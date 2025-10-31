Pernambuco terá 15 novos centros culturais públicos; saiba onde e o que oferecem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os Centros Educacionais Unificados (CEUs das Artes) serão construídos em uma parceria com o governo federal, com recursos do Novo PAC

O Governo do Estado anunciou, nesta quinta-feira (31), a construção de 15 Centros Educacionais Unificados (CEUs das Artes) em Pernambuco. O projeto faz parte de uma parceria com o governo federal que visa ampliar o acesso a atividades artísticas e educativas.

Esses equipamentos têm caráter comunitário, oferecendo à população local, especialmente pessoas em situação de vulnerabilidade social, acesso a atividades culturais, como oficinas e apresentações artísticas, práticas esportivas e cursos de formação.

Os espaços serão erguidos nos seguintes municípios:

Jaboatão dos Guararapes

Olinda

Itapissuma

Ilha de Itamaracá

Ipojuca

Camaragibe

Paudalho

São Lourenço da Mata

Petrolina

Arcoverde

Buíque

Serra Talhada

Custódia

Floresta

Petrolândia.

Atualmente, existem CEUs das Artes em Caruaru, Jaboatão dos Guararapes, Ouricuri, Petrolina, Recife, Salgueiro, Santa Cruz do Capibaribe, São Lourenço da Mata, Serra Talhada e Vitória de Santo Antão. Você pode conferir os endereços no site do Ministério da Cultura.

Investimento é de quase R$ 2 milhões por CEU

Cada equipamento recebe um financiamento por parte do governo federal, via Ministério da Cultura, de 1.951.220,00. O valor excedente é pago pela gestão estadual, como contrapartida.

O recursos federais são oriundos do Novo PAC, e o Estado também participa garantindo os trâmites oficiais e da execução das obras. Os CEUs da Cultura terão tamanho padrão, de 373,17m².

Inicialmente chamado de Praças do PAC e, posteriormente, de Praças dos Esportes e da Cultura (PEC), o Programa foi rebatizado de Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs) em 2013.

Com a Portaria MinC Nº 54, de 18 de agosto de 2023, o projeto voltou a ser chamado de CEUs das Artes.

Expansão

Projeto em 3D mostra como serão os novos Centros Educacionais Unificados (CEUs da Cultura) - DIVULGAÇÃO

A gestão estadual pernambucana optou pela expansão do projeto, abrangendo 15 municípios. "A Secretaria de Projetos Estratégicos (Sepe) desenvolveu os projetos de implantação dos equipamentos, levando em consideração as características culturais e sociais de cada município", diz o Governo do Estado.

"Os CEUs da Cultura promovem profundas transformações na cultura e na vida de toda a população, porque trazem a democratização e a descentralização na sua essência. São importantes pilares também na gestão da Cultura, representando uma integração entre o governo federal, estadual e os municipais", diz a secretária de Cultura, Cacau de Paula.

Execução

As obras de todos os 15 CEUs da Cultura serão executadas pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab). O prazo é de cinco meses, contados a partir da assinatura da ordem de serviço.

"Recentemente demos início ao processo de licitação dos Centros de Custódia, Floresta, Petrolândia e Serra Talhada. Agora são mais 11 municípios. O governo federal garante os recursos, por meio do Novo PAC, e o Estado garante a agilidade e fluidez dos trâmites oficiais e da execução das obras", afirma o diretor-presidente da Cehab, Paulo Lira.

