Cultura | Notícia

Horóscopo 08/10: Inicie o dia com paciência em lidar com tarefas de equipe, evite críticas duras

A criatividade e diplomacia ajudam a superar os obstáculos. Use seu charme para atrair o crush e prepare-se para uma surpresa agradável no amor

Por Aisha Vitória Publicado em 07/10/2025 às 14:24
Horóscopo de quarta-feira
Horóscopo de quarta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Hoje a Lua em Touro ilumina suas finanças, mas a cautela é necessária, especialmente ao misturar dinheiro e amizade.

Vênus e Júpiter prometem ótimas energias para as tarefas. Trabalhos ligados a casa têm êxito garantido! Amor? Fica em segundo plano com tanta movimentação.

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 18, 11, 38

Touro

A Lua entra em seu signo trazendo boa energia. Persiga seus interesses, mas tenha cuidado com suas amizades.

A criatividade e diplomacia ajudam a superar os obstáculos. Use seu charme para atrair o crush e prepare-se para uma surpresa agradável no amor.

  • Cor: AZUL
  • Palpite: 54, 12, 45

Gêmeos

Hoje, respire e diminua o ritmo, evitando impulsividade. A família e amigos próximos podem ser uma grande ajuda, especialmente quando se trata de dinheiro.

No amor, sinta a vibração que circula, mas lembre-se de expressar seu carinho para manter a chama acesa.

  • Cor: MARROM
  • Palpite: 44, 42, 24

Câncer

A quarta-feira destaca amizades e diversão. No trabalho, seu lado comunicativo e confiante brilha, ajudando a buscar seus interesses.

Mantenha o romance longe de falsos amigos e aproveite bons momentos com quem ama com um bom papo.

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 52, 34, 09

Leão

Inicie o dia com paciência em lidar com tarefas de equipe, evite críticas duras. Os astros preveem boas energias nas finanças e uma ganha extra inesperada!

Se solteiro, ajuste suas expectativas. Para os comprometidos, o amor se fortalece. Mantenha-se positivo!

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 36, 09, 02

Virgem

Hoje o trabalho exige atenção, mas mantenha o foco que tudo fluirá bem. Aproveite o dia para pensar em novos sonhos e objetivo.

Fique atento, a Lua promete emocionantes novidades na paquera! No romance, quebrar a rotina será um toque especial.

  • Cor: VERMELHO
  • Palpite: 36, 52, 16

Libra

Com a Lua entrando em Touro, mudanças estão no horizonte, especialmente no trabalho. Oportunidades de impulsionar o bolso podem surgir.

Embora a manhã possa ser desafiadora no amor, a noite promete melhorar e aquecer a intimidade. Mantenha a diplomacia!

  • Cor: AMARELO-OURO
  • Palpite: 46, 39, 03

Escorpião

Hoje é um ótimo dia para projetos em grupo com as bençãos de Vênus e Júpiter. A Lua em Touro favorece o trabalho em equipe.

Amigos podem te ajudar a encontrar aquele alguém especial. Há chances de ciúme no ar, mas deixe o romance florescer.

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 09, 57, 30

Sagitário

Hoje é dia de foco total no trabalho! Com Vênus e Júpiter enviando boas energias, há grandes chances de contratos importantes ou até um novo emprego.

Contudo, esteja atento para não negligenciar a vida amorosa com a correria. Mantenha o equilíbrio!

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 29, 36, 11

Capricórnio

Vá com calma nos gastos hoje, porém aguarde boas recompensas de parcerias e contatos profissionais.

Estudos e viagens protegidos por Vênus e Júpiter! Pode haver um breve desentendimento amoroso por ciúmes, mas seu charme em alta promete uma boa conquista.

  • Cor: SALMÃO
  • Palpite: 43, 19, 18

Aquário

Atenção para os assuntos domésticos e interações em casa hoje. Enquanto possíveis conflitos familiares podem surgir, a reconciliação vem com facilidade.

Mudanças positivas estão previstas no trabalho. Na vida amorosa, esteja aberto à reaproximação com um ex e atento ao ciúme no romance.

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 14, 04, 31

Peixes

Hoje, seu lado comunicativo brilha, mas cuidado para não falar demais e criar confusões! Mantenha o foco no trabalho.

Com Vênus e Júpiter, a noite promete perfeição no amor. Quem sabe um romance não se transforma em algo mais sério? Esteja aberto ao amor!

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 25, 52, 16

