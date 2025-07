Liquida Grande Recife 2025 movimenta 8 mil lojas com descontos e sorteio de carro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A maior campanha do varejo em Pernambuco começa nesta sexta-feira (4) com a 15ª edição do Liquida Grande Recife, promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife).

A ação reúne 8 mil estabelecimentos da Região Metropolitana, incluindo 11 shoppings centers, e segue até 12 de julho.

Com foco em estimular o comércio e recuperar o desempenho do primeiro semestre, a campanha promete descontos de até 70% e prêmios para os consumidores.

Entre os destaques estão o sorteio de um carro Renault Kardian 0 km e 15 vales-compras de R$ 1 mil.

A expectativa é que as vendas aumentem entre 5% e 10% em relação à edição passada.

“É uma injeção para movimentar e estimular as vendas no comércio, principalmente as lojas do Centro do Recife”, afirmou Fred Leal, presidente da CDL Recife e do Sindilojas Recife.

Como participar?



A cada R$ 50 em compras, o cliente recebe 1 cupom.

Compras feitas com maquininhas Cielo — patrocinadora da ação — valem 3 cupons. Para concorrer, é necessário cadastrar nota fiscal e comprovante de pagamento no site oficial da campanha.

Após o cadastro, os comprovantes passam por validação e o consumidor poderá acompanhar a quantidade de cupons gerados.

Sorteio e entrega de prêmios



O sorteio será realizado em 18 de julho, às 10h, na sede da CDL Recife, no bairro da Boa Vista, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da campanha.

Os vencedores serão contatados e divulgados no site. O regulamento completo também está disponível na página oficial.

Estarão integrados à campanha os seguintes shoppings da Região Metropolitana do Recife:

Shopping Recife

RioMar Recife

Shopping Boa Vista

Shopping Tacaruna

Plaza Shopping

Camará Shopping

Shopping Costa Dourada

Shopping Guararapes

Shopping Igarassu

Shopping Patteo

North Way Shopping

As lojas participantes estarão identificadas com a sinalização da campanha.

