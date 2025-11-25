fechar
Cultura | Notícia

João Roberto Marinho recebe troféu no Emmy Internacional e destaca legado da família

Presidente do Grupo Globo recebeu a estatueta em Nova York nesta segunda-feira (24); é a quarta vez que a empresa recebe essa homenagem

Por JC Publicado em 25/11/2025 às 21:48
Presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho foi homenageado como Personalidade Mundial da Televisão no Emmy Internacional 2025
Presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho foi homenageado como Personalidade Mundial da Televisão no Emmy Internacional 2025 - Bryan Bedder/International Emmy® Awards

O presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, recebeu o troféu de Personalidade Mundial da Televisão durante a cerimônia do Emmy Internacional 2025, realizada nesta segunda-feira (24), em Nova York. Esta é a quarta vez que a empresa recebe a honraria máxima da Academia Internacional, consolidando um legado que atravessa gerações.

Em seu discurso de agradecimento, João Roberto conectou a premiação à trajetória centenária da família e da empresa, reforçando o compromisso com os valores democráticos.

"Este reconhecimento celebra uma história que começou há 100 anos. A história de uma família que acredita no Brasil, em conteúdo de qualidade e no jornalismo independente, sempre a serviço da sociedade", afirmou o executivo.

Ele também destacou o papel da Globo na projeção da cultura nacional. "É também o reconhecimento de uma empresa que investe em talentos e na incrível diversidade da cultura brasileira para criar conteúdo que está em sintonia com as pessoas e que leva nossas histórias além das nossas fronteiras."

Legado e futuro

João Roberto fez questão de dividir o mérito com seus irmãos e apontou para o futuro da organização.

"Meus irmãos e eu damos continuidade ao sonho idealizado pelo nosso avô e conduzido com paixão pelo nosso pai. Mantemos viva a essência e os valores que agora também são levados adiante pela nova geração da nossa família, que já atua em funções estratégicas dentro da empresa, expandindo e inovando nossos negócios, sem perder de vista o legado que nos trouxe até aqui", declarou.

Ao encerrar, dedicou o prêmio à equipe: "Agradeço aos membros da Academia Internacional por esta honra. E dedico este reconhecimento aos meus irmãos, meus parceiros nesta jornada, e a toda a equipe Globo, que se dedica diariamente para fazer a mágica acontecer."

Homenagem de William Bonner

Antes da entrega da estatueta, feita pela atriz Lilia Cabral, o jornalista e apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, subiu ao palco para um discurso em homenagem ao presidente do grupo. Bonner ressaltou a liderança de Marinho em tempos desafiadores.

Bryan Bedder/International Emmy® Awards
Lília Cabral (e), João Roberto Marinho (c) e William Bonner (d) no Emmy Internacional 2025, em Nova York - Bryan Bedder/International Emmy® Awards

"De repórter a presidente do maior grupo de mídia do Brasil, João esteve na vanguarda das mudanças que modernizaram a imprensa brasileira, sempre com um objetivo claro: o compromisso com o jornalismo independente, essencial para a democracia", disse o jornalista.

Bonner também enfatizou o perfil sereno do executivo. "Em tempos de incerteza e turbulência sociopolítica, a postura de João Roberto – sereno e firme ao mesmo tempo – nos inspira a focar o que realmente importa: a escuta, o diálogo, a integridade, a coerência e a consistência", concluiu.

Vitória brasileira nas categorias

Além da homenagem a João Roberto Marinho, a Globo saiu vencedora na categoria "Live-Action Infantil" com a série "Fallen – Luz e Sombra", uma co-produção do Globoplay com o Reino Unido.

A emissora concorreu em outras quatro categorias nesta edição:

  • Novela: "Mania de Você";
  • Notícias: Reportagem sobre El Salvador ("Fantástico");
  • Factual e Entretenimento Infantil: "Bora, o Pódio É Nosso" (Gloob);
  • Documentário: "O Prazer é Meu" (GNT).

