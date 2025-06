Vendas do comércio crescem em Pernambuco no mês de maio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As vendas no comércio varejista em Pernambuco registraram uma variação positiva de 1% na passagem de março para abril, segundo os dados divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira (12). Esse crescimento segue a tendência observada no mês anterior (0,8%) e contribuiu para que o varejo nacional atingisse um patamar recorde em março. Com isso, a média móvel trimestral de vendas se manteve em 1% no trimestre encerrado em abril.

Em comparação com abril de 2024, o volume de vendas apresentou uma alta de 0,7 ponto percentual. No indicador dos últimos doze meses, o ganho acumulado foi de 2,2%.

Desempenho por Atividade e Varejo Ampliado



Das atividades investigadas, apenas três tiveram queda no volume de vendas em relação a abril do ano passado:

Combustíveis e lubrificantes: -3,9%

Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação: -14,8%

Livros, jornais, revistas e papelaria: -7,8%



No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume de vendas teve uma alta ainda maior, de 2,3% frente a março. Somente neste ano, a receita nominal dessas vendas acumula um aumento de 5,9% em Pernambuco, em comparação com os mesmos quatro primeiros meses do ano passado.