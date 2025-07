Banco do Nordeste recria Dominguinhos com IA para celebrar os 20 anos do Agroamigo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Vídeo já superou 15 milhões de visualizações no perfil do BNB no Instagram. Na peça publicitária, Dominguinhos aparece cantando ao lado de Lucy Alves

Em comemoração aos 20 anos do Agroamigo, o Banco do Nordeste (BNB) divulgou nesta semana a sua nova campanha publicitária para celebrar a data. A peça tem como destaque a cantora Lucy Alves e uma emocionante participação de Dominguinhos, recriado por inteligência artificial, em um tributo inédito a um dos maiores ícones da música nordestina.

Em um clipe cheio de sentimento e poesia, o refrão da música destaca que "se essa terra pudesse falar, contaria histórias bonitas das vidas que vi transformar”, mostrando o impacto do programa de microcrédito rural voltado aos pequenos negócios no campo. Em suas redes sociais, a cantora Lucy Alves reverenciou o cantor Dominguinhos, a quem ela nunca escondeu a sua admiração e inspiração musical. "Ao mestre, com carinho. Viva Dominguinhos", escreveu a artista paraibana, postando uma foto ainda criança, ao lado do ídolo.

Cantora Lucy Alves ainda criança ao lado do ídolo Dominguinhos - Reprodução do Instagram / @lucyalves

O vídeo já superou 15 milhões de visualizações no perfil do Banco do Nordeste no Instagram. "Um encontro entre tradição, tecnologia e desenvolvimento regional - dando voz ao campo e celebrando as muitas histórias de transformação que ele tem para contar. Há 20 anos, o Agroamigo Banco do Nordeste transforma histórias reais em melodias de conquista e desenvolvimento. O maior programa de microcrédito rural da América Latina segue fortalecendo quem planta, quem sonha e quem ajuda a construir o futuro do nosso país", destacou o BNB.

A campanha publicitária que retrata o impacto do Agroamigo na vida de quem vive da terra será veiculada na TV, rádio, portais, mídia exterior e mídias sociais até o dia 17 de julho.

Agroamigo

O Agroamigo é um Programa de Microfinança Rural do Banco do Nordeste que tem por objetivo melhorar o perfil social e econômico das famílias do campo. Por meio de seus agentes de microcrédito, atende a milhares de agricultores e agricultoras familiares, enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com exceção dos grupos A e A/C.

Sua atuação visa de forma a estimular a geração de renda e melhorar o uso da mão de obra familiar, por meio do financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não agropecuários desenvolvidos em estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas, aplicando-se a metodologia do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO).

Os resultados, na posição de dezembro de 2024, registram que o Agroamigo aplicou mais de R$ 41,7 bilhões desde a sua criação, compreendendo 8,1 milhões de operações contratadas. Com uma carteira ativa de R$ 13,2 bilhões, contando com mais de 1,6 milhão de clientes com operação.