Voltado para fãs de cultura pop sul-coreana, Feira Daebek retorna nos dias 7, 14 e 21 para sua segunda edição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segunda edição da Feira Daebak acontece com entrada gratuita e a presença de New Crias, Fábio Akira e o casal Gih Font e Bruno Won

Clique aqui e escute a matéria

Os fãs da cultura pop sul-coreana já têm um encontro marcado no Recife. A Feira Daebak está de volta para sua segunda edição e ocupará o rooftop do Shopping Tacaruna em três domingos de setembro: dias 7, 14 e 21, sempre das 16h às 21h.

O evento, com entrada gratuita, reunirá lojas, música, bate-papos e um grande concurso de dança.

A cada domingo, a feira receberá convidados especiais do universo de criadores de conteúdo sobre a Coreia do Sul. No dia 7, a atração será Fábio Akira; no dia 14, o casal Gih Font e Bruno Won; e, para encerrar, no dia 21, Luska e Raul, do grupo alagoano New Crias, que viralizou ao misturar coreografias de K-pop com elementos da cultura brasileira.

Concurso de dança com prêmios em dinheiro

Um dos pontos altos do evento será o concurso de k-pop dance cover, que distribuirá prêmios em dinheiro para os vencedores. A competição será dividida em três categorias, com uma final a cada domingo:

07/09: Final da categoria Solo

14/09: Final da categoria Duo/Trio

21/09: Final da categoria Grupo

O prêmio para o grupo vencedor é de R$ 1 mil. As apresentações serão avaliadas por um júri com nomes conhecidos da cena de dança recifense.

Além da competição, o evento contará com o tradicional random play dance, karaokê com músicas coreanas (noraebang) e estandes de lojas especializadas em produtos do universo K-pop e K-drama.

Serviço

Feira Daebak 2ª edição

Data: 7 de setembro (domingo)

7 de setembro (domingo) Local: Rooftop do Shopping Tacaruna (Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Santo Amaro)

Rooftop do Shopping Tacaruna (Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Santo Amaro) Horário: Das 16h às 21h



Das 16h às 21h Entrada gratuita , mediante apresentação de ingresso

, mediante apresentação de ingresso Ingressos no link: https://eventos.besistemas.com.br/tacaruna/event/xp4mwt3rn6y3fsme/feira-daebak?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAacam1x3I5OQXeE3eOM1VCS3q3wpktPwu6DTUAw3VQcVyx7BVrxgv0mR4I3oCA_aem_4s0EZ3lvcwmK-KsB-7iZTg

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />