Horóscopo 05/09: Hoje, use sua intuição para concluir tarefas pendentes e abraçar novas oportunidades lucrativas no trabalho

Embarque em novas aventuras ou planeje aquela viagem adiada! No trabalho, aposte no bom humor para harmonizar as relações e os projetos em grupo

Por Aisha Vitória Publicado em 04/09/2025 às 17:02
Horóscopo de sexta-feira
Horóscopo de sexta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Deixe seu lado sonhador brilhar hoje, até mesmo no trabalho! Busque equilíbrio entre diversão e obrigações, e fique atento a oportunidades para parcerias.

À noite, deixe os amigos apimentarem as coisas. Solteiros, prontos para mudar de time? Casais, momentos aconchegantes aguardam.

  • Cor: AZUL-MARINHO
  • Palpite: 44, 53, 51

Touro

Termine a semana planejando grandes planos! Foco na carreira pode deixar a família de lado, lembre-se de equilibrar.

Momento ideal para melhorar a imagem profissional. Seja popular, atraia admiradores e invista em planos amorosos. Você está pronto para brilhar!

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 42, 44, 33

Gêmeos

Embarque em novas aventuras, estudos ou planeje aquela viagem adiada! No trabalho, aposte no bom humor para harmonizar as relações e os projetos em grupo.

Área amorosa? Mantenha-se aberto as surpresas, até nos encontros casuais. Comemore a sexta-feira com alegria!

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 46, 28, 55

Câncer

Hoje, use sua intuição para concluir tarefas pendentes e abraçar novas oportunidades lucrativas no trabalho.

Surpresas do passado ou segredos podem aparecer. A atração física irá intensificar tanto a paquera quanto o amor. Aproveite a sedução!

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 29, 56, 18

Leão

Hoje é o dia perfeito para trabalhos em equipe e expandir sua rede de contatos! Relacionamentos estão favorecidos, então deixe a solidão para trás.

À noite, abra seu coração para o crush. Conversas leves e descontraídas fazem a diferença no amor.

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 21, 09, 39

Virgem

Hora de colocar suas habilidades práticas em ação! Concentre-se nas tarefas individuais e veja a recompensa financeira chegar.

Sua saúde agradece um pouco de atenção. No amor, mesmo com um ritmo mais lento, nunca é demais lançar seu charme!

  • Cor: AMARELO-OURO
  • Palpite: 19, 03, 48

Libra

O astral está a seu favor! Transforme criatividade em trabalho e brilhe no contato com o público. A sorte sorri para você!

Prepare-se para fortes emoções na conquista amorosa. E no amor, que tal esquentar a relação com uma dose extra de romantismo?

Cor: LILÁS
Palpite: 35, 51, 53

Escorpião

Inicie o dia focado em tarefas domésticas ou home office, aproveite sua responsabilidade para manter o foco.

Desfrute de uma noite perfeita de descanso em casa! Esteja aberto para reencontros amorosos ou a uma pitada de ciúmes no romance.

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 48, 30, 03

Sagitário

Sextou com você mais falante que o normal! Expanda seus contatos, mantenha sua atenção em detalhes importantes e saiba que seu raciocínio rápido vai ser sua maior arma.

Além disso, tem novidade na paquera e diversão garantida com amigos!

  • Cor: AZUL
  • Palpite: 52, 11, 47

Capricórnio

Seu bolso pode receber boas surpresas hoje. Aproveite as oportunidades, confie na sua intuição e prepare-se para uma promoção ou bônus!

No amor, controle o ciúme para manter a paz. Busque estabilidade emocional e segurança em novo romance.

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 13, 50, 49

Aquário

Balanceie suas decisões com conselhos valiosos. A conexão com pessoas distantes pode elevar seu astral e trazer oportunidades profissionais.

Animação à noite favorece viagens e atração de admiradores. Viva intensamente e afaste a rotina.

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 53, 33, 35

Peixes

Inicie a sexta-feira com foco! Combine intuição com praticidade, concentre-se em tarefas isoladas e confie em seus instintos para decisões importantes.

No amor, tudo anda devagar, mas prepare-se para um encontro secreto super picante! Mantenha-se cheio de energia!

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 22, 15, 31

