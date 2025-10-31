Pernambuco terá 15 novos centros culturais públicos; saiba onde e o que oferecem
Os Centros Educacionais Unificados (CEUs das Artes) serão construídos em uma parceria com o governo federal, com recursos do Novo PAC
Clique aqui e escute a matéria
O Governo do Estado anunciou, nesta quinta-feira (31), a construção de 15 Centros Educacionais Unificados (CEUs das Artes) em Pernambuco. O projeto faz parte de uma parceria com o governo federal que visa ampliar o acesso a atividades artísticas e educativas.
Esses equipamentos têm caráter comunitário, oferecendo à população local, especialmente pessoas em situação de vulnerabilidade social, acesso a atividades culturais, como oficinas e apresentações artísticas, práticas esportivas e cursos de formação.
Os espaços serão erguidos nos seguintes municípios:
- Jaboatão dos Guararapes
- Olinda
- Itapissuma
- Ilha de Itamaracá
- Ipojuca
- Camaragibe
- Paudalho
- São Lourenço da Mata
- Petrolina
- Arcoverde
- Buíque
- Serra Talhada
- Custódia
- Floresta
- Petrolândia.
Atualmente, existem CEUs das Artes em Caruaru, Jaboatão dos Guararapes, Ouricuri, Petrolina, Recife, Salgueiro, Santa Cruz do Capibaribe, São Lourenço da Mata, Serra Talhada e Vitória de Santo Antão. Você pode conferir os endereços no site do Ministério da Cultura.
Investimento é de quase R$ 2 milhões por CEU
Cada equipamento recebe um financiamento por parte do governo federal, via Ministério da Cultura, de 1.951.220,00. O valor excedente é pago pela gestão estadual, como contrapartida.
O recursos federais são oriundos do Novo PAC, e o Estado também participa garantindo os trâmites oficiais e da execução das obras. Os CEUs da Cultura terão tamanho padrão, de 373,17m².
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Inicialmente chamado de Praças do PAC e, posteriormente, de Praças dos Esportes e da Cultura (PEC), o Programa foi rebatizado de Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs) em 2013.
Com a Portaria MinC Nº 54, de 18 de agosto de 2023, o projeto voltou a ser chamado de CEUs das Artes.
Expansão
A gestão estadual pernambucana optou pela expansão do projeto, abrangendo 15 municípios. "A Secretaria de Projetos Estratégicos (Sepe) desenvolveu os projetos de implantação dos equipamentos, levando em consideração as características culturais e sociais de cada município", diz o Governo do Estado.
"Os CEUs da Cultura promovem profundas transformações na cultura e na vida de toda a população, porque trazem a democratização e a descentralização na sua essência. São importantes pilares também na gestão da Cultura, representando uma integração entre o governo federal, estadual e os municipais", diz a secretária de Cultura, Cacau de Paula.
Execução
As obras de todos os 15 CEUs da Cultura serão executadas pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab). O prazo é de cinco meses, contados a partir da assinatura da ordem de serviço.
"Recentemente demos início ao processo de licitação dos Centros de Custódia, Floresta, Petrolândia e Serra Talhada. Agora são mais 11 municípios. O governo federal garante os recursos, por meio do Novo PAC, e o Estado garante a agilidade e fluidez dos trâmites oficiais e da execução das obras", afirma o diretor-presidente da Cehab, Paulo Lira.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />