IMIP oferece cursos online e gratuitos para profissionais da saúde e educação nas férias

Plataforma IMIP Educa disponibiliza capacitações online com certificados sobre saúde, inclusão e desenvolvimento infantil

Durante o período de férias, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) está com inscrições abertas para cursos gratuitos e 100% online, voltados a profissionais e estudantes das áreas de saúde e educação. As formações são oferecidas por meio da plataforma IMIP Educa e contam com certificação ao final.

Entre os temas disponíveis, o minicurso “Pilares do Estilo de Vida Saudável” é ministrado pela médica Danielle Seabra, especialista em Nutrologia e Promoção da Saúde. Ao longo de sete aulas, a formação aborda alimentação, sono, atividade física, estresse e relações sociais. A carga horária é de 5 horas.

Já o curso “Educação em saúde com enfoque na inclusão da pessoa com deficiência” tem 10 horas de duração e trata de aspectos históricos, sociais e legais da deficiência. A proposta é capacitar os participantes para uma atuação mais sensível e inclusiva em diferentes contextos — da escola ao trabalho.

Outro destaque é a formação “Desenvolvimento Neuropsicomotor: da avaliação à identificação dos fatores de risco”, voltada a profissionais da atenção básica e especializada. Com carga horária de 10 horas, o conteúdo explora a identificação de sinais de alerta no desenvolvimento infantil e estratégias para intervenção precoce.

As capacitações são uma oportunidade de atualização e aprimoramento profissional, com foco em práticas mais humanizadas, integradas e eficazes.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente no site.