Cultura | Notícia

‘O Agente Secreto’ conquista dois prêmios da crítica de Nova York e ganha fôlego na corrida ao Oscar

Longa venceu como Melhor Filme Internacional e deu a Wagner Moura o prêmio de Melhor Ator, ampliando sua visibilidade na corrida de premiações

Por Emannuel Bento Publicado em 02/12/2025 às 15:25 | Atualizado em 02/12/2025 às 16:13
Imagem de 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho
Imagem de 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho - DIVULGAÇÃO

"O Agente Secreto" venceu dois prêmios no New York Film Critics Circle Awards (NYFCC), uma das associações de crítica mais prestigiadas da indústria e uma das primeiras a revelar seus vencedores na temporada.

O longa pernambucano foi eleito Melhor Filme Internacional e rendeu a Wagner Moura o prêmio de Melhor Ator. "Eu vou onde o filme for", comemorou o diretor Kleber Mendonça Filho, na rede social X (antigo Twitter).

Embora as vitórias não garantam uma indicação ao Oscar, elas ajudam a manter o filme em evidência na corrida pela estatueta. A visibilidade do NYFCC costuma ampliar o alcance entre votantes de outras premiações, o que pode fortalecer a presença da produção na temporada.

Um feito raro

"O Agente Secreto" é apenas o quarto filme brasileiro a vencer o NYFCC na categoria de Melhor Filme Internacional. Antes dele, receberam o prêmio "Pixote" (1981), "Cidade de Deus" (2003) e "Bacurau" (2020), este último codirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles.

Os vencedores mais recentes da categoria foram "Tudo Que Imaginamos Como Luz" (2024) e "Anatomia de Uma Queda" (2023). Este último também conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional.

Primeiro latino

A edição também marcou a primeira vez que um ator latino-americano ganha o reconhecimento de Melhor Ator nos 90 anos da Associação de Críticos de Nova York.

Entre os últimos dez vencedores do NYFCC de Melhor Ator, sete foram indicados ao Oscar — e dois foram premiados pela Academia: Casey Affleck, por "Manchester à Beira-Mar", e Adrien Brody, no ano passado, por "O Brutalista".

Nesta quinta-feira (4), Moura também recebe o IndieWire Honors por sua atuação no longa. A produção também está entre os pré-indicados ao Critics Choice Awards, representada por Gabriel Domingues (Elenco) e Rita Azevedo (Figurino). As nomeações serão reveladas na próxima sexta-feira (5).

EUA

Para além das premiações, "O Agente Secreto" iniciou sua campanha de lançamento nos Estados Unidos com críticas positivas dos principais jornais e atualmente conta com 99% de aprovação da crítica especializada no Rotten Tomatoes – uma das taxas mais altas entre os cotados para a temporada.

Nesta semana, o longa chega aos cinemas de São Francisco e Boston, e, a partir de 19 de dezembro, é a vez de Chicago, Filadélfia, Atlanta, Seattle, Austin e demais estados.  Internacionalmente, o filme já chegou também ao circuito de Portugal e da Alemanha, onde já acumula conjuntamente mais de 40 mil espectadores.

Reconhecimento

"O Agente Secreto" narra a história de Marcelo, um professor especializado em tecnologia que se muda para Recife durante um Carnaval de 1977, na ditadura militar, e descobre que está sendo espionado. O longa-metragem estreou nos cinemas brasileiros em 6 de novembro e segue em cartaz.

Na carreira pelo Brasil e pelo mundo, "O Agente Secreto" já passou por mais de 50 festivais e conquistou quase 20 prêmios. Entre eles, destaque para Melhor Diretor (Kleber Mendonça Filho) e Melhor Ator (Wagner Moura) no Festival de Cannes, onde teve sua estreia mundial.

