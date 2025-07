Banco do Nordeste lança edital de R$ 15 milhões para ações sustentáveis na Caatinga

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Banco do Nordeste (BNB) lançou o primeiro edital com valores do seu Fundo de Sustentabilidade. Estão sendo disponibilizados R$ 15 milhões em recursos não reembolsáveis para fomentar o desenvolvimento socioambiental do bioma Caatinga, com foco em sua recuperação, preservação e uso sustentável.

Podem participar da chamada pública entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, com sede ou filial nos estados do Nordeste, além de áreas de Minas Gerais e Espírito Santo.

As propostas devem estar alinhadas aos objetivos do edital e poderão solicitar entre R$ 1 milhão e R$ 2,5 milhões. Projetos implantados em municípios com clima árido ou situados em núcleos de desertificação terão pontuação adicional no processo seletivo.

Utilização dos recursos

Os recursos poderão ser utilizados para despesas com recursos humanos, contratação de serviços, aquisição de equipamentos e materiais permanentes ou de consumo. Os projetos devem ter duração entre 24 e 36 meses, e as inscrições podem ser feitas até 28 de agosto. É importante ficar atento às etapas preliminares do processo seletivo.

Mais informações estão disponíveis no site do Banco do Nordeste, na seção de Editais do Fundeci.

O diretor de Planejamento do BNB, José Aldemir Freire, ressaltou a importância dos recursos direcionados à temática selecionada.

“É preciso que a gente entenda a relevância do semiárido e da caatinga, de suas vulnerabilidades, mas também suas potencialidades, como geração de energias renováveis, principalmente solar e eólica. O Banco do Nordeste, como um dos grandes incentivadores de nossa região, deposita esperanças de que esse edital será um sucesso e trará grandes projetos para apoio à restauração sustentável de nosso bioma caatinga”, afirmou.

Caatiga Viva

O executivo lembrou, ainda, que o Banco do Nordeste participa da iniciativa “Caatinga Viva”, em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com aporte de R$ 10 milhões.

O diretor de Combate à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Alexandre Henrique Bezerra Pires, evidenciou a importância do edital para a preservação da caatinga.

“Parabenizamos o Banco do Nordeste pela iniciativa de lançar no primeiro edital do Fundo Sustentabilidade essa temática, como bioma exclusivamente brasileiro. A gente já perdeu mais de 42% da sua cobertura vegetal nativa e que, ao mesmo tempo, tem um conjunto de riquezas – do ponto de vista da biodiversidade, das questões socioculturais – e é um dos mais afetados pelo processo das mudanças climáticas, sobretudo, da desertificação”, frisou.

Edmilson Miranda, vice-reitor da UFPI, também enfatizou a relevância da chamada pública para a comunidade acadêmica. “O lançamento de um edital desta relevância vai, cada vez mais, estimular nossos pesquisadores a apresentarem soluções para os problemas detectados nessa região tão necessitada", disse.