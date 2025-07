Sebrae promove imersão sobre vendas na internet para microempreendedores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A imersão Internet Que Vende acontece nesta terça-feira (15), na sede do Sebrae Recife, na Ilha do Retiro, apresentando uma experiência para empreendedores que desejam aperfeiçoar as vendas online.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) sedia o evento, que será conduzido pelo consultor e especialista em marketing digital Felipe Pereira, das 9h às 18h.

Imersão

Com uma didática acessível, a imersão promove a capacitação de empreendedores de diversos nichos, visando o aumento de clientes e vendas, usando ferramentas digitais como e-mail, redes sociais, Whatsapp e automações.

O conteúdo utilizado no evento é dividido em quatro pilares:

Atração de pessoas

Captação de contatos

Vendas

Fidelização

O esquema, segundo Felipe Pereira, foi pautado em mais de duas décadas de atuação no setor e aplicado em milhares de empresas de diferentes segmentos.

Imagem de Felipe Pereira, consultor e especialista em marketing digital - Divulgação

Exemplos práticos

Durante a imersão, os participantes terão acesso a estudos de caso, exercícios práticos e orientação personalizada, com o objetivo de sair do encontro com um plano de ação adaptado à realidade de seus negócios.

“A internet é, hoje, o principal ambiente de decisão de compra em diversos segmentos. Mas muitos negócios ainda não têm processos estruturados para gerar resultados reais nesse canal. É isso que vamos abordar de forma prática e objetiva”, conta “estar na internet já não é mais um diferencial, é uma exigência”.



O evento será restrito a um número limitado de participantes para garantir um formato dinâmico, por isso é necessário conferir as vagas no site www.internetquevende.com.br.

Novo era dos negócios

De acordo com dados recentes do DataReportal, o Brasil tem mais de 183 milhões de usuários de internet, o que representa 86,2% da população. A conexão via celular é predominante: 98,4% dos usuários acessam a rede pelo smartphone, e a média diária de uso ultrapassa 9 horas.

Esse comportamento impulsiona novos modelos de negócio e amplia a relevância das estratégias digitais como ferramenta de venda, especialmente para pequenos negócios que buscam competitividade.

“O maior erro que vejo hoje é acreditar que vender pela internet é apenas postar todos os dias. Existe uma lógica, um processo. Quando você domina isso, as vendas acontecem de forma muito mais previsível”, explica Felipe Pereira. “É preciso entender de gente, mas também ter noções de dados. O que não é medido, não pode ser melhorado”.

A proposta da imersão vai ao encontro de uma tendência crescente: o aumento dos investimentos em publicidade digital no país. Segundo o estudo Digital AdSpend, realizado pelo IAB Brasil e pela Kantar Ibope, os investimentos neste setor no Brasil alcançaram R$ 37,9 bilhões em 2024.

Com o avanço das plataformas de automação, o marketing digital deixou de ser uma ferramenta exclusiva de grandes empresas e passou a integrar o cotidiano de pequenos empreendedores que usam a internet para captar clientes, apresentar produtos e fechar negócios.

O Sebrae viabiliza um subsídio que garante uma redução superior a 70% no investimento para os participantes. As inscrições estão disponíveis no site oficial do evento: www.internetquevende.com.br.

Serviço:

Imersão Internet Que Vende

Quando: terça-feira, 15 de julho

Horário: 09h às 18h

Onde: Sebrae Recife - Rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro

Inscrições: www.internetquevende.com.br

