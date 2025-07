SIMPI amplia atuação em Pernambuco com foco no apoio aos pequenos empreendedores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com oferta de crédito, cursos e suporte jurídico, entidade fortalece a formalização e o crescimento dos microempreendedores no estado.

O SIMPI – Sindicato da Micro e Pequena Indústria, está ampliando sua presença em todo o Brasil, incluindo o estado de Pernambuco, com ações voltadas à formalização e ao fortalecimento dos microempreendedores individuais (MEIs), das micro e pequenas empresas (MPEs) e de negócios ainda informais.

Com foco em soluções práticas para o dia a dia dos empreendedores, a entidade oferece serviços que vão desde a abertura facilitada de empresas até acesso à telemedicina, cursos online gratuitos e orientação jurídica especializada.“O objetivo é simples: ajudar quem mais precisa a sair da informalidade e crescer com dignidade”, afirma Joseph Couri, presidente do SIMPI.

A formalização pode ser feita de forma digital e acessível por meio da plataforma www.simpi.org.br. Os empreendedores que se associam ao sindicato também têm acesso a ferramentas de crédito, suporte jurídico e um clube de vantagens voltado às reais necessidades dos pequenos negócios.

Além dos serviços diretos, o SIMPI atua na formulação de políticas públicas em nível federal, estadual e municipal. A entidade faz parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (Conselhão), contribuindo com propostas que representem a realidade dos pequenos empreendedores.

“Estamos levando a realidade dos pequenos para dentro dos governos federal, estadual e municipal. Nosso papel é dar voz a quem nunca teve”, destaca Couri.

Outro canal de diálogo com os empreendedores é o programa “A Hora e a Vez da Pequena Empresa”, transmitido pela Rede Vida e redes sociais. A atração traz informações úteis e orientações para o dia a dia de quem empreende em todo o Brasil, incluindo o público pernambucano.

Para o SIMPI, o Brasil é sustentado pelos pequenos negócios — e Pernambuco tem papel estratégico nesse cenário. A entidade segue comprometida em representar, apoiar e impulsionar aqueles que empreendem com coragem em busca de novas oportunidades.

