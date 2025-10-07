fechar
Signo | Notícia

5 signos vão perceber que o silêncio também pode ser uma resposta poderosa

Os próximos dias pedem calma e observação. Cinco signos vão entender que nem toda resposta precisa ser dita às vezes, o silêncio fala mais

Por Bianca Tavares Publicado em 07/10/2025 às 11:41
Imagem de uma mulher pedindo silêncio
Imagem de uma mulher pedindo silêncio - Freepik

Clique aqui e escute a matéria

Em um momento em que tudo parece exigir reação imediata, o universo convida alguns signos a fazer o oposto: pausar.

A energia da semana traz situações em que responder de forma impulsiva pode piorar o cenário. O verdadeiro poder estará em saber quando se calar e deixar o tempo agir.

Touro

O signo de Touro vai sentir vontade de se justificar, mas o melhor é guardar suas palavras. No trabalho ou em um relacionamento, alguém pode tentar te provocar.

O silêncio vai te proteger e mostrar maturidade. A resposta virá quando os fatos falarem por você.

Câncer

Uma conversa tensa pode te tirar do eixo, mas evite reagir na emoção. O silêncio será seu escudo para não alimentar dramas antigos.

Em poucos dias, você vai perceber que o outro entende a mensagem mesmo sem ouvir uma palavra.

Leia Também

Libra

O desejo de agradar todos pode te colocar em situações desgastantes. Desta vez, prefira se afastar em vez de tentar resolver tudo.

Seu silêncio vai servir como limite, mostrando que nem sempre estar disponível é sinônimo de cuidado.

Escorpião

Alguém pode tentar arrancar de você uma resposta que não está pronto para dar. Evite abrir o jogo antes da hora. Ficar em silêncio te dará vantagem e clareza.

Às vezes, quem observa entende muito mais do que quem fala.

Capricórnio

Você vai se deparar com uma decisão importante e sentir pressão para responder rápido. Não ceda. Seu silêncio estratégico vai mostrar força e sabedoria.

Esperar o momento certo será o diferencial para tomar a melhor decisão.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Leia também

Uma conversa franca vai colocar 4 signos diante de verdades difíceis de ouvir
Signo

Uma conversa franca vai colocar 4 signos diante de verdades difíceis de ouvir
Horóscopo 06.10: Amor e paquera estão no ar
ASTROLOGIA

Horóscopo 06.10: Amor e paquera estão no ar

Compartilhe

Tags