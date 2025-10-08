Turnê dos 80 anos de Alceu Valença terá shows, exposição e mostra de filmes em dez capitais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Batizada de "80 Girassóis", a série de shows começa em março de 2026, com show no Recife marcado para 15 de maio; vendas já começaram

Clique aqui e escute a matéria

O cantor e compositor pernambucano Alceu Valença vai celebrar seus 80 anos com uma turnê nacional em 2026. Batizada de "80 Girassóis", a série de shows passará por dez capitais brasileiras a partir de março, com apresentações em arenas e grandes espaços culturais.

O giro começa no Rio de Janeiro, no dia 14 de março, e segue por Porto Alegre (21/3), São Paulo (28/3), Salvador (10/4), Curitiba (25/4), Brasília (9/5), Recife (15/5), Fortaleza (23/5), Belém (30/5) e Belo Horizonte (13/6). Confira os locais no final da matéria.

Além dos shows, o projeto prevê atividades paralelas, como uma exposição de artes plásticas e uma mostra de filmes inspiradas na trajetória do artista.

Ingressos

A pré-venda dos ingressos começou nesta terça-feira (7/10), exclusiva para clientes do Banco do Brasil, com 20% de desconto e parcelamento em até cinco vezes. As vendas gerais serão abertas no dia 10 de outubro.

Banda

No palco, Alceu será acompanhado por sua banda habitual — Tovinho (teclados e direção musical), Cássio Cunha (bateria), Zi Ferreira (guitarra), Nando Barreto (baixo), André Julião (sanfona) e Costinha (flautas) — com participações de Lui Coimbra (violas e violoncelo) e Natália Mitre (percussão).

As projeções cênicas têm direção de Rafael Todeschini e exploram o universo visual e simbólico presente na obra do músico.

Repertório

O repertório de "80 Girassóis" deve reunir sucessos que marcaram diferentes gerações, como "Anunciação", "Tropicana", "Belle de Jour", "Como Dois Animais" e "Coração Bobo", canções que continuam a atrair novos públicos nas plataformas digitais.

Só no Spotify, "Anunciação" ultrapassa 200 milhões de reproduções, enquanto "Belle de Jour" soma mais de 300 milhões de visualizações no YouTube.

Com "80 Girassóis", Alceu Valença revisita a própria história e reafirma sua posição como um dos nomes mais inventivos da música brasileira.

Confira a agenda:



Rio de Janeiro - Farmasi Arena - 14 de março de 2026

- Farmasi Arena - 14 de março de 2026 Porto Alegre - Local a confirmar - 21 de março de 2026

- Local a confirmar - 21 de março de 2026 São Paulo - Parque Villa Lobos - 28 de março de 2026

- Parque Villa Lobos - 28 de março de 2026 Salvador - Concha Acústica - 10 de abril de 2026

- Concha Acústica - 10 de abril de 2026 Curitiba - Igloo - 25 de abril de 2026

- Igloo - 25 de abril de 2026 Brasília - CCBB - 09 de maio de 2026

- CCBB - 09 de maio de 2026 Recife - Classic Hall - 15 maio de 2026

- Classic Hall - 15 maio de 2026 Fortaleza - CFO - 23 de maio de 2026

- CFO - 23 de maio de 2026 Belém - Náutico Marine - 30 de maio de 2026

- Náutico Marine - 30 de maio de 2026 Belo Horizonte - Mineirão 13 de junho de 2026

Saiba como se inscrever na newsletter JC



