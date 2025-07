Banco do Nordeste fecha ciclo do Plano Safra com R$ 1,7 bilhão contratados em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Banco do Nordeste (BNB) aplicou R$ 1,72 bilhão na agricultura de Pernambuco, no âmbito do Plano Safra, entre julho de 2024 e junho de 2025. O montante foi distribuído em operações de crédito voltadas para a agricultura familiar (R$ 1,12 bilhão) e empresarial (R$ 596 milhões). A instituição financia investimentos em projetos de convivência com o semiárido, sustentabilidade dos ecossistemas e desenvolvimento do cerrado.

Em toda área de atuação, que abrange estados nordestinos e parte de Minas Gerais e Espírito Santo, o crescimento foi de 15%. Foram, ao todo, R$ 22,8 bilhões em financiamento no apoio à produção de alimentos. A agricultura familiar respondeu R$ 9,5 bilhões e a empresarial, R$ 13,3 bilhões.

“Somos o principal agente financeiro do agronegócio na nossa área de atuação. Quase metade de todo crédito rural passa pelo Banco do Nordeste. Com isso, estamos ajudando aos produtores de todos os portes, principalmente, os pequenos e miniprodutores a melhorar sua competitividade com investimento em inovação e sustentabilidade, contribuindo para o crescimento do país, para a melhoria da qualidade de vida no campo e para a geração de emprego e renda”, afirma o superintendente de Agronegócio e Microfinança Rural do BNB, Luiz Sérgio Farias Machado.

Para o superintendente do BNB em Pernambuco, Hugo Luiz de Queiroz, o estado possui uma intensa atividade agropecuária que demanda crédito para aumento e modernização da produção.

"É importante destacar que foram obedecidas as vocações econômicas locais quando da aplicação no crédito, destacando principalmente o alto volume colocado no setor de pecuária e na agricultura familiar", afirma.