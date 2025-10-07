Governo de Pernambuco assina ordem de serviço para requalificação do Museu do Trem
Governo atinge a marca de R$ 75 milhões investidos em 13 intervenções voltadas à preservação do patrimônio histórico no Estado
Clique aqui e escute a matéria
Nesta terça-feira (07), a governadora Raquel Lyra deu ordem de serviço para o início das obras de requalificação do Museu do Trem, localizado no bairro de São José.
Os trabalhos serão executados pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e tem um investimento de R$ 3,2 milhões.
Segundo a governadora, o museu está tendo a oportunidade de ser restaurado com o maior investimento da história, um passo importante para a cultura pernambucana.
"Essa ação representa o nosso compromisso com a cultura pernambucana, dentro do maior investimento da história do Estado em patrimônio material e imaterial, promovendo novos festivais, fortalecendo a cultura viva e reconhecendo todos aqueles que fazem da nossa arte o grande diferencial de Pernambuco para o mundo”, destaca.
Obras
As obras terão duração de 10 meses e vai contemplar os serviços de:
- Serviços como imunização geral contra agentes xilófagos (como cupins);
- Reparos e complementação de telhados, calhas e condutores pluviais;
- Recuperação da cobertura da gare;
- Revisão e modernização das instalações elétricas e hidrossanitárias com melhorias nos banheiros;
- Implantação de sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico;
- Restauração de pisos e forros em madeira;
- Instalação de circuito interno de câmeras e sistema de para-raios;
- Renovação do sistema de climatização e pintura geral.
O Governo de Pernambuco atinge a marca de R$ 75 milhões investidos em 13 intervenções voltadas à preservação do patrimônio histórico no Estado, com ações que vão desde a Ilha de Fernando de Noronha até o Sertão.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Sobre o Museu do Trem
Instalado na antiga Estação Central, às margens do rio Capibaribe, o espaço é um importante marco da história ferroviária do Estado.
A presidente da Fundarpe, Renata Borba, reafirma a importância desse patrimônio ferroviário pernambucano e diz que é possível resgatar uma parte importante da história do Estado, para que ‘as futuras gerações também possam conhecer e usufruir dessas referências do nosso rico patrimônio cultural’.
Após a obra anterior, que foi concluída em 2024, foram identificados danos estruturais no local, causados por infestação de cupins xilófagos, atingindo forros, pisos e cobertura, precisando de mais uma requalificação.
A secretária de Cultura, Cacau de Paula, ressaltou a importância da obra e os impactos que ela trará para o público.
“O espaço será devolvido ao público de forma mais interativa, proporcionando uma experiência cultural mais rica e envolvente aos visitantes”, explica.
A requalificação do Museu do Trem integra um conjunto de iniciativas do Governo de Pernambuco voltadas à valorização do patrimônio histórico do Recife.
Mais imóveis a serem contemplados
Entre os imóveis já contemplados ou em fase de intervenção, estão a Igreja Matriz de Santo Antônio, o Liceu de Artes e Ofícios, o Ginásio Pernambucano, a Casa de Capiba e o Cinema São Luiz.
O objetivo é promover o uso social e educativo desses espaços, reforçando sua relevância cultural.
Presente à solenidade, o deputado estadual Antônio Moraes destacou o compromisso do Governo do Estado com a preservação da história e do patrimônio de Pernambuco.
“Esse é um governo que está resgatando Pernambuco em todas as áreas, da infraestrutura à cultura. Mas esta obra, em especial, tem um significado muito simbólico. Ela representa justamente o esforço de recuperar uma área que é parte essencial da nossa história, o Centro do Recife”, afirmou o parlamentar.
Também acompanharam a agenda o secretário da Casa Militar, Hercílio Mamede, e o superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de Pernambuco (Iphan), Fred Brennand.