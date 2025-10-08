Turnê dos 80 anos de Alceu Valença terá shows, exposição e mostra de filmes em dez capitais
Batizada de "80 Girassóis", a série de shows começa em março de 2026, com show no Recife marcado para 15 de maio; vendas já começaram
O cantor e compositor pernambucano Alceu Valença vai celebrar seus 80 anos com uma turnê nacional em 2026. Batizada de "80 Girassóis", a série de shows passará por dez capitais brasileiras a partir de março, com apresentações em arenas e grandes espaços culturais.
O giro começa no Rio de Janeiro, no dia 14 de março, e segue por Porto Alegre (21/3), São Paulo (28/3), Salvador (10/4), Curitiba (25/4), Brasília (9/5), Recife (15/5), Fortaleza (23/5), Belém (30/5) e Belo Horizonte (13/6). Confira os locais no final da matéria.
Além dos shows, o projeto prevê atividades paralelas, como uma exposição de artes plásticas e uma mostra de filmes inspiradas na trajetória do artista.
Ingressos
A pré-venda dos ingressos começou nesta terça-feira (7/10), exclusiva para clientes do Banco do Brasil, com 20% de desconto e parcelamento em até cinco vezes. As vendas gerais serão abertas no dia 10 de outubro.
Banda
No palco, Alceu será acompanhado por sua banda habitual — Tovinho (teclados e direção musical), Cássio Cunha (bateria), Zi Ferreira (guitarra), Nando Barreto (baixo), André Julião (sanfona) e Costinha (flautas) — com participações de Lui Coimbra (violas e violoncelo) e Natália Mitre (percussão).
As projeções cênicas têm direção de Rafael Todeschini e exploram o universo visual e simbólico presente na obra do músico.
Repertório
O repertório de "80 Girassóis" deve reunir sucessos que marcaram diferentes gerações, como "Anunciação", "Tropicana", "Belle de Jour", "Como Dois Animais" e "Coração Bobo", canções que continuam a atrair novos públicos nas plataformas digitais.
Só no Spotify, "Anunciação" ultrapassa 200 milhões de reproduções, enquanto "Belle de Jour" soma mais de 300 milhões de visualizações no YouTube.
Com "80 Girassóis", Alceu Valença revisita a própria história e reafirma sua posição como um dos nomes mais inventivos da música brasileira.
Confira a agenda:
- Rio de Janeiro - Farmasi Arena - 14 de março de 2026
- Porto Alegre - Local a confirmar - 21 de março de 2026
- São Paulo - Parque Villa Lobos - 28 de março de 2026
- Salvador - Concha Acústica - 10 de abril de 2026
- Curitiba - Igloo - 25 de abril de 2026
- Brasília - CCBB - 09 de maio de 2026
- Recife - Classic Hall - 15 maio de 2026
- Fortaleza - CFO - 23 de maio de 2026
- Belém - Náutico Marine - 30 de maio de 2026
- Belo Horizonte - Mineirão 13 de junho de 2026