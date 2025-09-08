Três filmes pernambucanos entre os finalistas para representar o Brasil no Oscar
Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais divulgou os seis títulos candidatos a uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar
Três produções pernambucanas estão entre os finalistas na seleção que definirá o longa-metragem brasileiro candidato a uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar.
Foram indicados "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, "O Último Azul", de Gabriel Mascaro, e "Manas", de Mariana Brennand. A relação foi anunciada nesta segunda-feira (8) pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais.
Além dos pernambucanos, concorrem ainda "Baby", de Marcelo Caetano; "Kasa Branca", de Luciano Vidigal; e "Oeste Outra Vez", de Erico Rassi. O título que representará o Brasil será divulgado na próxima segunda-feira, 15 de setembro, pela própria Academia.
Produções premiadas
Os longas finalistas já acumulam reconhecimento em festivais nacionais e internacionais.
"O Último Azul", protagonizado por Denise Weinberg e Rodrigo Santoro, conquistou o Urso de Prata no Festival de Berlim e figura como um dos favoritos da lista.
Ambientada na Amazônia, a trama retrata um Brasil em tom distópico, no qual o governo transfere idosos para uma colônia destinada aos últimos anos de vida. Antes do exílio compulsório, Tereza (Denise Weinberg), de 77 anos, inicia uma jornada para realizar seu último desejo.
Outro destaque é "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, premiado em Cannes nas categorias de Melhor Direção e Melhor Ator, para Wagner Moura. O longa será lançado comercialmente em novembro e já conta com distribuição assegurada nos Estados Unidos pela Neon, mesma empresa responsável por Anora, vencedor do último Oscar de Melhor Filme.
Já "Manas", estrelado por Dira Paes, venceu o Prêmio da Crítica de Melhor Filme Brasileiro na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo em 2024. A obra, que denuncia a exploração sexual de menores na Ilha do Marajó, no Pará, também recebeu o prêmio máximo da mostra Giornate degli Autori, no Festival de Veneza, e o Prêmio Especial do Júri, concedido à atriz estreante Jamilli Corrêa, no Festival do Rio.
A diretora Mariana Brennand foi igualmente reconhecida no Festival de Cannes, onde recebeu o prêmio Women in Motion Emerging Talent, destinado a cineastas promissoras, em celebração aos dez anos da iniciativa.
O caminho até o Oscar
O prazo final para inscrição de filmes na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar é 1º de outubro. Para as demais categorias, o limite é 13 de novembro. A lista oficial de indicados será divulgada em 22 de janeiro de 2026. A cerimônia de premiação ocorrerá em 15 de março do próximo ano.