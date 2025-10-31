fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 01/11: É o dia de socializar, mostrar quem é e o valor que as pessoas têm para você

No amor, espere vibrações positivas. Solteiro? Encante com seu charme. Comprometido? Desfrute de carinho e romantismo

Por Aisha Vitória Publicado em 31/10/2025 às 14:47
Horóscopo de sábado
Horóscopo de sábado - Thiago Lucas/ Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Áries

O início de Novembro vem tranquilo, com um dia perfeito para focar em suas necessidades íntimas e tarefas individuais.

No trabalho, a independência é a chave. No amor, a timidez pode predominar, mas ouse mais se quiser impressionar. Fortaleça os laços em seu relacionamento.

  • Cor: AZUL
  • Palpite: 36, 18, 03

Touro

O novo mês traz energia positiva para seus planos, Touro! É hora de concretizar sonhos com senso prático e perseverança.

A vida social está em alta, então aproveite encontros e paqueras deliciosos. No amor, carinho e companheirismo reinam. Vá com tudo!

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 36, 18, 54

Gêmeos

Novembro começa cheio de trabalho para os geminianos, mas não falta inspiração e talento para vencer!

Esforços de hoje podem levar à promoção, então mantenha o foco. Nos relacionamentos, seu carisma brilha ao anoitecer, atraindo a atenção do crush. Esse mês promete!

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 36, 48, 30

Câncer

Prepare-se para boas novidades com a Lua Crescente, caranguejinha! Contatos e experiências novas ampliam seus horizontes.

Planejou um passeio diferente? Vá em frente, será incrível! Uma potencial alma gêmea pode surgir ou se já tem um amor, aproveite a sintonia total.

  • Cor: VERMELHO
  • Palpite: 36, 45, 16

Leão

Encontre coragem nas mudanças e transforme desafios em oportunidades, seu bolso agradece! Em negociações, siga seus instintos e evite o que não confia.

No amor, sensualidade turbinada e química poderosa. A atração e o desejo são a pauta do dia.

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 45, 57, 21

Virgem

É o dia de socializar, mostrar quem é e o valor que as pessoas têm para você.

Seu relacionamento amoroso será ponto alto, mas também é favorável para quem procura um amor. No trabalho, cooperação pode acelerar conquistas.

Leia Também

Libra

Novembro traz trabalho dobrado, mas seus esforços serão valorizados! Priorize as tarefas urgentes e use sua criatividade para se destacar.

A vida amorosa ganha espaço no fim do dia, com a possibilidade de um novo interesse ou um momento carinhoso no romance.

  • Cor: PRATA
  • Palpite: 11, 29, 36

Escorpião

Este novo mês traz consigo vibrações positivas e sorte, principalmente na área financeira e no trabalho. O seu talento e imaginação serão seus destaques.

No amor, prepare-se para surpresas maravilhosas e uma sintonia incrível com o seu parceiro. Dia abençoado!

  • Cor: MARROM
  • Palpite: 44, 24, 26

Sagitário

Novembro começa tranquilo para você, com foco na harmonia e trabalho produtivo. É um ótimo momento para pedir ajuda aos familiares se necessário. No amor, cuidado com o apego excessivo.

Solteiros, podem surgir sentimentos pelo passado. Equilibre tudo para um dia perfeito!

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 18, 02, 45

Capricórnio

Novembro começa com uma Lua pisciana trazendo harmonia e potencializando sua comunicação. Seu lado sociável será destacado, facilitando conversas e interações, especialmente no trabalho. No amor, paixões à primeira vista estão no horizonte e as relações existentes desfrutam de carinho constante.

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 10, 46, 36

Aquário

Lua brilhando na Casa da Fortuna, traz energias favoráveis para finanças. Aproveite! Trabalho e dinheiro em ascensão graças à sua criatividade.

Mas, cuidado com os ciúmes no amor. Mantenha a calma nos relacionamentos para que esse não seja um filme queimado hoje.

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 41, 14, 31

Peixes

Prepare-se para um sábado poderoso, Peixes! Com a Lua crescente realçando seus talentos e protegendo suas relações, é hora de se destacar com boas ideias.

No amor, espere vibrações positivas. Solteiro? Encante com seu charme. Comprometido? Desfrute de carinho e romantismo.

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 41, 14, 51

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Batalha da Escadaria: final do Duelo de MCs Estadual tem presença inédita de mulheres e vale classificação ao nacional
Duelo de MC's

Batalha da Escadaria: final do Duelo de MCs Estadual tem presença inédita de mulheres e vale classificação ao nacional
Tarô indica que 5 signos vão atrair pessoas certas no momento mais improvável
Signo

Tarô indica que 5 signos vão atrair pessoas certas no momento mais improvável

Compartilhe

Tags