fechar
Cultura | Notícia

Prêmio Oceanos 2025: Mia Couto, José Eduardo Agualusa e Maria do Carmo Ferreira entre os finalistas

Entre os romances finalistas, destacam-se obras que entrelaçam mito, poesia e História; Selecionados representam Angola, Brasil, Moçambique e Portugal

Por Emannuel Bento Publicado em 24/10/2025 às 14:47
Mia Couto concede entrevista no Recife antes da 15ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco
Mia Couto concede entrevista no Recife antes da 15ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco - JUNIOR SOUZA/JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

O Prêmio Oceanos divulgou, nesta sexta-feira (24), a lista dos dez finalistas da edição de 2025.

Divididos igualmente entre prosa e poesia, os selecionados representam a produção literária contemporânea de Angola, Brasil, Moçambique e Portugal. A edição deste ano registrou um recorde de 3.432 obras inscritas, avaliadas por júris especializados em cada categoria.

A diversidade transnacional do prêmio se reflete tanto na presença de autores de quatro países quanto na pluralidade das 13 editoras classificadas para a etapa final.

Leia Também

Entre os romances e coletâneas de contos finalistas, destacam-se obras que entrelaçam mito, poesia e História, caso de "A Cegueira do Rio", de Mia Couto, inspirado em um episódio militar real ocorrido em Moçambique em 1914. Segundo o autor, a literatura "revisita o passado e revela o que se quis apagar".

Na poesia, um dos destaques é o lançamento de "Coram Populo", de Maria do Carmo Ferreira, até então inédita em livro. A coletânea, que reúne poemas de décadas anteriores, evidencia a força inventiva e provocadora de sua escrita.

Finalistas de Prosa

  • A cegueira do rio, Mia Couto – Moçambique
    (Caminho, Companhia das Letras, Fundação Fernando Leite Couto)
  • As melhoras da morte, Rui Cardoso Martins – Portugal
    (Tinta-da-China)
  • Mestre dos batuques, José Eduardo Agualusa – Angola
    (Quetzal; Tusquets)
  • Ressuscitar mamutes, Silvana Tavano – Brasil
    (Autêntica)
  • Vermelho delicado, Teresa Veiga – Portugal
    (Tinta-da-China)

Finalistas de Poesia

  • As coisas do morto, Francisco Guita Jr. – Moçambique
    (Gala-Gala; Kacimbo)
  • Coram populo – Poesia reunida [2], Maria do Carmo Ferreira – Brasil
    (Martelo)
  • Lições da miragem, Ricardo Gil Soeiro – Portugal
    (Assírio & Alvim)
  • Longarinas, Ana Maria Vasconcelos – Brasil
    (7Letras)
  • O pito do pango & outros poemas, Fabiano Calixto – Brasil
    (Corsário-Satã)

Histórias e vozes da prosa finalista

Em "Mestre dos batuques", Agualusa recorre a um acontecimento histórico para construir uma narrativa de amor, a que chama de "falso romance histórico".

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Já Ressuscitar mamutes, de Silvana Tavano, e "As Melhoras da Morte", de Rui Cardoso Martins, exploram personagens que, diante da morte, revisitam origens, memórias e vínculos familiares.

Nos contos de Vermelho delicado, Teresa Veiga investiga as fronteiras entre o normal e o anormal — e as múltiplas faces da loucura.

A força da poesia contemporânea

A variedade formal e temática também marca a categoria de poesia. Em "O pito do pango & outros poemas", Fabiano Calixto combina experimentos gráficos, rimas, musicalidade e crítica. Já "Longarinas", de Ana Maria Vasconcelos, aposta em brevidade e rigor formal para compor conjuntos de grande impacto.

Em "Lições da Miragem", Ricardo Gil Soeiro transita entre diferentes epistemologias, subvertendo-as poeticamente, enquanto Francisco Guita Jr., em "As coisas do Morto", transforma a reflexão sobre a finitude num convite à urgência de viver.

O resultado final do Prêmio Oceanos 2025 será divulgado nos próximos meses.

Saiba como acessar o JC Premium

Leia também

Mike Love traz turnê "South America Tour" ao Recife nesta sexta no Reggae Concha Festival
REGGAE

Mike Love traz turnê "South America Tour" ao Recife nesta sexta no Reggae Concha Festival
Fábio Silva lança Zero, livro sobre empreendedorismo social, no Recife
LIVRO

Fábio Silva lança Zero, livro sobre empreendedorismo social, no Recife

Compartilhe

Tags