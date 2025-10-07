fechar
Cultura | Notícia

Governo de Pernambuco assina ordem de serviço para requalificação do Museu do Trem

Governo atinge a marca de R$ 75 milhões investidos em 13 intervenções voltadas à preservação do patrimônio histórico no Estado

Por Anaís Coelho Publicado em 07/10/2025 às 18:47
Governo de Pernambuco assina ordem de serviço para requalificação do Museu do Trem
Governo de Pernambuco assina ordem de serviço para requalificação do Museu do Trem - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Nesta terça-feira (07), a governadora Raquel Lyra deu ordem de serviço para o início das obras de requalificação do Museu do Trem, localizado no bairro de São José.

Os trabalhos serão executados pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e tem um investimento de R$ 3,2 milhões.

Segundo a governadora, o museu está tendo a oportunidade de ser restaurado com o maior investimento da história, um passo importante para a cultura pernambucana.

"Essa ação representa o nosso compromisso com a cultura pernambucana, dentro do maior investimento da história do Estado em patrimônio material e imaterial, promovendo novos festivais, fortalecendo a cultura viva e reconhecendo todos aqueles que fazem da nossa arte o grande diferencial de Pernambuco para o mundo”, destaca.

Obras

As obras terão duração de 10 meses e vai contemplar os serviços de:

  • Serviços como imunização geral contra agentes xilófagos (como cupins);
  • Reparos e complementação de telhados, calhas e condutores pluviais;
  • Recuperação da cobertura da gare;
  • Revisão e modernização das instalações elétricas e hidrossanitárias com melhorias nos banheiros;
  • Implantação de sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico;
  • Restauração de pisos e forros em madeira;
  • Instalação de circuito interno de câmeras e sistema de para-raios;
  • Renovação do sistema de climatização e pintura geral.

O Governo de Pernambuco atinge a marca de R$ 75 milhões investidos em 13 intervenções voltadas à preservação do patrimônio histórico no Estado, com ações que vão desde a Ilha de Fernando de Noronha até o Sertão.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Sobre o Museu do Trem

Instalado na antiga Estação Central, às margens do rio Capibaribe, o espaço é um importante marco da história ferroviária do Estado.

A presidente da Fundarpe, Renata Borba, reafirma a importância desse patrimônio ferroviário pernambucano e diz que é possível resgatar uma parte importante da história do Estado, para que ‘as futuras gerações também possam conhecer e usufruir dessas referências do nosso rico patrimônio cultural’.

Após a obra anterior, que foi concluída em 2024, foram identificados danos estruturais no local, causados por infestação de cupins xilófagos, atingindo forros, pisos e cobertura, precisando de mais uma requalificação.

A secretária de Cultura, Cacau de Paula, ressaltou a importância da obra e os impactos que ela trará para o público.

“O espaço será devolvido ao público de forma mais interativa, proporcionando uma experiência cultural mais rica e envolvente aos visitantes”, explica.

A requalificação do Museu do Trem integra um conjunto de iniciativas do Governo de Pernambuco voltadas à valorização do patrimônio histórico do Recife.

Mais imóveis a serem contemplados

Entre os imóveis já contemplados ou em fase de intervenção, estão a Igreja Matriz de Santo Antônio, o Liceu de Artes e Ofícios, o Ginásio Pernambucano, a Casa de Capiba e o Cinema São Luiz.

O objetivo é promover o uso social e educativo desses espaços, reforçando sua relevância cultural.

Presente à solenidade, o deputado estadual Antônio Moraes destacou o compromisso do Governo do Estado com a preservação da história e do patrimônio de Pernambuco.

“Esse é um governo que está resgatando Pernambuco em todas as áreas, da infraestrutura à cultura. Mas esta obra, em especial, tem um significado muito simbólico. Ela representa justamente o esforço de recuperar uma área que é parte essencial da nossa história, o Centro do Recife”, afirmou o parlamentar.

Também acompanharam a agenda o secretário da Casa Militar, Hercílio Mamede, e o superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de Pernambuco (Iphan), Fred Brennand.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Leia também

Horóscopo 08/10: Inicie o dia com paciência em lidar com tarefas de equipe, evite críticas duras
Astrologia

Horóscopo 08/10: Inicie o dia com paciência em lidar com tarefas de equipe, evite críticas duras
Ópera clássica italiana ganha versão nordestina gratuita no Recife
Ópera

Ópera clássica italiana ganha versão nordestina gratuita no Recife

Compartilhe

Tags