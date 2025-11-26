Festival Pernambuco Meu País ganha edição de verão com Calcinha Preta, Priscila Senna e mais
Recife, Camaragibe, São José da Coroa Grande, Ilha de Itamaracá e Jaboatão dos Guararapes são os municípios escolhidos para a nova edição
O Festival Pernambuco Meu País, criado na atual gestão do Governo do Estado, terá em dezembro sua primeira edição de verão. Após duas edições no Agreste e no Sertão, o evento agora chega ao litoral e à Região Metropolitana, com programação musical em diversos municípios.
As apresentações serão realizadas no Recife, Camaragibe, São José da Coroa Grande, Ilha de Itamaracá e Jaboatão dos Guararapes, onde será realizada a festa de Réveillon. As datas são as seguintes:
- 5, 6 e 7 de dezembro — Parque Aldeia dos Camarás (km 11), Aldeia, Camaragibe
- 12, 13 e 14 de dezembro — Terminal Marítimo de Passageiros, no Recife
- 31 de dezembro — Virada do ano em Jaboatão dos Guararapes, na praia de Candeias
- 16 a 18 de janeiro — São José da Coroa Grande
- 30 de janeiro a 1º de fevereiro — Ilha de Itamaracá
Entre os nomes já confirmados para a edição de verão estão Cordel do Fogo Encantado, Priscila Senna, Mago de Tarso, Claudia Leitte, Capital Inicial, Xamã, Hungria, Irah Caldeira, Duda Beat, Dilsinho, Luísa Sonza, Bell Marques, Calcinha Preta e Banda Getúlio Cavalcanti.
O evento também contará com a Escola de Samba Preto Velho e manifestações da cultura popular, como o Coco de Umbigada e a Orquestra de Frevo Zezé.
Pernambuco Meu País
O festival surgiu após o Governo do Estado abrir mão da realização do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), em meio a um impasse com a Prefeitura do município, que decidiu organizar o evento por conta própria.
Como alternativa, o investimento de aproximadamente R$ 25 milhões, antes destinado ao FIG, passou a ser distribuído entre oito municípios por meio do Pernambuco Meu País.
Segundo o Governo, a edição de inverno — que chegou ao segundo ano em 2025 — movimentou mais de R$ 200 milhões nas cidades por onde passou entre julho e setembro.
"Estaremos na Região Metropolitana, no Litoral Norte e Litoral Sul, garantindo geração de emprego, renda, garantindo o verão do Brasil", destacou a governadora Raquel Lyra.
"O Pernambuco Meu País nasce do compromisso de garantir que a cultura seja um direito, não um privilégio. A edição de verão amplia esse alcance, leva diversidade artística para perto das pessoas e fortalece a economia criativa. Estamos falando de um festival que gera trabalho, movimenta cidades e celebra a identidade do nosso povo", afirmou a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula.
Confira a programação Pernambuco Meu País Verão:
Camaragibe/Aldeia
05/12 - sexta-feira
Banda de Pífanos Zabumba do Mestre Chimba
Irah Caldeira
Cristina Amaral
Nadja Maia
Larissa Lisbôa
Raí Saia Rodada
Tarcísio do Acordeon
Dorgival Dantas
DJ Pedro Humberto nos intervalos
06/12 - sábado
Coco dos Pretos
Mago de Tarso
Xamã
Duda Beat
Luísa Sonza
DJ Murilo França nos intervalos
07/12 - domingo
Banda Getúlio Cavalcanti
Priscilla Sena
Michelle Andrade
Sentimentos
Kitara
Brunessa
Amigas do Brega
DJ Kananda PX nos intervalos
Recife
12/12 - sexta-feira
Orquestra de Frevo Zezé Corrêa
Eric Land
Natanzinho Lima
Henry Freitas
Calcinha Preta
DJ 440 nos intervalos
13/12 - sábado
Escola de Samba Preto Velho
Taiguara
Dilsinho
Cláudia Leitte
Bell Marques
DJ Nadejda nos intervalos
14/12 - domingo
Coco de Umbigada
Cordel do Fogo Encantado
Maneva
Hungria
Capital Inicial
DJ Big nos intervalos
Segundo o Governo, a programação detalhada das etapas Jaboatão dos Guararapes, São José da Coroa Grande e Itamaracá será divulgada em breve.