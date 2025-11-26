Festival Pernambuco Meu País ganha edição de verão com Calcinha Preta, Priscila Senna e mais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Recife, Camaragibe, São José da Coroa Grande, Ilha de Itamaracá e Jaboatão dos Guararapes são os municípios escolhidos para a nova edição

Clique aqui e escute a matéria

O Festival Pernambuco Meu País, criado na atual gestão do Governo do Estado, terá em dezembro sua primeira edição de verão. Após duas edições no Agreste e no Sertão, o evento agora chega ao litoral e à Região Metropolitana, com programação musical em diversos municípios.

As apresentações serão realizadas no Recife, Camaragibe, São José da Coroa Grande, Ilha de Itamaracá e Jaboatão dos Guararapes, onde será realizada a festa de Réveillon. As datas são as seguintes:

5, 6 e 7 de dezembro — Parque Aldeia dos Camarás (km 11), Aldeia, Camaragibe

— Parque Aldeia dos Camarás (km 11), Aldeia, Camaragibe 12, 13 e 14 de dezembro — Terminal Marítimo de Passageiros, no Recife

— Terminal Marítimo de Passageiros, no Recife 31 de dezembro — Virada do ano em Jaboatão dos Guararapes, na praia de Candeias

— Virada do ano em Jaboatão dos Guararapes, na praia de Candeias 16 a 18 de janeiro — São José da Coroa Grande

— São José da Coroa Grande 30 de janeiro a 1º de fevereiro — Ilha de Itamaracá

Entre os nomes já confirmados para a edição de verão estão Cordel do Fogo Encantado, Priscila Senna, Mago de Tarso, Claudia Leitte, Capital Inicial, Xamã, Hungria, Irah Caldeira, Duda Beat, Dilsinho, Luísa Sonza, Bell Marques, Calcinha Preta e Banda Getúlio Cavalcanti.

Você confere a programação em lista no final da matéria.

O evento também contará com a Escola de Samba Preto Velho e manifestações da cultura popular, como o Coco de Umbigada e a Orquestra de Frevo Zezé.

Pernambuco Meu País

O festival surgiu após o Governo do Estado abrir mão da realização do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), em meio a um impasse com a Prefeitura do município, que decidiu organizar o evento por conta própria.

Como alternativa, o investimento de aproximadamente R$ 25 milhões, antes destinado ao FIG, passou a ser distribuído entre oito municípios por meio do Pernambuco Meu País.

Segundo o Governo, a edição de inverno — que chegou ao segundo ano em 2025 — movimentou mais de R$ 200 milhões nas cidades por onde passou entre julho e setembro.

"Estaremos na Região Metropolitana, no Litoral Norte e Litoral Sul, garantindo geração de emprego, renda, garantindo o verão do Brasil", destacou a governadora Raquel Lyra.

"O Pernambuco Meu País nasce do compromisso de garantir que a cultura seja um direito, não um privilégio. A edição de verão amplia esse alcance, leva diversidade artística para perto das pessoas e fortalece a economia criativa. Estamos falando de um festival que gera trabalho, movimenta cidades e celebra a identidade do nosso povo", afirmou a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula.

Confira a programação Pernambuco Meu País Verão:

Camaragibe/Aldeia

05/12 - sexta-feira

Banda de Pífanos Zabumba do Mestre Chimba

Irah Caldeira

Cristina Amaral

Nadja Maia

Larissa Lisbôa

Raí Saia Rodada

Tarcísio do Acordeon

Dorgival Dantas

DJ Pedro Humberto nos intervalos

06/12 - sábado

Coco dos Pretos

Mago de Tarso

Xamã

Duda Beat

Luísa Sonza

DJ Murilo França nos intervalos

07/12 - domingo

Banda Getúlio Cavalcanti

Priscilla Sena

Michelle Andrade

Sentimentos

Kitara

Brunessa

Amigas do Brega

DJ Kananda PX nos intervalos

Recife

12/12 - sexta-feira

Orquestra de Frevo Zezé Corrêa

Eric Land

Natanzinho Lima

Henry Freitas

Calcinha Preta

DJ 440 nos intervalos

13/12 - sábado

Escola de Samba Preto Velho

Taiguara

Dilsinho

Cláudia Leitte

Bell Marques

DJ Nadejda nos intervalos

14/12 - domingo

Coco de Umbigada

Cordel do Fogo Encantado

Maneva

Hungria

Capital Inicial

DJ Big nos intervalos

Segundo o Governo, a programação detalhada das etapas Jaboatão dos Guararapes, São José da Coroa Grande e Itamaracá será divulgada em breve.

