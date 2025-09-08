Três filmes pernambucanos entre os finalistas para representar o Brasil no Oscar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais divulgou os seis títulos candidatos a uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar

Clique aqui e escute a matéria

Três produções pernambucanas estão entre os finalistas na seleção que definirá o longa-metragem brasileiro candidato a uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar.

Foram indicados "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, "O Último Azul", de Gabriel Mascaro, e "Manas", de Mariana Brennand. A relação foi anunciada nesta segunda-feira (8) pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais.

Além dos pernambucanos, concorrem ainda "Baby", de Marcelo Caetano; "Kasa Branca", de Luciano Vidigal; e "Oeste Outra Vez", de Erico Rassi. O título que representará o Brasil será divulgado na próxima segunda-feira, 15 de setembro, pela própria Academia.

Produções premiadas

Os longas finalistas já acumulam reconhecimento em festivais nacionais e internacionais.

"O Último Azul", protagonizado por Denise Weinberg e Rodrigo Santoro, conquistou o Urso de Prata no Festival de Berlim e figura como um dos favoritos da lista.

Ambientada na Amazônia, a trama retrata um Brasil em tom distópico, no qual o governo transfere idosos para uma colônia destinada aos últimos anos de vida. Antes do exílio compulsório, Tereza (Denise Weinberg), de 77 anos, inicia uma jornada para realizar seu último desejo.

Outro destaque é "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, premiado em Cannes nas categorias de Melhor Direção e Melhor Ator, para Wagner Moura. O longa será lançado comercialmente em novembro e já conta com distribuição assegurada nos Estados Unidos pela Neon, mesma empresa responsável por Anora, vencedor do último Oscar de Melhor Filme.

Já "Manas", estrelado por Dira Paes, venceu o Prêmio da Crítica de Melhor Filme Brasileiro na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo em 2024. A obra, que denuncia a exploração sexual de menores na Ilha do Marajó, no Pará, também recebeu o prêmio máximo da mostra Giornate degli Autori, no Festival de Veneza, e o Prêmio Especial do Júri, concedido à atriz estreante Jamilli Corrêa, no Festival do Rio.

Jamilli Correa vive Marcielle no filme 'Manas', de Marianna Brennand - STILL Aira Paes e Jamilli Correa contracenam no filme 'Manas', de Marianna Brennand - STILL

A diretora Mariana Brennand foi igualmente reconhecida no Festival de Cannes, onde recebeu o prêmio Women in Motion Emerging Talent, destinado a cineastas promissoras, em celebração aos dez anos da iniciativa.

O caminho até o Oscar

O prazo final para inscrição de filmes na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar é 1º de outubro. Para as demais categorias, o limite é 13 de novembro. A lista oficial de indicados será divulgada em 22 de janeiro de 2026. A cerimônia de premiação ocorrerá em 15 de março do próximo ano.