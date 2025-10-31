fechar
Cultura | Notícia

Pernambuco terá 15 novos centros culturais públicos; saiba onde e o que oferecem

Os Centros Educacionais Unificados (CEUs das Artes) serão construídos em uma parceria com o governo federal, com recursos do Novo PAC

Por Emannuel Bento Publicado em 31/10/2025 às 12:12 | Atualizado em 31/10/2025 às 12:31
Projeto em 3D mostra como serão os novos Centros Educacionais Unificados (CEUs da Cultura)
Projeto em 3D mostra como serão os novos Centros Educacionais Unificados (CEUs da Cultura) - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

O Governo do Estado anunciou, nesta quinta-feira (31), a construção de 15 Centros Educacionais Unificados (CEUs das Artes) em Pernambuco. O projeto faz parte de uma parceria com o governo federal que visa ampliar o acesso a atividades artísticas e educativas.

Esses equipamentos têm caráter comunitário, oferecendo à população local, especialmente pessoas em situação de vulnerabilidade social, acesso a atividades culturais, como oficinas e apresentações artísticas, práticas esportivas e cursos de formação.

Os espaços serão erguidos nos seguintes municípios:

  • Jaboatão dos Guararapes
  • Olinda
  • Itapissuma
  • Ilha de Itamaracá
  • Ipojuca
  • Camaragibe
  • Paudalho
  • São Lourenço da Mata
  • Petrolina
  • Arcoverde
  • Buíque
  • Serra Talhada
  • Custódia
  • Floresta
  • Petrolândia.

Atualmente, existem CEUs das Artes em Caruaru, Jaboatão dos Guararapes, Ouricuri, Petrolina, Recife, Salgueiro, Santa Cruz do Capibaribe, São Lourenço da Mata, Serra Talhada e Vitória de Santo Antão. Você pode conferir os endereços no site do Ministério da Cultura.

Investimento é de quase R$ 2 milhões por CEU

Cada equipamento recebe um financiamento por parte do governo federal, via Ministério da Cultura, de 1.951.220,00. O valor excedente é pago pela gestão estadual, como contrapartida.

Leia Também

O recursos federais são oriundos do Novo PAC, e o Estado também participa garantindo os trâmites oficiais e da execução das obras. Os CEUs da Cultura terão tamanho padrão, de 373,17m².

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Inicialmente chamado de Praças do PAC e, posteriormente, de Praças dos Esportes e da Cultura (PEC), o Programa foi rebatizado de Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs) em 2013.

Com a Portaria MinC Nº 54, de 18 de agosto de 2023, o projeto voltou a ser chamado de CEUs das Artes.

Expansão

DIVULGAÇÃO
Projeto em 3D mostra como serão os novos Centros Educacionais Unificados (CEUs da Cultura) - DIVULGAÇÃO

A gestão estadual pernambucana optou pela expansão do projeto, abrangendo 15 municípios. "A Secretaria de Projetos Estratégicos (Sepe) desenvolveu os projetos de implantação dos equipamentos, levando em consideração as características culturais e sociais de cada município", diz o Governo do Estado.

"Os CEUs da Cultura promovem profundas transformações na cultura e na vida de toda a população, porque trazem a democratização e a descentralização na sua essência. São importantes pilares também na gestão da Cultura, representando uma integração entre o governo federal, estadual e os municipais", diz a secretária de Cultura, Cacau de Paula.

Execução

As obras de todos os 15 CEUs da Cultura serão executadas pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab). O prazo é de cinco meses, contados a partir da assinatura da ordem de serviço.

"Recentemente demos início ao processo de licitação dos Centros de Custódia, Floresta, Petrolândia e Serra Talhada. Agora são mais 11 municípios. O governo federal garante os recursos, por meio do Novo PAC, e o Estado garante a agilidade e fluidez dos trâmites oficiais e da execução das obras", afirma o diretor-presidente da Cehab, Paulo Lira.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Batalha da Escadaria: final do Duelo de MCs Estadual tem presença inédita de mulheres e vale classificação ao nacional
Duelo de MC's

Batalha da Escadaria: final do Duelo de MCs Estadual tem presença inédita de mulheres e vale classificação ao nacional
Previsão do tempo: Veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (31/10 a 02/11)
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: Veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (31/10 a 02/11)

Compartilhe

Tags