Horóscopo 05/12: Atenção à saúde! nem tudo será perfeito, então consulte um médico se necessário

A Lua no seu paraíso astral traz charme e sedução, mas cuidado com gastos impulsivos que podem gerar dificuldades financeiras

Áries

Hoje o humor pode ficar oscilante, exigindo cautela com ansiedade. Viagens e contatos merecem atenção redobrada, assim como o cuidado ao compartilhar segredos no trabalho.

No amor, evite fofocas e mantenha a calma para que as coisas se resolvam com o tempo.

Cor: AZUL



AZUL Palpite: 34, 20, 61

Touro

O destaque de hoje vai para as finanças, mas com atenção para evitar prejuízos e problemas com amigos.

No amor, é importante controlar a possessividade para evitar atritos, mas a noite traz uma atmosfera mais leve e harmoniosa. Aproveite para equilibrar emoções.

Cor: SALMÃO



SALMÃO Palpite: 18, 16, 45

Gêmeos

Hoje o astral pode ficar tenso, especialmente à tarde e à noite, com risco de desentendimentos. No trabalho, evite cobrar demais ou apontar erros.

No amor, o clima ainda está conturbado, mas o entendimento deve melhorar no final da noite.

Cor: VERDE-ESMERALDA



VERDE-ESMERALDA Palpite: 42, 31, 06

Câncer

Hoje, cuide da sua saúde e evite o estresse, especialmente no final da manhã. Mantenha o foco no trabalho para evitar distrações.

À noite, com a Lua no seu signo, as chances de sucesso na conquista aumentam. Aproveite o dia!

Cor: AMARELO



AMARELO Palpite: 23, 51, 33

Leão

Hoje, o astral pede cautela: evite problemas no trabalho. Procure agir com calma para evitar divergências com amigos próximos.

Já na área das paqueras, mantenha segredo de amores proibidos. Um dia de atenção e equilíbrio para melhorar as energias.

Cor: AZUL-CLARO



AZUL-CLARO Palpite: 51, 15, 04

Virgem

Hoje pode haver tensões familiares e desentendimentos, mas o clima melhora à noite, trazendo chances de reconciliação.

No trabalho, evite conflitos e mantenha a calma nas cobranças. No amor, é importante manter a paciência, o final do dia promete momentos mais leves.

Cor: PRATA



PRATA Palpite: 36, 45, 27

Libra

O céu pede atenção à saúde e aos planos de viagem, então evite exageros. No trabalho, mantenha o foco para concluir suas tarefas.

No amor, as paqueras podem passar por altos e baixos, mas a noite promete boas surpresas com a Lua em Câncer.

Cor: CREME



CREME Palpite: 23, 53, 59

Escorpião

Hoje, atenção às surpresas no trabalho pela manhã. Pode ser hora de encerrar ciclos que não servem mais.

Desentendimentos com pessoas jovens ou no amor podem pintar, mas a mudança da Lua traz alívio e leveza ao final do dia. Aproveite o momento para renovação.

Cor: CEREJA



CEREJA Palpite: 19, 34, 10

Sagitário

Hoje o astral pode estar pesado, exigindo cuidado nas relações familiares e amorosas. Evite cobranças para não gerar conflitos.

No trabalho, prefira manter a calma e evitar discussões com colegas. No amor, possíveis brigas podem ser contornadas pelo carinho e aproximação à noite.

Cor: CINZA



CINZA Palpite: 09, 45, 56

Capricórnio

Hoje, atenção à saúde: nem tudo será perfeito, então consulte um médico se necessário.

No trabalho, manter o foco será um desafio, mas o esforço vale a pena. No amor, sonhos sérios estão no horizonte, e quem já está comprometido vive momentos positivos.

Cor: ROSA



ROSA Palpite: 54, 47, 36

Aquário

A Lua no seu paraíso astral traz charme e sedução, mas cuidado com gastos impulsivos que podem gerar dificuldades financeiras.

No trabalho, mantenha o foco e evite confiar demais na sorte. No amor, o magnetismo está forte. Aproveite o dia com equilíbrio.

Cor: PRETO



PRETO Palpite: 27, 29, 20

Peixes

Hoje é um dia de atenção na vida familiar: evitar conflitos adiantando compromissos ajuda a manter a paz.

No trabalho, priorize tarefas mais simples para evitar estresse. No amor, aproveite a boa fase para reforçar seu relacionamento ou conquistar alguém especial.

Cor: AMARELO



AMARELO Palpite: 25, 46, 34



