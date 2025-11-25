João Roberto Marinho recebe troféu no Emmy Internacional e destaca legado da família

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Presidente do Grupo Globo recebeu a estatueta em Nova York nesta segunda-feira (24); é a quarta vez que a empresa recebe essa homenagem

O presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, recebeu o troféu de Personalidade Mundial da Televisão durante a cerimônia do Emmy Internacional 2025, realizada nesta segunda-feira (24), em Nova York. Esta é a quarta vez que a empresa recebe a honraria máxima da Academia Internacional, consolidando um legado que atravessa gerações.

Em seu discurso de agradecimento, João Roberto conectou a premiação à trajetória centenária da família e da empresa, reforçando o compromisso com os valores democráticos.

"Este reconhecimento celebra uma história que começou há 100 anos. A história de uma família que acredita no Brasil, em conteúdo de qualidade e no jornalismo independente, sempre a serviço da sociedade", afirmou o executivo.

Ele também destacou o papel da Globo na projeção da cultura nacional. "É também o reconhecimento de uma empresa que investe em talentos e na incrível diversidade da cultura brasileira para criar conteúdo que está em sintonia com as pessoas e que leva nossas histórias além das nossas fronteiras."

Legado e futuro

João Roberto fez questão de dividir o mérito com seus irmãos e apontou para o futuro da organização.

"Meus irmãos e eu damos continuidade ao sonho idealizado pelo nosso avô e conduzido com paixão pelo nosso pai. Mantemos viva a essência e os valores que agora também são levados adiante pela nova geração da nossa família, que já atua em funções estratégicas dentro da empresa, expandindo e inovando nossos negócios, sem perder de vista o legado que nos trouxe até aqui", declarou.

Ao encerrar, dedicou o prêmio à equipe: "Agradeço aos membros da Academia Internacional por esta honra. E dedico este reconhecimento aos meus irmãos, meus parceiros nesta jornada, e a toda a equipe Globo, que se dedica diariamente para fazer a mágica acontecer."

Homenagem de William Bonner

Antes da entrega da estatueta, feita pela atriz Lilia Cabral, o jornalista e apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, subiu ao palco para um discurso em homenagem ao presidente do grupo. Bonner ressaltou a liderança de Marinho em tempos desafiadores.

Lília Cabral (e), João Roberto Marinho (c) e William Bonner (d) no Emmy Internacional 2025, em Nova York - Bryan Bedder/International Emmy® Awards

"De repórter a presidente do maior grupo de mídia do Brasil, João esteve na vanguarda das mudanças que modernizaram a imprensa brasileira, sempre com um objetivo claro: o compromisso com o jornalismo independente, essencial para a democracia", disse o jornalista.

Bonner também enfatizou o perfil sereno do executivo. "Em tempos de incerteza e turbulência sociopolítica, a postura de João Roberto – sereno e firme ao mesmo tempo – nos inspira a focar o que realmente importa: a escuta, o diálogo, a integridade, a coerência e a consistência", concluiu.

Vitória brasileira nas categorias

Além da homenagem a João Roberto Marinho, a Globo saiu vencedora na categoria "Live-Action Infantil" com a série "Fallen – Luz e Sombra", uma co-produção do Globoplay com o Reino Unido.

A emissora concorreu em outras quatro categorias nesta edição: