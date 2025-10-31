Club Metrópole faz Halloween de três dias no Recife; confira atrações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Destaque da programação é o show da drag queen Aretuza Lovi, no sábado (1º), além de performances e DJs; decoração teve investimento de R$ 50 mil

O Club Metrópole, no Recife, vai celebrar o Halloween com uma maratona de três dias de festas, entre esta sexta-feira (31) e o domingo (2). O destaque da programação é o show da drag queen Aretuza Lovi, no sábado (1º).

Com o tema "Hotel Monstropoles", a boate terá ambientação com bonecos cenográficos e até "móveis flutuantes". Os ingressos estão à venda no Sympla, com valores entre R$ 30 e R$ 120.

Segundo o produtor Victor Hugo Bione, o Halloween é o evento mais importante do calendário da Metrópole, realizado anualmente desde 2002.

"A fachada da casa será completamente transformada para dar vida ao imaginário Hotel Monstropoles, com móveis flutuando e ambientes que causam medo e fascínio", adiantou.



"O mais marcante é ver como conseguimos movimentar a cidade. A decoração temática é um investimento de cerca de R$ 50 mil para um fim de semana que reúne cerca de 3 mil pessoas. Temos orgulho de gerar empregos, aquecer o comércio e impulsionar o turismo local", completou.

Performances inspiradas em Lady Gaga

A programação começa na sexta (31), com performances de vampiras e um show de Mayven Hoffmann, inspirado no universo de Lady Gaga.

Na Pista Brasil, o som fica por conta dos DJs Bloon, Harry D’Melo e Léo Galize, além do show de Dadá Boladão. Já na Pista New York, comandam as pick-ups os DJs Alê, Maca e Andy dos Planetas, responsável pela animação da área da piscina.

Domingo é dia de "In the Dark"

Encerrando o fim de semana, o domingo (2) será dedicado à tradicional matinê In the Dark, das 18h às 2h, com o já conhecido concurso de fantasias que premia os melhores figurinos da noite.

SERVIÇO

Halloween no Club Metrópole

Onde: Rua das Ninfas, 125, Boa Vista, Recife

Quando: De sexta (31) a domingo (2). As festas começam às 22h, exceto a matinê de domingo, que inicia às 18h.

Ingressos: À venda no Sympla, com valores entre R$ 30 e R$ 120.

