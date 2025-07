Liquida Grande Recife: compras valem carro zero e vouchers de R$ 1 mil; saiba como participar

Com a ação, a expectativa do varejo recifense é incrementar as vendas do segmento entre 5% e 10%, na comparação com a edição passada

Na expectativa de aquecer os negócios no segundo semestre e recuperar um pouco o fôlego dos seis primeiros meses do ano, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) lançou, nesta sexta (4), a maior campanha do Estado para o setor. A intenção é incentivar as vendas do varejo. O Liquida Grande Recife 2025 - que já chega à 15ª edição - envolve 8 mil lojas da Região Metropolitana do Recife, incluindo 11 shopping centers. Para atrair os consumidores, a ação contará com sorteio de prêmios e descontos nas compras que podem chegar a 70%.

“É uma injeção para movimentar e estimular as vendas no comércio, principalmente as lojas do Centro do Recife”, adiantou o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e também do Sindicato do Comércio Lojista do Comércio Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife), Fred Leal. Com a ação, a expectativa do representante do varejo recifense é incrementar as vendas do segmento entre 5% e 10%, na comparação com a edição passada. A campanha encerra no próximo dia 12 de julho. O Liquida integra o calendário de atividades da CDL Recife, que está completando 65 anos de existência.

Um carro 0km e vale-compras de R$1 mil

Os clientes que comprarem nos estabelecimentos participantes da iniciativa (as lojas estarão identificadas com a sinalização da campanha) concorrerão ao sorteio de um Renault Kardian zero quilômetro e 15 vales-compras de R$1 mil. A cada R$50 em compras, o cliente terá direito a 1 cupom. Para compras realizadas via maquininha Cielo, que patrocina a ação, o cliente terá direito a três cupons. Com a nota fiscal em mãos, o cliente pode cadastrar o cupom no site www.liquidagranderecife.com.br.

Como participar

Faça seu cadastro no site: www.liquidagranderecife.com.br e insira as notas fiscais de compras e comprovantes dos cartões realizados em lojas participantes da campanha, entre 04 e 12 de julho. Para finalizar, basta fotografar ou escanear a nota fiscal junto com o comprovante do cartão (caso a compra tenha sido realizada nas maquininhas Cielo) e anexar ou enviar a imagem. As notas fiscais cadastradas serão analisadas e o status de validação e a quantidade de cupons gerados ficará disponível no próprio site, para consulta.

Sorteio e entrega de prêmios

O sorteio será realizado no dia 18 de julho, às 10h, na sede da CDL Recife, no bairro da Boa Vista. O evento será transmitido ao vivo nas redes sociais da campanha. Os ganhadores serão informados por telefone ou telegrama e terão seus nomes divulgados no site da campanha. O regulamento completo do Liquida Grande Recife 2025 está disponível no site www.liquidagranderecife.com.br. Dúvidas podem ser tiradas no WhatsApp (81)3418.1122.

Participam do Liquida Recife 11 shopping centers da Região Metropolitana. São eles: Shopping Recife, RioMar Recife, Shopping Boa Vista, Shopping Tacaruna, Plaza Shopping, Camará Shopping, Shopping Costa Dourada, Shopping Guararapes, Shopping Igarassu, Shopping Patteo e North Way Shopping, além do comércio de rua.

Números do Liquida Grande Recife 2025

- 8 mil é o número de estabelecimentos envolvidos na RMR;

-8 é o número de cidades que a campanha alcançará;

-11 é o número de shopping centers da Região Metropolitana que participam;

-5% a 10% é a expectativa a mais de negócios em relação à edição passada;

-15ª é a edição da campanha deste ano;

-9 é o número de dias de realização da campanha;

-50 reais é o valor da nota fiscal para concorrer a prêmios;

-1 carro zero quilômetro Renault Kardian e 15 vales-compras de R$1 mil serão os prêmios sorteados.