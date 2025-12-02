‘O Agente Secreto’ conquista dois prêmios da crítica de Nova York e ganha fôlego na corrida ao Oscar
Longa venceu como Melhor Filme Internacional e deu a Wagner Moura o prêmio de Melhor Ator, ampliando sua visibilidade na corrida de premiações
"O Agente Secreto" venceu dois prêmios no New York Film Critics Circle Awards (NYFCC), uma das associações de crítica mais prestigiadas da indústria e uma das primeiras a revelar seus vencedores na temporada.
O longa pernambucano foi eleito Melhor Filme Internacional e rendeu a Wagner Moura o prêmio de Melhor Ator. "Eu vou onde o filme for", comemorou o diretor Kleber Mendonça Filho, na rede social X (antigo Twitter).
Embora as vitórias não garantam uma indicação ao Oscar, elas ajudam a manter o filme em evidência na corrida pela estatueta. A visibilidade do NYFCC costuma ampliar o alcance entre votantes de outras premiações, o que pode fortalecer a presença da produção na temporada.
Um feito raro
"O Agente Secreto" é apenas o quarto filme brasileiro a vencer o NYFCC na categoria de Melhor Filme Internacional. Antes dele, receberam o prêmio "Pixote" (1981), "Cidade de Deus" (2003) e "Bacurau" (2020), este último codirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles.
Os vencedores mais recentes da categoria foram "Tudo Que Imaginamos Como Luz" (2024) e "Anatomia de Uma Queda" (2023). Este último também conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional.
Primeiro latino
A edição também marcou a primeira vez que um ator latino-americano ganha o reconhecimento de Melhor Ator nos 90 anos da Associação de Críticos de Nova York.
Entre os últimos dez vencedores do NYFCC de Melhor Ator, sete foram indicados ao Oscar — e dois foram premiados pela Academia: Casey Affleck, por "Manchester à Beira-Mar", e Adrien Brody, no ano passado, por "O Brutalista".
Nesta quinta-feira (4), Moura também recebe o IndieWire Honors por sua atuação no longa. A produção também está entre os pré-indicados ao Critics Choice Awards, representada por Gabriel Domingues (Elenco) e Rita Azevedo (Figurino). As nomeações serão reveladas na próxima sexta-feira (5).
Para além das premiações, "O Agente Secreto" iniciou sua campanha de lançamento nos Estados Unidos com críticas positivas dos principais jornais e atualmente conta com 99% de aprovação da crítica especializada no Rotten Tomatoes – uma das taxas mais altas entre os cotados para a temporada.
Nesta semana, o longa chega aos cinemas de São Francisco e Boston, e, a partir de 19 de dezembro, é a vez de Chicago, Filadélfia, Atlanta, Seattle, Austin e demais estados. Internacionalmente, o filme já chegou também ao circuito de Portugal e da Alemanha, onde já acumula conjuntamente mais de 40 mil espectadores.
"O Agente Secreto" narra a história de Marcelo, um professor especializado em tecnologia que se muda para Recife durante um Carnaval de 1977, na ditadura militar, e descobre que está sendo espionado. O longa-metragem estreou nos cinemas brasileiros em 6 de novembro e segue em cartaz.
Na carreira pelo Brasil e pelo mundo, "O Agente Secreto" já passou por mais de 50 festivais e conquistou quase 20 prêmios. Entre eles, destaque para Melhor Diretor (Kleber Mendonça Filho) e Melhor Ator (Wagner Moura) no Festival de Cannes, onde teve sua estreia mundial.