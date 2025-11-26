fechar
Cultura | Notícia

Amaro Freitas abre novo espaço de shows no Paço do Frevo, no Recife

Local abre suas atividades com um concerto solo e intimista do disco "Y'Y"; Museu também recebe o 8º Encontro de Pesquisadores do Frevo

Por Emannuel Bento Publicado em 26/11/2025 às 14:20 | Atualizado em 26/11/2025 às 14:21
Show de Amaro Freitas durante o 21ª No Ar Coquetel Molotov, no Recife
Show de Amaro Freitas durante o 21ª No Ar Coquetel Molotov, no Recife - @hnnhcrvlh

Clique aqui e escute a matéria

O pianista recifense Amaro Freitas, um dos principais nomes do jazz contemporâneo mundial, inaugura nesta sexta-feira (28), às 20h, a Praça do Frevo, novo espaço localizado no terceiro andar do Paço do Frevo, no Bairro do Recife.

Com capacidade para receber até 150 pessoas, o local abre suas atividades com um concerto solo e intimista do disco "Y'Y", projeto concebido após viagens pela Amazônia e premiado pela APCA como Melhor Álbum Instrumental do Ano.

Leia Também

Os ingressos têm valores de R$ 80 (inteira primeiro lote) e R$ 60 (meia-entrada terceiro lote). As vendas são realizadas pela plataforma Sympla.

No repertório, Freitas transforma o piano em um "tambor de 88 teclas", explorando influências do piano preparado — técnica associada a John Cage — e experimentações inspiradas em Naná Vasconcelos. O concerto reúne composições do trabalho mais recente e faixas de discos anteriores, celebrando a trajetória internacional que o artista vem consolidando nos últimos anos.

A apresentação dá início a uma programação contínua na Praça do Frevo, que segue no dia 4 de dezembro com o coletivo Reverbo, apresentando frevos autorais inéditos.

Encontro de Pesquisadores

Ao longo da semana, o espaço também recebe o 8º Encontro de Pesquisadores do Frevo, com cinco dias de debates e trocas.

Com o tema "Culturas populares e projetos de identidades regionais", a edição deste ano propõe uma reflexão urgente sobre como o Frevo e outras manifestações nordestinas vêm sendo apropriados por discursos identitários que simplificam sua complexidade, suavizam disputas históricas e transformam tensões sociais em clichês.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Entre os destaques da programação estão o lançamento das obras da Fábrica de Frevo, no sábado (29), e a performance Rebulição, que encerra o evento no domingo (30).

Fábrica de Frevo

A Fábrica de Frevo é um programa do Paço do Frevo voltado ao fomento de processos criativos em dança e música ligados à manifestação.

A atividade inclui a exibição comentada de uma videodança desenvolvida durante a residência, dirigida por Rebeca Gondim, com codireção e fotografia de Luara Olívia, seguida de um pocket show da Orquestra Experimental de Frevo, com frevos inéditos criados ao longo do processo.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

O pianista recifense Amaro Freitas, um dos principais nomes do jazz contemporâneo no mundo, inaugura nesta sexta-feira (28), às 20h, a Praça do Frevo, novo espaço localizado no terceiro andar do Paço do Frevo.

Com capacidade para receber até 150 pessoas, o local abre suas atividades com um concerto solo e intimista do disco Y'Y, projeto concebido após viagens pela Amazônia e premiado pela APCA como Melhor Álbum Instrumental do Ano.

No repertório, Freitas transforma o piano em um “tambor de 88 teclas”, explorando influências do piano preparado — técnica associada a John Cage — e experimentações inspiradas em Naná Vasconcelos. O concerto reúne composições do trabalho mais recente e faixas de discos anteriores, celebrando a trajetória internacional que o artista vem consolidando nos últimos anos.

A apresentação dá início a uma programação contínua na Praça do Frevo, que segue no dia 4 de dezembro com o coletivo Reverbo, apresentando frevos autorais inéditos.

Encontro de Pesquisadores

Ao longo da semana, o espaço também recebe o 8º Encontro de Pesquisadores do Frevo, com cinco dias de debates e trocas.

Com o tema “Culturas populares e projetos de identidades regionais”, a edição deste ano propõe uma reflexão urgente sobre como o Frevo e outras manifestações nordestinas vêm sendo apropriados por discursos identitários que simplificam sua complexidade, suavizam disputas históricas e transformam tensões sociais em clichês.

Entre os destaques da programação estão o lançamento das obras da Fábrica de Frevo, no sábado (29), e a performance Rebulição, que encerra o evento no domingo (30).

Fábrica de Frevo

A Fábrica de Frevo é um programa do Paço do Frevo voltado ao fomento de processos criativos em dança e música ligados à manifestação.

A atividade inclui a exibição comentada de uma videodança desenvolvida durante a residência, dirigida por Rebeca Gondim, com codireção e fotografia de Luara Olívia, seguida de um pocket show da Orquestra Experimental de Frevo, com frevos inéditos criados ao longo do processo.

Leia também

João Gomes é eleito Homem do Ano pela QG Brasil e relembra episódio de preconceito: 'Sempre foi difícil'
MÚSICA

João Gomes é eleito Homem do Ano pela QG Brasil e relembra episódio de preconceito: 'Sempre foi difícil'
Pesquisa mapeia 120 espaços independentes de cultura em Pernambuco
CULTURA COLABORATIVA

Pesquisa mapeia 120 espaços independentes de cultura em Pernambuco

Compartilhe

Tags