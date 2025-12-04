fechar
Cultura | Notícia

Terra PE celebra criatividade pernambucana com feira, oficinas e homenagens

Evento nos Jardins do Museu do Estado reúne arte, música, gastronomia e capacitações nos dias 6 e 7 de dezembro, com entrada gratuita

Por JC Publicado em 04/12/2025 às 12:41 | Atualizado em 04/12/2025 às 12:44
Terra PE – Raízes para o Futuro acontece nos dias 6 e 7 de dezembro
Terra PE – Raízes para o Futuro acontece nos dias 6 e 7 de dezembro - Divulgação

A segunda edição da Terra PE – Raízes para o Futuro acontece nos dias 6 e 7 de dezembro, nos Jardins do Museu do Estado de Pernambuco, reunindo artistas, empreendedores e atrações culturais.

A feira valoriza a produção artesanal, estimula a economia criativa e homenageia a ceramista Socorro Rodrigues, referência na tradição do barro do Alto do Moura.

Homenagem à Socorro Rodrigues

Com 50 anos de carreira e 11 prêmios, Socorro Rodrigues mantém viva a tradição das miniaturas em barro e a memória cultural do agreste pernambucano. No domingo (7), a artista participará de um bate-papo especial para celebrar sua trajetória e legado na arte popular.

Divulgação
Ceramista Socorro Rodrigues - Divulgação

Arte e literatura

Além da feira de expositores, o público poderá acompanhar lançamentos e bate-papos com autores como Bruno Vilela, Renato Valle e Paulo Brás.

A música também ganha destaque com o show Nordeste 70, de Publius e Juvenil Silva, e a discotecagem do Nagulha Sessions, que oferecerá vinis para venda durante todo o evento.

Capacitação e oficinas

Em parceria com o Sebrae/PE, serão realizadas duas oficinas com Omero Galdino sobre empreendedorismo e marketing digital para vendas no Instagram.

No domingo, a oficina Cores da Terra ensinará técnicas básicas de desenho e pintura para iniciantes, seguida da palestra Sustentabilidade na Arte, com Leopoldo Nóbrega. 

Programação

Sábado – 6 de dezembro

  • 10h às 19h – Feira Terra PE (Arte Popular, Moda, Design, Artes Visuais e Gastronomia)
  • 10h às 19h – DJ Nagulha Sessions: discotecagem e feira de vinil
  • 10h30 – Como abrir um negócio do zero (Capacitações Sebrae/PE com Omero Galdino)
  • 13h30 – Marketing digital: Instagram para vendas (Capacitações Sebrae/PE com Omero Galdino)
  • 11h às 19h – Gastronomia: pratos especiais de almoço e jantar assinados pela chef Kacinha Nogueira, além de cervejas artesanais selecionadas
  • 14h às 16h30 – Livros & Autores: bate-papo com Bruno Vilela, Renato Valle e Paulo Brás
  • 16h30 – Show Nordeste 70 – Publius, Juvenil Silva e George Rocha revisitam clássicos dos anos 1970

Domingo – 7 de dezembro

  • 10h às 19h – Feira Terra PE (Arte Popular, Design, Artes Visuais, Gastronomia)
  • 10h às 19h – DJ Nagulha Sessions: discotecagem de vinil
  • 10h às 12h – Cores da Terra: Oficina de Desenho e Pintura – iniciação às artes plásticas
  • 11h às 19h – Gastronomia: pratos especiais de almoço e jantar assinados pela chef Alice Elihimas, além de cervejas artesanais selecionadas
  • 15h30 – Palestra: Sustentabilidade na Arte, com Leopoldo Nóbrega
  • 16h – Bate-papo com a homenageada Socorro Rodrigues

Valorização da economia criativa

Para a produtora Luciana Ourique, "a Terra PE é um caldeirão cultural, reunindo produtores com perfil empreendedor que desejam fortalecer a economia criativa do Estado. Queremos proporcionar uma experiência que une cultura, memória, inovação, conexão e a força criativa pernambucana".

A artista Cris Souza, expositora do evento, reforça a importância do encontro: "Nessa terra Pernambuco, no barro do Alto do Moura, encontro conexão com os cinco elementos, terra, ar, água, fogo e espiritualidade, e partilho essa energia nas minhas criações, com peças únicas e feitas à mão".

Terra PE – Raízes para o Futuro

  • Datas: 6 e 7 de dezembro
  • Horário: das 10h às 19h
  • Local: Museu do Estado de Pernambuco – Av. Rui Barbosa, 960, Graças
  • Entrada: gratuita

