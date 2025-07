Indústria pernambucana recua em maio, acompanhando o cenário nacional

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A produção industrial de Pernambuco registrou uma queda de -0,6% em maio de 2025, na comparação com abril, já com ajuste sazonal. O recuo acompanha o cenário nacional, que apresentou uma retração de -0,5% no mesmo período. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional, divulgada nesta sexta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A desaceleração em Pernambuco foi acompanhada por outras oito das 15 regiões pesquisadas pelo IBGE. Entre os estados que também apresentaram queda, destacam-se Mato Grosso (-7,0%), Bahia (-3,7%), Amazonas (-3,3%), Minas Gerais (-1,9%), e São Paulo (-0,8%). A Região Nordeste, como um todo, registrou retração de -1,3%.

Setor de transformação em queda generalizada



O setor de indústrias de transformação em Pernambuco sofreu quedas em todos os indicadores. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a retração foi de -4,5%. No acumulado do ano, a queda atinge expressivos -13,8%, enquanto nos últimos 12 meses o declínio é de -2,4%. Esses números refletem um cenário de contração, apesar das nuances entre os diferentes segmentos industriais.

Destaques positivos e negativos



Apesar do panorama geral negativo, alguns setores conseguiram se sobressair. A fabricação de bebidas apresentou um crescimento consistente, com alta de 9,9% na variação mensal, 3,1% no acumulado do ano e 5,9% nos últimos 12 meses. A fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias também teve um desempenho favorável, registrando aumentos de 6,8%, 7,4% e 10,4%, respectivamente, indicando uma expansão nesse segmento.

Por outro lado, alguns setores enfrentaram quedas acentuadas que contribuíram para o índice geral negativo. A fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, teve a maior retração mensal, com impressionantes -66,5%, além de -16,2% no acumulado do ano. No entanto, apresentou uma leve recuperação nos últimos 12 meses (4,2%). A fabricação de produtos químicos também registrou desempenho negativo em todos os indicadores, com destaque para a queda de -27,5% na variação mensal.

Outros segmentos

Setores como a fabricação de produtos alimentícios, apesar da queda de -2,4% em relação ao mesmo mês do ano passado, ainda mantêm um saldo positivo na variação percentual acumulada nos últimos 12 meses. O inverso foi observado na produção de celulose e papel, que conseguiu altas mensais (3,7%) e no ano (2,6%) de 2025, mas ainda não recuperou a retração do setor na variação para os últimos 12 meses (-1,1%).