Horóscopo 05/12: Atenção à saúde! nem tudo será perfeito, então consulte um médico se necessário
A Lua no seu paraíso astral traz charme e sedução, mas cuidado com gastos impulsivos que podem gerar dificuldades financeiras
Clique aqui e escute a matéria
Áries
Hoje o humor pode ficar oscilante, exigindo cautela com ansiedade. Viagens e contatos merecem atenção redobrada, assim como o cuidado ao compartilhar segredos no trabalho.
No amor, evite fofocas e mantenha a calma para que as coisas se resolvam com o tempo.
- Cor: AZUL
- Palpite: 34, 20, 61
Touro
O destaque de hoje vai para as finanças, mas com atenção para evitar prejuízos e problemas com amigos.
No amor, é importante controlar a possessividade para evitar atritos, mas a noite traz uma atmosfera mais leve e harmoniosa. Aproveite para equilibrar emoções.
- Cor: SALMÃO
- Palpite: 18, 16, 45
Gêmeos
Hoje o astral pode ficar tenso, especialmente à tarde e à noite, com risco de desentendimentos. No trabalho, evite cobrar demais ou apontar erros.
No amor, o clima ainda está conturbado, mas o entendimento deve melhorar no final da noite.
- Cor: VERDE-ESMERALDA
- Palpite: 42, 31, 06
Câncer
Hoje, cuide da sua saúde e evite o estresse, especialmente no final da manhã. Mantenha o foco no trabalho para evitar distrações.
À noite, com a Lua no seu signo, as chances de sucesso na conquista aumentam. Aproveite o dia!
- Cor: AMARELO
- Palpite: 23, 51, 33
Leão
Hoje, o astral pede cautela: evite problemas no trabalho. Procure agir com calma para evitar divergências com amigos próximos.
Já na área das paqueras, mantenha segredo de amores proibidos. Um dia de atenção e equilíbrio para melhorar as energias.
- Cor: AZUL-CLARO
- Palpite: 51, 15, 04
Virgem
Hoje pode haver tensões familiares e desentendimentos, mas o clima melhora à noite, trazendo chances de reconciliação.
No trabalho, evite conflitos e mantenha a calma nas cobranças. No amor, é importante manter a paciência, o final do dia promete momentos mais leves.
- Cor: PRATA
- Palpite: 36, 45, 27
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Libra
O céu pede atenção à saúde e aos planos de viagem, então evite exageros. No trabalho, mantenha o foco para concluir suas tarefas.
No amor, as paqueras podem passar por altos e baixos, mas a noite promete boas surpresas com a Lua em Câncer.
- Cor: CREME
- Palpite: 23, 53, 59
Escorpião
Hoje, atenção às surpresas no trabalho pela manhã. Pode ser hora de encerrar ciclos que não servem mais.
Desentendimentos com pessoas jovens ou no amor podem pintar, mas a mudança da Lua traz alívio e leveza ao final do dia. Aproveite o momento para renovação.
- Cor: CEREJA
- Palpite: 19, 34, 10
Sagitário
Hoje o astral pode estar pesado, exigindo cuidado nas relações familiares e amorosas. Evite cobranças para não gerar conflitos.
No trabalho, prefira manter a calma e evitar discussões com colegas. No amor, possíveis brigas podem ser contornadas pelo carinho e aproximação à noite.
- Cor: CINZA
- Palpite: 09, 45, 56
Capricórnio
Hoje, atenção à saúde: nem tudo será perfeito, então consulte um médico se necessário.
No trabalho, manter o foco será um desafio, mas o esforço vale a pena. No amor, sonhos sérios estão no horizonte, e quem já está comprometido vive momentos positivos.
- Cor: ROSA
- Palpite: 54, 47, 36
Aquário
A Lua no seu paraíso astral traz charme e sedução, mas cuidado com gastos impulsivos que podem gerar dificuldades financeiras.
No trabalho, mantenha o foco e evite confiar demais na sorte. No amor, o magnetismo está forte. Aproveite o dia com equilíbrio.
- Cor: PRETO
- Palpite: 27, 29, 20
Peixes
Hoje é um dia de atenção na vida familiar: evitar conflitos adiantando compromissos ajuda a manter a paz.
No trabalho, priorize tarefas mais simples para evitar estresse. No amor, aproveite a boa fase para reforçar seu relacionamento ou conquistar alguém especial.
- Cor: AMARELO
- Palpite: 25, 46, 34