fechar
Cultura | Notícia

MC Russo desponta como revelação do brega-funk recifense

Sua atual faixa de trabalho, "Mente Criminosa", com MC Mayarah, já ultrapassou 320 mil visualizações em alguns meses no YouTube

Por JC Publicado em 08/10/2025 às 16:05
MC Russo
MC Russo - CENÁRIO FILMES/DIVULHAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Um dos nomes que começam a ganhar destaque no brega-funk recifense, MC Russo vive um momento de consolidação na cena. Sua atual faixa de trabalho, "Mente Criminosa", já ultrapassou 320 mil visualizações em três meses no YouTube.

A música reúne participações de MC Mayarah e Eslley no Beat, e marca uma nova etapa na trajetória do artista.

"Essa faixa veio para marcar minha carreira e já está trazendo muito reconhecimento, o que me motiva ainda mais. Já tenho alguns feats confirmados que em breve vou poder revelar. Posso garantir que vem coisa boa por aí, incluindo clipe e uma agenda de shows”, conta o cantor de 27 anos.

Natural da Comunidade do Iraque, na Zona Oeste do Recife, Emerson Russo Ferreira Cavalcanti, nome de batismo do artista, tem apostado em disciplina e foco para ampliar o alcance de sua música.

"Estou vivendo um momento de muita dedicação para crescer cada vez mais na cena. Tenho vontade de gravar com artistas que admiro, como MC Elvis, Anderson Neiff, Gordinho Bolado, Dadá Boladão e outros grandes nomes do brega-funk. É algo que quero muito tornar realidade", afirma.

Entre as referências que moldaram seu estilo, Russo destaca Anderson Neiff, a quem enxerga como espelho: "A trajetória dele é parecida com a minha e, aos poucos, foi virando uma inspiração no mundo do brega-funk."

Com os olhos voltados para o futuro, o MC resume seu maior propósito: "Meu sonho é embalar na música para proporcionar o melhor pra minha família e pra todos que estão ao meu redor."

Leia também

Grupo A Cocada celebra 25 anos com sambada em Olinda neste sábado
MÚSICA

Grupo A Cocada celebra 25 anos com sambada em Olinda neste sábado
Dia do Nordestino: Cinema da região rompe estereótipos e revela vários Nordestes ao mundo
CINEMA

Dia do Nordestino: Cinema da região rompe estereótipos e revela vários Nordestes ao mundo

Compartilhe

Tags