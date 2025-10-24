Fábio Silva lança "Zero", livro sobre empreendedorismo social e os bastidores da Rede Muda Mundo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Publicado pela Editora Voo, a obra consolida mais de uma década de atuação no campo do impacto social, da inovação cidadã e do engajamento coletivo

Clique aqui e escute a matéria

O empreendedor social Fábio Silva, CEO da Rede Muda Mundo e fundador da Casa Zero, lança oficialmente o livro “Zero”, na próxima terça-feira (28), às 18h, na Casa Zero, no Recife Antigo, com sessão de autógrafos.

A segunda sessão acontecerá no dia 4 de novembro, também às 18h, na Livraria Alma, em Pinheiros, São Paulo. Publicado pela Editora Voo, a obra consolida mais de uma década de atuação no campo do impacto social, da inovação cidadã e do engajamento coletivo.

A obra revisita a trajetória do autor desde 2010, ano em que Pernambuco enfrentou uma das maiores enchentes de sua história recente e cerca de 50 mil famílias foram afetadas. O episódio marcou o que Fábio chama de seu “dia zero”, um ponto de virada que o levou a dedicar sua vida à criação de soluções estruturadas de mobilização social e ao fortalecimento do voluntariado como ferramenta de transformação.

Leia Também Websérie 'RFLX' transforma rotina de trabalhadores do Recife em videodança

Ao longo dessa trajetória, Fábio idealizou iniciativas que se tornaram referência nacional e internacional, como Novo Jeito, Transforma Brasil, Porto Social, Fábrica do Bem e Casa Zero. Juntas, elas impulsionaram mais de sete mil projetos sociais e mobilizaram milhões de horas de trabalho voluntário, impactando diretamente comunidades em diversas regiões do Brasil. A consolidação dessas iniciativas resultou na formação da Rede Muda Mundo, um dos principais ecossistemas de inovação e engajamento cívico do país.

Com uma abordagem técnica e estratégica, “Zero” vai além do relato biográfico e apresenta reflexões sobre temas centrais para o setor social contemporâneo, como liderança colaborativa, inovação, ESG, governança, gestão de crises e modelos híbridos de negócio de impacto. A publicação traz ainda ferramentas práticas para organizações, empresas e gestores que desejam estruturar iniciativas transformadoras, fortalecer causas sociais e ampliar resultados com eficiência e propósito.

Para Fábio, o conceito de “zero” representa o início de um novo ciclo e a oportunidade de transformação. Segundo ele, o impacto coletivo depende de ação, coragem e colaboração, e o livro busca mostrar como ideias podem se tornar soluções concretas que mudam vidas e fortalecem comunidades.

A obra também apresenta caminhos para o futuro do impacto social no Brasil. Entre os próximos passos está a expansão da atuação da Casa Zero para outras regiões do país. A cidade de São Paulo será um dos polos estratégicos, com a instalação da Casa Zero 11 no centro da capital, um espaço voltado à articulação de iniciativas, conexão de lideranças e desenvolvimento de projetos transformadores.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />