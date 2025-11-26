Amaro Freitas abre novo espaço de shows no Paço do Frevo, no Recife
Local abre suas atividades com um concerto solo e intimista do disco "Y'Y"; Museu também recebe o 8º Encontro de Pesquisadores do Frevo
O pianista recifense Amaro Freitas, um dos principais nomes do jazz contemporâneo mundial, inaugura nesta sexta-feira (28), às 20h, a Praça do Frevo, novo espaço localizado no terceiro andar do Paço do Frevo, no Bairro do Recife.
Com capacidade para receber até 150 pessoas, o local abre suas atividades com um concerto solo e intimista do disco "Y'Y", projeto concebido após viagens pela Amazônia e premiado pela APCA como Melhor Álbum Instrumental do Ano.
Os ingressos têm valores de R$ 80 (inteira primeiro lote) e R$ 60 (meia-entrada terceiro lote). As vendas são realizadas pela plataforma Sympla.
No repertório, Freitas transforma o piano em um "tambor de 88 teclas", explorando influências do piano preparado — técnica associada a John Cage — e experimentações inspiradas em Naná Vasconcelos. O concerto reúne composições do trabalho mais recente e faixas de discos anteriores, celebrando a trajetória internacional que o artista vem consolidando nos últimos anos.
A apresentação dá início a uma programação contínua na Praça do Frevo, que segue no dia 4 de dezembro com o coletivo Reverbo, apresentando frevos autorais inéditos.
Encontro de Pesquisadores
Ao longo da semana, o espaço também recebe o 8º Encontro de Pesquisadores do Frevo, com cinco dias de debates e trocas.
Com o tema "Culturas populares e projetos de identidades regionais", a edição deste ano propõe uma reflexão urgente sobre como o Frevo e outras manifestações nordestinas vêm sendo apropriados por discursos identitários que simplificam sua complexidade, suavizam disputas históricas e transformam tensões sociais em clichês.
Entre os destaques da programação estão o lançamento das obras da Fábrica de Frevo, no sábado (29), e a performance Rebulição, que encerra o evento no domingo (30).
Fábrica de Frevo
A Fábrica de Frevo é um programa do Paço do Frevo voltado ao fomento de processos criativos em dança e música ligados à manifestação.
A atividade inclui a exibição comentada de uma videodança desenvolvida durante a residência, dirigida por Rebeca Gondim, com codireção e fotografia de Luara Olívia, seguida de um pocket show da Orquestra Experimental de Frevo, com frevos inéditos criados ao longo do processo.
