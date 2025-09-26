fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 27/09: Hoje, seu dom de lidar com pessoas brilha tanto no trabalho quanto na vida pessoal

Hoje, seu dia é movimentado! Aproveite a manhã para se divertir e estreitar laços. À tarde, seja gentil consigo, ninguém é perfeito.

Por Aisha Vitória Publicado em 26/09/2025 às 15:27
Horóscopo de sábado
Horóscopo de sábado - Thiago Lucas/ Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Prepare-se para um dia de aventuras! Esteja aberto a novos contatos e busque leveza nos romances. À tarde, dê atenção à saúde e modere nas atividades intensas.

Pode se encantar por um novo crush. Que tal um passeio com amigos? Aproveite!

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 27, 18, 12

Touro

Sábado pede mudanças! Priorize compromissos pela manhã, pois a tarde prevê desafios. No amor, problemas podem se intensificar, mas a paixão pode resolver brigas passadas.

Para os solteiros, a atração física promete agitar o coração. Prepare-se para transformação!

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 44, 42, 53

Gêmeos

Hoje, seu dom de lidar com pessoas brilha tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Pode haver tensões familiares, mas nada que não possa ser resolvido.

À noite, os relacionamentos prosperam e a sintonia com o seu amor será altíssima.

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 33, 14, 53

Câncer

Inicie seu fim de semana com responsabilidade, dedicação ao trabalho e atenção à saúde.

Cuidado com mal-entendidos e mantenha a paciência no amor. O balanço é a chave! Lembre-se, o romance requer tempo e nutrição!

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 18, 36, 09

Leão

Seu sábado será movimentado, ideal para se divertir e convencer pessoas com suas ideias.

Cuidado com gastos exagerados! No amor, permita que a criatividade e romantismo animem a relação mas controle a possessividade. Seu charme está em alta na conquista!

  • Cor: MARROM
  • Palpite: 26, 51, 15

Virgem

Sábado de foco e praticidade! Aproveite a manhã para organizar a casa e lidar com as tarefas de rotina.

À tarde, busque a paz com os familiares. Existe um desafio no amor: o ciúme. À noite, possibilidade de reacender antigas paixões.

  • Cor: BEGE
  • Palpite: 53, 05, 33

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Libra

Sábado bom para uma aventura e expandir seus horizontes. Embora a tarde possa trazer pequenos desafios, espere surpresas agradáveis à noite.

Atente às suas palavras para evitar desentendimentos e esteja aberto ao amor, mesmo que casual. Conexões emocionantes te esperam!

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 15, 53, 44

Escorpião

Comece o dia focando em suas finanças e trabalho! Tenha cautela à tarde, ao misturar dinheiro e amizades. Reavalie suas conquistas e estratégias.

Cuidado com a possessividade e desconfiança no amor. Viva o dia com sabedoria e prudência.

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 14, 04, 60

Sagitário

Hoje, seu dia é movimentado! Aproveite a manhã para se divertir e estreitar laços. À tarde, seja gentil consigo, ninguém é perfeito.

À noite, seu humor brilha novamente, trazendo surpresas na conquista. Programe algo diferente para o romance!

  • Cor: VERMELHO
  • Palpite: 45, 43, 46

Capricórnio

Neste sábado, fique atento a sua intuição, pode haver sinais importantes recebidos. Cuidado com viagens ou contatos externos à tarde e cuide do seu coração à noite. Lembre-se: expectativas moderadas levam a menos decepções.

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 05, 35, 59

Aquário

Aproveite o sábado para concluir pendências e expandir interesses. Cuidado com tensões à tarde, evite decisões precipitadas.

O romance está em alta e o astral melhora à noite, trazendo novas possibilidades. Se divirta e viva o momento!

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 24, 17, 42

Peixes

Tudo indica que sábado será um dia de ambição e destaque, especialmente no trabalho. Planeje seu futuro sem medo de sonhar alto!

Cuidado à tarde para não exagerar nas expectativas. Mesmo com alguns desafios, o romance permanece estável.

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 07, 25, 43

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Leia também

Dois signos vão ouvir palavras que mudam o rumo de uma relação
Signo

Dois signos vão ouvir palavras que mudam o rumo de uma relação
Terreirada em Cena promove oficina gratuita de stop-motion para crianças em Paulista
Oficina

Terreirada em Cena promove oficina gratuita de stop-motion para crianças em Paulista

Compartilhe

Tags