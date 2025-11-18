"O Agente Secreto" ganha novos prêmios internacionais e prepara sessão para o Globo de Ouro
longa de Kleber Mendonça Filho recebeu o Prêmio da Crítica no Key West Film Festival e o prêmio de Melhor Fotografia no Festival de Estocolmo
"O Agente Secreto" segue em alta nos cinemas brasileiros — já perto dos 700 mil espectadores — e também no circuito internacional, onde acaba de conquistar dois novos prêmios.
O longa de Kleber Mendonça Filho recebeu o Prêmio da Crítica no Key West Film Festival e o prêmio de Melhor Fotografia, para Evgenia Alexandrova, no Festival Internacional de Cinema de Estocolmo.
Além disso, o diretor Kleber Mendonça Filho, a produtora Emilie Lesclaux e o protagonista Wagner Moura participaram do Governors Awards, cerimônia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e evento importante para os filmes que buscam destaque na temporada de premiações.
Globo de Ouro
No próximo dia 26, "O Agente Secreto" estreia nos cinemas de Nova York, marcando o início de seu lançamento na América do Norte. Em 5 de dezembro, o filme chega às salas de Los Angeles e, na sequência, amplia seu circuito pelo país.
A etapa é considerada estratégica para a temporada de premiações, assim como a entrada do longa nas plataformas das principais associações do setor.
"Na próxima quinta-feira teremos a coletiva de 'O Agente Secreto' com integrantes do Golden Globes, além de entrevistas individuais com Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura. Um dia antes, o filme estará disponível nas plataformas do Golden Globes e do Critics Choice, antecedendo a estreia americana nos cinemas", afirmou a produtora Emilie Lesclaux.
Ela também destacou a crescente movimentação internacional em torno do projeto: "Kleber foi homenageado como Diretor pelo Critics Choice Latino no mês passado, em Los Angeles. O filme ainda terá mais sessões presenciais em LA e Nova York, inclusive para a National Board of Review, associações de técnicos (guilds) e imprensa".
Segundo Emilie, a parceria com a distribuidora Neon tem sido decisiva: "Trabalhamos intensamente com a Neon, que tem sido uma grande parceira da Mubi na divulgação internacional de 'O Agente Secreto'. No Brasil, o lançamento já ultrapassou meio milhão de espectadores e segue ganhando espaço nos EUA".
Prêmios
Enquanto se prepara para disputar algumas das premiações mais importantes do cinema mundial, "O Agente Secreto" já soma 20 prêmios internacionais.
Entre os reconhecimentos futuros, Wagner Moura receberá o Prêmio de Atuação no IndieWire Honors, em dezembro, e o Virtuoso Award no Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara, em 2026.
O longa também se prepara para estrear na França, em 17 de dezembro. Vencedor de quatro prêmios em Cannes, o filme tem lançamento garantido em mais de 90 países nas Américas, Europa, Ásia e Oceania, segundo a MK2, responsável pela comercialização internacional da obra.