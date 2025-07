Faculdade Senac oferece 84 vagas gratuitas em cursos de graduação para pessoas com 60 anos ou mais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Faculdade Senac Pernambuco está com inscrições abertas até o dia 21 de julho para o programa Faculdade Aberta à Terceira Idade (FATI).

A iniciativa oferece 84 vagas exclusivas e gratuitas para pessoas com 60 anos ou mais, que tenham concluído o ensino médio. As oportunidades estão disponíveis nas unidades do Recife e de Caruaru.

O FATI tem como objetivo promover a inclusão social, educacional e cultural da pessoa idosa, incentivando a troca de experiências entre gerações e proporcionando o acesso gratuito ao ensino superior.



Cursos disponíveis

As 84 vagas serão distribuídas em cinco cursos de graduação, conforme a unidade:

Recife: Gastronomia, Design de Moda, Logística, Administração, Estética e Cosmética

Gastronomia, Design de Moda, Logística, Administração, Estética e Cosmética Caruaru: Gastronomia e Design de Moda



Os candidatos podem ser increver pelo site do projeto, faculdadesenacpe.edu.br/processo-seletivo/fati, onde também está disponível o edital completo.



Como funciona o processo seletivo?



O processo de seleção será realizado em três etapas:

1. Inscrição no site até 21/07, com o preenchimento de formulário e envio dos seguintes documentos digitalizados (frente e verso):

RG e CPF

Comprovante de residência

Ficha 19 e/ou certificado de conclusão do ensino médio

2. Validação da inscrição e agendamento da entrevista, entre os dias 22 e 24 de julho.

3.Entrevista com a coordenação do curso escolhido, que poderá ser presencial ou remota, entre 25 e 30 de julho.



Resultado e início das aulas



O resultado final será divulgado em 31 de julho , no mesmo site da inscrição.

será , no mesmo site da inscrição. As aulas estão previstas para começar em 04 de agosto de 2025.



Calendário completo do processo seletivo:

Inscrição, envio de documentos e validação: até 21/07/2025

Confirmação e agendamento das entrevistas: 22 a 24/07/2025

Entrevistas com as coordenações: 25 a 30/07/2025

Divulgação dos aprovados: 31/07/2025

Matrícula dos aprovados: 31/07 a 03/08/2025

Início das aulas: 04/08/2025

Para mais informações, acesse o site oficial da Faculdade Senac PE ou entre em contato com as unidades do Recife e Caruaru.



