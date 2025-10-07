Ópera clássica italiana ganha versão nordestina gratuita no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Montagem de "La Serva Padrona" mistura humor, música e elementos regionais em quatro apresentações no Teatro Hermilo Borba Filho

Clique aqui e escute a matéria

Uma das mais célebres óperas cômicas italianas, La Serva Padrona, de Giovanni Battista Pergolesi, ganha uma nova leitura com sotaque e referências nordestinas.

O espetáculo será apresentado gratuitamente no Teatro Hermilo Borba Filho, no Bairro do Recife, de 8 a 11 de outubro, às 19h30.

A proposta une a leveza da comédia clássica à expressividade da cultura regional, aproximando o público local da tradição lírica europeia.

Sobre a ópera

A montagem combina textos (recitativos) em português e músicas (árias) em italiano, incorporando expressões populares e elementos típicos no figurino e no cenário, como o algodão cru, o chapéu de vaqueiro, o cesto de palha e até uma tapioca no enredo.

O resultado é uma ópera bufa que dialoga com o cotidiano nordestino sem perder a essência da obra original de 1733.

Músicos e cantores de La Serva Padrona - Foto: Morgana Narjara

História

Com apenas três personagens, Uberto, o patrão; Serpina, a serva; e Vespone, o criado silencioso, a peça narra as artimanhas de Serpina para conquistar o coração e o status do chefe.

Cansado de sua rebeldia, Uberto decide se casar para dispensar a empregada, mas a jovem cria um plano astuto: finge estar prometida ao fictício Capitão Trovão, vivido por Vespone, para despertar o ciúme do patrão e levá-lo ao altar.

Os personagens refletem traços de personalidades marcantes. Uberto representa o homem fogoso, mas já distante da juventude; Serpina, a pequena serpente astuta; e Vespone, a vespa ligeira e brincalhona, que diverte o público com gestos e expressões.

Leia Também Espetáculo no Recife une clássicos da Disney e hits dos anos 80 em duas sessões nesta sexta (10)

Mais informações

A direção geral é de Luiz Kleber Queiroz, com direção musical da maestrina Maria Aida Barroso, ambos do Departamento de Música da UFPE.

Nos dias 8 e 10, Osvaldo Pacheco (Uberto) e Karla Karolla (Serpina) assumem os papéis principais; já nos dias 9 e 11, Anderson Rodrigues e Gleyce Vieira se apresentam nos mesmos papéis. Marcondes Lima interpreta Vespone em todas as sessões.

A execução musical é feita por um sexteto de câmara formado por Singrid Souza (violino 1), Júlia Paulino (violino 2), Letícia Santos (viola), Gabriel David (violoncelo), Rebeca Furtado (contrabaixo) e Maria Aida Barroso (cravo).

Com duração de cerca de 50 minutos, a nova produção tem direção de arte de Marcondes Lima e produção de Matheus Soares, da 25 Produções.

O cenário ambienta a história em uma casa do interior nordestino, misturando elementos da Commedia Dell’Arte e do sertão, com adereços artesanais que reforçam a identidade local.



Saiba como assistir aos Videocasts do JC