23ª edição da Fenahall começa na primeira semana de janeiro

A feira acontece entre os dias 9 e 18 de janeiro, no Classic Hall, e terá um espaço dedicado ao carnaval de Pernambuco, com apresentações e oficinas

Entre os dias 9 e 18 de janeiro acontece a 23ª edição da Fenahall, a maior feira de vitrine de artesanato que reúne expositores de Pernambuco, de diversos estados brasileiros e de países como Grécia, Turquia, Índia, Japão, Colômbia e nações africanas.

O evento acontece no Classic Hall, em Olinda, das 14h às 21h todos os dias. Os ingressos custam R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira).

De acordo com o coordenador Leonardo Cavalcanti, todos os estandes foram vendidos antecipadamente. A feira movimentou mais de R$ 3 milhões e recebeu cerca de 120 mil visitantes na edição anterior.

Classic Hall, local onde acontece o Fenahall - Divulgação

Programação

A edição de 2026 do evento vai contar com o espaço temático “Já é Carnaval”, com apresentações de frevo, oficinas temáticas, venda de produtos carnavalescos e uma exposição de bonecos gigantes.

Além dos 250 estandes, já está confirmado o Hall das artes, que é um espaço dedicado a artesãos com peças de técnicas diferenciadas, e a programação musical, cuja a grade de shows ainda não foi divulgada.



