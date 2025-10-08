MC Russo desponta como revelação do brega-funk recifense

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sua atual faixa de trabalho, "Mente Criminosa", com MC Mayarah, já ultrapassou 320 mil visualizações em alguns meses no YouTube

Clique aqui e escute a matéria

Um dos nomes que começam a ganhar destaque no brega-funk recifense, MC Russo vive um momento de consolidação na cena. Sua atual faixa de trabalho, "Mente Criminosa", já ultrapassou 320 mil visualizações em três meses no YouTube.

A música reúne participações de MC Mayarah e Eslley no Beat, e marca uma nova etapa na trajetória do artista.

"Essa faixa veio para marcar minha carreira e já está trazendo muito reconhecimento, o que me motiva ainda mais. Já tenho alguns feats confirmados que em breve vou poder revelar. Posso garantir que vem coisa boa por aí, incluindo clipe e uma agenda de shows”, conta o cantor de 27 anos.

Natural da Comunidade do Iraque, na Zona Oeste do Recife, Emerson Russo Ferreira Cavalcanti, nome de batismo do artista, tem apostado em disciplina e foco para ampliar o alcance de sua música.

"Estou vivendo um momento de muita dedicação para crescer cada vez mais na cena. Tenho vontade de gravar com artistas que admiro, como MC Elvis, Anderson Neiff, Gordinho Bolado, Dadá Boladão e outros grandes nomes do brega-funk. É algo que quero muito tornar realidade", afirma.

Entre as referências que moldaram seu estilo, Russo destaca Anderson Neiff, a quem enxerga como espelho: "A trajetória dele é parecida com a minha e, aos poucos, foi virando uma inspiração no mundo do brega-funk."

Com os olhos voltados para o futuro, o MC resume seu maior propósito: "Meu sonho é embalar na música para proporcionar o melhor pra minha família e pra todos que estão ao meu redor."