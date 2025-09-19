Recifest 2025 estreia nesta segunda (22) com agenda diversificada e participação recorde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Festival de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero exibe os longas "Salomé" e "As Filhas da Noite", além de apresentar 26 curtas-metragens

Clique aqui e escute a matéria

O Recifest – Festival de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero chega à sua 11ª edição com recorde de 271 filmes inscritos. O evento começa nesta segunda-feira (22), no Cineteatro do Parque, e segue até o dia 24. Depois, a programação continua no Cinema São Luiz, nos dias 26 e 27.

Ao todo, 26 curtas-metragens foram selecionados para as mostras competitivas, que serão avaliadas pelos júris Oficial e Popular. O festival é realizado pela Olinda Produções e pela Casa de Cinema de Olinda, com incentivo do Governo de Pernambuco, por meio do Funcultura. Todas as sessões são gratuitas, com ingressos distribuídos na bilheteria até uma hora antes.

Mostras e longas em destaque

Além das competições, o festival exibe mostras internacionais e especiais. A Mostra Internacional 1 traz a sessão El Valor de Ser (Espanha, 52 min), no dia 23, às 19h, no Cineteatro do Parque, reunindo curtas LGBTQIA+, que exploram amores, silêncios e identidades, com curadoria de Alexander Mello.

A mostra conta com apoio da Embaixada da Espanha no Brasil e do Instituto Cervantes Recife. Outra mostra internacional reunirá produções de diferentes países, e a Mostra Diva destacará a diversidade por meio da animação.

Imagem de animação Todo Romance - Marco Aureélio Gal/ Divulgação

Entre os longas brasileiros, a programação conta com As Filhas da Noite (2024), de Henrique Arruda, exibido na noite de abertura, e Salomé (2024), de André Antônio, que será apresentado no dia 27, às 19h, no Cinema São Luiz, durante a cerimônia de premiação. Vencedor de oito prêmios no Festival de Brasília, incluindo Melhor Filme, Salomé combina estética experimental e protagonismo trans para discutir identidade, religiosidade e misticismo.

Homenagens

A edição deste ano presta tributo a nomes e instituições de grande relevância. Entre os homenageados estão o crítico, cineasta e roteirista Jean-Claude Bernardet (in memoriam); a Nova Associação de Travestis e Pessoas Trans de Pernambuco (NATRAPE), referência em cidadania e enfrentamento à transfobia; e o artista pernambucano Vavá Schön-Paulino, ator, diretor e gestor cultural falecido recentemente, que receberá homenagem especial na noite de abertura.

Expansão e impacto social

Além da programação de cinema, o festival realiza atividades em escolas públicas e comunidades do Recife, em parceria com a Rede COMPAZ – Centros Comunitários da Paz da Prefeitura do Recife.

Desde 2016, o Recifest ultrapassa a Região Metropolitana e chega a diferentes públicos. Este ano, as atividades se iniciaram nas Terras Pankararu, no Sertão do estado, com oficinas e mostras. “O objetivo é chegar a novos públicos, aumentando o nosso alcance e promovendo o diálogo sobre direitos humanos a um público cada vez maior”, explica Carla Francine, uma das coordenadoras do festival.

Programação completa

MOSTRA OFICIAL E COMPETITIVAS

CINETEATRO DO PARQUE

Classificação 16 ANOS



Dia I – Segunda 22/09



Local: Cine Teatro do Parque



19h-22h



MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS



SESSÃO: Sobre o tempo passar e as possibilidades de envelhecer

Tempo total 50 min.

Ponto e Vírgula (FIC – RJ) – 17′

Todas as Memórias que Você Fez para Mim (FIC – PE) – 18′

Cissa Tempo (DOC – SP) 15′



MOSTRA LONGA CONVIDADO

Tempo total 110 min.

AS FILHAS DA NOITE (DOC. PE) – 110′

DIREÇÃO Henrique Arruda

Dia II – Terça 23/09



Local: Cine Teatro do Parque

19h-22h

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS

SESSÃO: Juventude em Marcha

Tempo total 62 min.

2/1. (FIC – SP) 13′

Queima Minha Pele (FIC – AL) 19′

Geni & Thor (FIC – PR) 10′

Ana Cecilia (FIC – RS) 20′



MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS



SESSÃO: A natureza e nossos corpos

Tempo total de 38 min.

Como Nasce Um Rio (ANIM – BA) 9′

Descamar (FIC – DF) 13′

Da aldeia à universidade (DOC – TO) 16′



MOSTRA INTERNACIONAL

SESSÃO: El Valor de Ser (Espanha)

Tempo total 52 min.

Somente Kim (Espanha, 2024) 20′ Dir.: Javier Prieto de Paula e Diego Herrero

Capitães (Espanha, 2024) 15′ Dir.:Kevin Castellano e Edu Hirschfeld

Angie (Espanha, 2025) 9′ Dir.: Josep Varo

Não Vá (Espanha, 2024) 8’ Dir.: Miguel Muñoz Gascón



Dia III – Quarta 24/09



Local: Cine Teatro do Parque



19h-22h

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS

SESSÃO: Errantes por si. Pelo direito ao erro e a incoerência

Tempo total 55 min.

A Vaqueira, A Dançarina e O Porco (FIC – CE) 10′

Valéria di Roma (FIC – PB) 15′

Americana (FIC – PA) 18′

Pacto pela Vida (DOC – PE) 12′



MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS



SESSÃO: Em chamas, corpos em revolta

Tempo total 59 min.

Lança-Foguete (FIC – PE) 16′

Queimando por Dentro (FIC – PE) 16′

Os Quatro Exílios de Herbert Daniel (DOC – SP) 14′

Na Volta Eu Te Encontro (DOC – BA) 13′



MOSTRA INTERNACIONAL 2



SESSÃO: Rituais Queer

Tempo total 63 min.

Olhos Para Ver (África do Sul, 2025) 14′ – Dir.: Haneem Christian

DemonBoy (EUA, 2024) 12′ – Dir.: Aaron Lovett

Com Punhos e Corações (França, 2024) 8′ – Dir.: Augustine Caille

Chá de Revelação (Canadá, 2024) 13′ – Dir.: Mo Matton

Isento (Cuba, 2024) 16′ – Dir.: Otto Morales

MOSTRA OFICIAL E COMPETITIVAS



CINEMA SÃO LUIZ

Classificação 18 ANOS

Dia V – Sexta 26/09



Local: Cinema São Luiz



19h-22h

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS



SESSÃO: Família e seus ecos

Tempo total 73 min.

Tudo Que Importa (DOC – SP) 20′

Espelho da Memória (DOC – SP) 16′

MÃE (FIC – RS) 20′

A volta (FIC – PE) 17′



MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS

SESSÃO: Luto, amor e suas possibilidades

Tempo total 49 min.

Lá na Frente (ANIM – PE) 10′

Ana e As Montanhas (FIC – GO/RJ) 14′

Todo romance termina assim (ANIM – SP) 15′

Velcro (FIC – PE) 10′



MOSTRA D.IVA – DIVERSIDADE EM ANIMAÇÃO

SESSÃO: Paraísos e Desejos

Tempo total 26 min.

Kabuki ( Brasil, 2024) 9′ Dir: Tiago Minamisawa.

O Comer de uma Laranja (Reino Unido,2025) 8′ Dir: May Kindred-Boothby

Dois Garotos Negros no Paraíso (Reino Unido, 2025) 9′ Dir: Baz Sells



Dia VI – Sábado 27/09



Local: Cinema São Luiz



19h-22h

MOSTRA LONGA CONVIDADO

Tempo total 115 min.

CLASSIFICAÇÃO 18 ANOS

SALOMÉ (FIC – PE) – 115′

DIREÇÃO André Antônio



CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO



Curadoria e tendências

A curadoria das mostras competitivas foi assinada por Galba Gogoya, Graciela Guarani e Davi Barros. Dos 26 curtas selecionados, 16 são de ficção, seis documentários, três animações e um híbrido, reunindo equipes diversas em identidade de gênero, etnia e vivências.

Imagem do curta Ponto e Vírgula - Thiago Kistenmacker/ Divulgação

Davi Barros ressalta que o audiovisual LGBTQIAPN+ vive um momento de expansão no Brasil e no mundo, refletindo uma demanda crescente por narrativas que expressem diferentes experiências e olhares. “Quanto mais filmes produzidos, mais visões distintas e dissidentes”, aponta.

Para além das telas, o Recifest reafirma seu papel como espaço de celebração e resistência, fortalecendo vozes e narrativas que questionam padrões e ampliam a representatividade no cinema brasileiro e internacional.

Recifest Social

Nesta edição, o público é convidado a participar de um apadrinhamento coletivo por meio da doação de alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal. As contribuições poderão ser entregues na entrada do Cineteatro do Parque e do Cinema São Luiz, nos dias de programação do festival. Os itens arrecadados serão destinados a ações de solidariedade que visam garantir bem-estar e dignidade às pessoas em maior necessidade.

O festival tem ainda apoios da Secretaria de Juventude e Direitos Humanos da Prefeitura do Recife, do Sindicato dos Trabalhadores das Telecomunicações, da Escola da Ancestralidade Viva e Associação Tronco Velho Pankararu, dentre outros.

