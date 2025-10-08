Cantor de "pagodão gospel" cativa atenção do público por inovar na junção de dois ritmos
Samuel Eleotério conquistou o público por pregar a palavra de Deus num ritmo diferente. Ele acumula mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais
Uma junção de letras gospel com o gênero do “pagodão” chamou a atenção de muitas pessoas pelo estilo diferente de pregar a palavra de Deus. O cantor gospel Samuel Eleotério, conhecido por divulgar o estilo através das suas músicas, já acumula 1 milhão de fãs no Instagram e mais de 400 mil no Tiktok.
"Eu aprendi que não existe ritmo santo, desde que as letras falem sobre Deus ou toque o coração de algumas pessoas de alguma forma", afirma o cantor, ao JC.
Corinho de Fogo
Apesar de ser popularmente conhecido como “pagodão gospel", o gênero se chama Corinho de Fogo, um estilo de música gospel pentecostal, mas com um ritmo contagiante e repetitivo, como forró, samba e arrocha.
“Aqui a gente sempre chamou de corinho de fogo, só que o ritmo acabou pegando como 'pagodão da Bahia'. Foi quando a gente uniu o útil ao agradável”, explica Samuel.
O cantor tem como maior referência o seu próprio pai, que cantava corinho de fogo no Rio de Janeiro. A tradição foi passada e Samuel também se tornou músico, inspirado pela sua fé e pela sua família.
“Eu era músico, tocava bateria, guitarra. A minha vontade, o amor por cantar esse ritmo vem através do meu pai”, conta.
Carreira
Hoje em dia, o artista tem uma rotina cheia, quase sempre está em viagens fazendo shows em vários lugares espalhados pelo Brasil. Para Samuel, isso não é um problema; o importante é pregar a palavra de Deus.
“Eu moro mais no avião do que dentro da minha casa, né? Mas eu não reclamo porque um dia eu orei por isso e tudo está acontecendo, porque graças a Deus, Deus ouviu a minha oração, meu clamor.”
Os planos para o futuro são continuar levando a música gospel por onde passa. Samuel pretende construir uma família, mas no meio desse planejamento, ainda pensa em como pode inovar.
“Eu comecei cantando adoração e depois que eu migrei para o Corinho de Fogo. Então eu acho que eu vou inovar. Mais para frente, gravar uma adoração, acho que é importante.”
Motivação
Segundo o cantor, apesar de ter sido ‘abraçado’ por muitas pessoas que não eram evangélicas, ele recebia muitas críticas, principalmente pelas pessoas que eram do gospel evangélico.
“Às vezes as pessoas têm aquela coisa sobre o ritmo, aquele preconceito do ritmo, mas eu aprendi que não existe ritmo santo, desde que as letras falem sobre Deus ou toquem o coração de algumas pessoas de alguma forma”, explica.
Samuel, que já precisou lidar com muitos momentos de dificuldade e encontrou forças em Deus, agora tem como propósito ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação.
“Eu tento passar a mensagem do meu jeitinho, o jeito que Deus colocou em meu coração, que é alegria. Porque um dia eu precisei disso, um dia eu estive nesse mesmo cenário de depressão, de ansiedade, e não tinha ninguém a não ser Deus do meu lado, que era o mais importante. E eu consegui passar por cima.”