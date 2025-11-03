fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 04/11: Cuidado com mal-entendidos e não misture amizade com interesses financeiros

Inicie o dia com cuidado para evitar desentendimentos com pessoas próximas e no trabalho. Use a energia para amenizar atritos e resgatar harmonia

Por Aisha Vitória Publicado em 03/11/2025 às 16:47
Horóscopo de terça-feira
Horóscopo de terça-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Comece o dia com calma e tolerância para evitar conflitos, especialmente com pessoas queridas. Evite exageros na sinceridade e cuide de questões financeiras.

Boas energias estão a caminho para elevar seu astral. Espere novidades deliciosas nos relacionamentos amorosos!

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 09, 27, 18

Touro

Precisa de paciência e prudência hoje! Apesar das tensões matinais, o dia melhora à tarde. Fique atento à concorrência no trabalho e aproveite ótimas vibes na vida social.

No amor, esteja aberto para surpresas positivas. As estrelas podem estar planejando um encontro surpreendente para você!

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 08, 23, 53

Gêmeos

Hoje, se guie pelo juízo, prudência e bom senso para evitar gastos desnecessários. Foque nos interesses e questões urgentes, cuidando de sua saúde e bem-estar.

A energia está em alta com Marte apoiando você, especialmente na paixão. Namoro recente em alta. Com o mozão, o clima esquenta!

  • Cor: AZUL-ESVERDEADO
  • Palpite: 59, 04, 50

Câncer

Evite conflitos e atritos hoje, mantenha a calma, principalmente no ambiente de trabalho e com pessoas próximas.

Cuidado com mal-entendidos e não misture amizade com interesses financeiros. No amor, ative seu charme e sedução, pois Marte promete ótimas energias!

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 18, 45, 34

Leão

Inicie o dia com espírito aventureiro, mas prepare-se para imprevistos! Mantenha a calma para não se irritar, cuide da sua saúde e concentre as energias em coisas positivas.

Marte brilha em seu paraíso hoje, aumentando seu carisma e potencializando a paixão.

  • Cor: AZUL-TURQUESA
  • Palpite: 41, 22, 50

Virgem

A terça começa com cautela! Tensões podem rondar, por isso mantenha a disciplina em suas finanças e relações.

Evite gastos impulsivos e decisões imprudentes. Boas vibrações embalam seus contatos, graças a Marte. No amor, libere seu lado romântico para o parceiro.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 39, 19, 10

Leia Também

Libra

Dia de exercer sua diplomacia, libriano! Controle seus impulsos e vaidade para manter a harmonia. A manhã pode ser desafiadora, mas o resto do dia promete melhoria.

Use sua simpatia para atrair admiradores e buscar a conciliação. No amor, cautela para não magoar o seu par.

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 47, 45, 18

Escorpião

Terça com obstáculos à vista, peça calma às estrelas para lidar com imprevistos. Saúde e trabalho exigem um cuidado maior para evitar stress.

Marte e Netuno protegem seu coração! Se está solteiro, sua atração será poderosa e aquele crush especial não vai resistir!

  • Cor: GOIABA
  • Palpite: 46, 10, 48

Sagitário

O dia promete altos e baixos, então maneire nos gastos e controle a franqueza para evitar conflitos!

Fique atento às fofocas que podem surgir em seu círculo de contatos. Use isso para ganhar o coração de quem deseja, hoje promete um romance mais envolvente.

  • Cor: VERMELHO
  • Palpite: 25, 36, 10

Capricórnio

Inicie o dia com cuidado para evitar desentendimentos com pessoas próximas e no trabalho. Use a energia do Marte para amenizar atritos e resgatar harmonia.

Preste atenção às finanças à tarde e controle seus gastos. Seu charme está em alta e surpresas agradáveis podem acontecer.

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 15, 60, 04

Aquário

Preste atenção nas suas relações e escolha bem suas palavras para evitar conflitos. O trabalho vai exigir mais de você, então tenha paciência.

Ótimas notícias: tempo favorável para faturar e ideias criativas podem ser lucrativas. Uma paixão pode surgir hoje! Aproveite os bons momentos.

  • Cor: BEGE
  • Palpite: 44, 53, 59

Peixes

O dia pede tolerância e diplomacia, especialmente em assuntos de coração. Evite gastos impulsivos e controle suas finanças.

Marte traz ótimas energias para ajudá-lo a superar desafios e harmonizar suas relações. Surpresas agradáveis na área amorosa, esteja aberto para novos encontros.

  • Cor: VERMELHO
  • Palpite: 01, 57, 21

Saiba como acessar o JC Premium

Leia também

Horóscopo 3.11: Enfrente os desafios do trabalho e espere grana extra
ASTROLOGIA

Horóscopo 3.11: Enfrente os desafios do trabalho e espere grana extra
Mensagem enviada por engano vai unir 3 signos que precisavam se cruzar
Signo

Mensagem enviada por engano vai unir 3 signos que precisavam se cruzar

Compartilhe

Tags