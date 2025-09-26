fechar
Cultura | Notícia

Otto revisita o álbum "Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos" em show no Recife

Pela primeira vez na capital, a apresentação ocorre nesta sexta-feira (26), a partir das 20h, celebrando os 15 anos do disco no Teatro do Parque

Por Emannuel Bento Publicado em 26/09/2025 às 13:58
Otto
Otto - RAFAEL ROCHA/NOIZE

O cantor Otto está revivendo o álbum "Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos", tido por muitos fãs como o seu melhor disco, em um show comemorativo.

No Recife, a apresentação ocorre nesta sexta-feira (26), a partir das 20h, aos 15 anos do disco pela primeira vez no Recife, no Teatro do Parque.

"Este show é a comemoração de uma obra que me acompanhou desde a juventude, uma ponte entre memórias e presente, onde cada música reveste o público com a mesma intensidade que me impulsiona a seguir criando", destaca Otto.

O quarto álbum de estúdio do músico foi inspirado no clássico literário de "Kafka, A Metamorfose". O disco converteu em poesia os lamentos de dor e desabafos pessoais do compositor.

Turnê

Ao longo de mais de três décadas de estrada, o cantor, percussionista e compositor nascido no município Belo Jardim, no agreste pernambucano, experimentou diversos estilos ? do maracatu ao brega, passando por manguebeat, samba, rock, eletrônica e além.

Agora, em turnê, o cantor comemora os 15 anos do "Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos", revisitando um álbum catártico que até hoje vive nas memórias de seu público, bem com toda a sua produção.

Na apresentação, o icônico disco será tocado na íntegra com destaques como "Crua", "Janaína", "6 Minutos", "Saudade" e "Filha", algumas das canções mais celebradas pelos fãs nos shows.

SERVIÇO
Otto em show comemorativo de 15 anos de "Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos"
Onde: Teatro do Parque  (R. do Hospício, 81 - Boa Vista)
Quando: nesta sexta-feira (26/09), a partir das 20h

