Fábio Silva lança "Zero", livro sobre empreendedorismo social e os bastidores da Rede Muda Mundo
Publicado pela Editora Voo, a obra consolida mais de uma década de atuação no campo do impacto social, da inovação cidadã e do engajamento coletivo
Clique aqui e escute a matéria
O empreendedor social Fábio Silva, CEO da Rede Muda Mundo e fundador da Casa Zero, lança oficialmente o livro “Zero”, na próxima terça-feira (28), às 18h, na Casa Zero, no Recife Antigo, com sessão de autógrafos.
A segunda sessão acontecerá no dia 4 de novembro, também às 18h, na Livraria Alma, em Pinheiros, São Paulo. Publicado pela Editora Voo, a obra consolida mais de uma década de atuação no campo do impacto social, da inovação cidadã e do engajamento coletivo.
A obra revisita a trajetória do autor desde 2010, ano em que Pernambuco enfrentou uma das maiores enchentes de sua história recente e cerca de 50 mil famílias foram afetadas. O episódio marcou o que Fábio chama de seu “dia zero”, um ponto de virada que o levou a dedicar sua vida à criação de soluções estruturadas de mobilização social e ao fortalecimento do voluntariado como ferramenta de transformação.
Ao longo dessa trajetória, Fábio idealizou iniciativas que se tornaram referência nacional e internacional, como Novo Jeito, Transforma Brasil, Porto Social, Fábrica do Bem e Casa Zero. Juntas, elas impulsionaram mais de sete mil projetos sociais e mobilizaram milhões de horas de trabalho voluntário, impactando diretamente comunidades em diversas regiões do Brasil. A consolidação dessas iniciativas resultou na formação da Rede Muda Mundo, um dos principais ecossistemas de inovação e engajamento cívico do país.
Com uma abordagem técnica e estratégica, “Zero” vai além do relato biográfico e apresenta reflexões sobre temas centrais para o setor social contemporâneo, como liderança colaborativa, inovação, ESG, governança, gestão de crises e modelos híbridos de negócio de impacto. A publicação traz ainda ferramentas práticas para organizações, empresas e gestores que desejam estruturar iniciativas transformadoras, fortalecer causas sociais e ampliar resultados com eficiência e propósito.
Para Fábio, o conceito de “zero” representa o início de um novo ciclo e a oportunidade de transformação. Segundo ele, o impacto coletivo depende de ação, coragem e colaboração, e o livro busca mostrar como ideias podem se tornar soluções concretas que mudam vidas e fortalecem comunidades.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A obra também apresenta caminhos para o futuro do impacto social no Brasil. Entre os próximos passos está a expansão da atuação da Casa Zero para outras regiões do país. A cidade de São Paulo será um dos polos estratégicos, com a instalação da Casa Zero 11 no centro da capital, um espaço voltado à articulação de iniciativas, conexão de lideranças e desenvolvimento de projetos transformadores.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />