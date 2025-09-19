Recifest 2025 estreia nesta segunda (22) com agenda diversificada e participação recorde
O Festival de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero exibe os longas "Salomé" e "As Filhas da Noite", além de apresentar 26 curtas-metragens
O Recifest – Festival de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero chega à sua 11ª edição com recorde de 271 filmes inscritos. O evento começa nesta segunda-feira (22), no Cineteatro do Parque, e segue até o dia 24. Depois, a programação continua no Cinema São Luiz, nos dias 26 e 27.
Ao todo, 26 curtas-metragens foram selecionados para as mostras competitivas, que serão avaliadas pelos júris Oficial e Popular. O festival é realizado pela Olinda Produções e pela Casa de Cinema de Olinda, com incentivo do Governo de Pernambuco, por meio do Funcultura. Todas as sessões são gratuitas, com ingressos distribuídos na bilheteria até uma hora antes.
Mostras e longas em destaque
Além das competições, o festival exibe mostras internacionais e especiais. A Mostra Internacional 1 traz a sessão El Valor de Ser (Espanha, 52 min), no dia 23, às 19h, no Cineteatro do Parque, reunindo curtas LGBTQIA+, que exploram amores, silêncios e identidades, com curadoria de Alexander Mello.
A mostra conta com apoio da Embaixada da Espanha no Brasil e do Instituto Cervantes Recife. Outra mostra internacional reunirá produções de diferentes países, e a Mostra Diva destacará a diversidade por meio da animação.
Entre os longas brasileiros, a programação conta com As Filhas da Noite (2024), de Henrique Arruda, exibido na noite de abertura, e Salomé (2024), de André Antônio, que será apresentado no dia 27, às 19h, no Cinema São Luiz, durante a cerimônia de premiação. Vencedor de oito prêmios no Festival de Brasília, incluindo Melhor Filme, Salomé combina estética experimental e protagonismo trans para discutir identidade, religiosidade e misticismo.
Homenagens
A edição deste ano presta tributo a nomes e instituições de grande relevância. Entre os homenageados estão o crítico, cineasta e roteirista Jean-Claude Bernardet (in memoriam); a Nova Associação de Travestis e Pessoas Trans de Pernambuco (NATRAPE), referência em cidadania e enfrentamento à transfobia; e o artista pernambucano Vavá Schön-Paulino, ator, diretor e gestor cultural falecido recentemente, que receberá homenagem especial na noite de abertura.
Expansão e impacto social
Além da programação de cinema, o festival realiza atividades em escolas públicas e comunidades do Recife, em parceria com a Rede COMPAZ – Centros Comunitários da Paz da Prefeitura do Recife.
Desde 2016, o Recifest ultrapassa a Região Metropolitana e chega a diferentes públicos. Este ano, as atividades se iniciaram nas Terras Pankararu, no Sertão do estado, com oficinas e mostras. “O objetivo é chegar a novos públicos, aumentando o nosso alcance e promovendo o diálogo sobre direitos humanos a um público cada vez maior”, explica Carla Francine, uma das coordenadoras do festival.
Programação completa
MOSTRA OFICIAL E COMPETITIVAS
CINETEATRO DO PARQUE
Classificação 16 ANOS
- Dia I – Segunda 22/09
- Local: Cine Teatro do Parque
- 19h-22h
MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS
SESSÃO: Sobre o tempo passar e as possibilidades de envelhecer
Tempo total 50 min.
Ponto e Vírgula (FIC – RJ) – 17′
Todas as Memórias que Você Fez para Mim (FIC – PE) – 18′
Cissa Tempo (DOC – SP) 15′
MOSTRA LONGA CONVIDADO
Tempo total 110 min.
AS FILHAS DA NOITE (DOC. PE) – 110′
DIREÇÃO Henrique Arruda
- Dia II – Terça 23/09
- Local: Cine Teatro do Parque
- 19h-22h
MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS
SESSÃO: Juventude em Marcha
Tempo total 62 min.
2/1. (FIC – SP) 13′
Queima Minha Pele (FIC – AL) 19′
Geni & Thor (FIC – PR) 10′
Ana Cecilia (FIC – RS) 20′
MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS
SESSÃO: A natureza e nossos corpos
Tempo total de 38 min.
Como Nasce Um Rio (ANIM – BA) 9′
Descamar (FIC – DF) 13′
Da aldeia à universidade (DOC – TO) 16′
MOSTRA INTERNACIONAL
SESSÃO: El Valor de Ser (Espanha)
Tempo total 52 min.
Somente Kim (Espanha, 2024) 20′ Dir.: Javier Prieto de Paula e Diego Herrero
Capitães (Espanha, 2024) 15′ Dir.:Kevin Castellano e Edu Hirschfeld
Angie (Espanha, 2025) 9′ Dir.: Josep Varo
Não Vá (Espanha, 2024) 8’ Dir.: Miguel Muñoz Gascón
- Dia III – Quarta 24/09
- Local: Cine Teatro do Parque
- 19h-22h
MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS
SESSÃO: Errantes por si. Pelo direito ao erro e a incoerência
Tempo total 55 min.
A Vaqueira, A Dançarina e O Porco (FIC – CE) 10′
Valéria di Roma (FIC – PB) 15′
Americana (FIC – PA) 18′
Pacto pela Vida (DOC – PE) 12′
MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS
SESSÃO: Em chamas, corpos em revolta
Tempo total 59 min.
Lança-Foguete (FIC – PE) 16′
Queimando por Dentro (FIC – PE) 16′
Os Quatro Exílios de Herbert Daniel (DOC – SP) 14′
Na Volta Eu Te Encontro (DOC – BA) 13′
MOSTRA INTERNACIONAL 2
SESSÃO: Rituais Queer
Tempo total 63 min.
Olhos Para Ver (África do Sul, 2025) 14′ – Dir.: Haneem Christian
DemonBoy (EUA, 2024) 12′ – Dir.: Aaron Lovett
Com Punhos e Corações (França, 2024) 8′ – Dir.: Augustine Caille
Chá de Revelação (Canadá, 2024) 13′ – Dir.: Mo Matton
Isento (Cuba, 2024) 16′ – Dir.: Otto Morales
MOSTRA OFICIAL E COMPETITIVAS
CINEMA SÃO LUIZ
Classificação 18 ANOS
- Dia V – Sexta 26/09
- Local: Cinema São Luiz
- 19h-22h
MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS
SESSÃO: Família e seus ecos
Tempo total 73 min.
Tudo Que Importa (DOC – SP) 20′
Espelho da Memória (DOC – SP) 16′
MÃE (FIC – RS) 20′
A volta (FIC – PE) 17′
MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS
SESSÃO: Luto, amor e suas possibilidades
Tempo total 49 min.
Lá na Frente (ANIM – PE) 10′
Ana e As Montanhas (FIC – GO/RJ) 14′
Todo romance termina assim (ANIM – SP) 15′
Velcro (FIC – PE) 10′
MOSTRA D.IVA – DIVERSIDADE EM ANIMAÇÃO
SESSÃO: Paraísos e Desejos
Tempo total 26 min.
Kabuki ( Brasil, 2024) 9′ Dir: Tiago Minamisawa.
O Comer de uma Laranja (Reino Unido,2025) 8′ Dir: May Kindred-Boothby
Dois Garotos Negros no Paraíso (Reino Unido, 2025) 9′ Dir: Baz Sells
- Dia VI – Sábado 27/09
- Local: Cinema São Luiz
- 19h-22h
MOSTRA LONGA CONVIDADO
Tempo total 115 min.
CLASSIFICAÇÃO 18 ANOS
SALOMÉ (FIC – PE) – 115′
DIREÇÃO André Antônio
CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO
Curadoria e tendências
A curadoria das mostras competitivas foi assinada por Galba Gogoya, Graciela Guarani e Davi Barros. Dos 26 curtas selecionados, 16 são de ficção, seis documentários, três animações e um híbrido, reunindo equipes diversas em identidade de gênero, etnia e vivências.
Davi Barros ressalta que o audiovisual LGBTQIAPN+ vive um momento de expansão no Brasil e no mundo, refletindo uma demanda crescente por narrativas que expressem diferentes experiências e olhares. “Quanto mais filmes produzidos, mais visões distintas e dissidentes”, aponta.
Para além das telas, o Recifest reafirma seu papel como espaço de celebração e resistência, fortalecendo vozes e narrativas que questionam padrões e ampliam a representatividade no cinema brasileiro e internacional.
Recifest Social
Nesta edição, o público é convidado a participar de um apadrinhamento coletivo por meio da doação de alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal. As contribuições poderão ser entregues na entrada do Cineteatro do Parque e do Cinema São Luiz, nos dias de programação do festival. Os itens arrecadados serão destinados a ações de solidariedade que visam garantir bem-estar e dignidade às pessoas em maior necessidade.
O festival tem ainda apoios da Secretaria de Juventude e Direitos Humanos da Prefeitura do Recife, do Sindicato dos Trabalhadores das Telecomunicações, da Escola da Ancestralidade Viva e Associação Tronco Velho Pankararu, dentre outros.