Cultura | Notícia

Voltado para fãs de cultura pop sul-coreana, Feira Daebek retorna nos dias 7, 14 e 21 para sua segunda edição

Segunda edição da Feira Daebak acontece com entrada gratuita e a presença de New Crias, Fábio Akira e o casal Gih Font e Bruno Won

Por JC Publicado em 02/09/2025 às 16:48
1ª edição da Feira Daebak aconteceu em maio de 2025
1ª edição da Feira Daebak aconteceu em maio de 2025 - Micca Silva/Divulgação

Os fãs da cultura pop sul-coreana já têm um encontro marcado no Recife. A Feira Daebak está de volta para sua segunda edição e ocupará o rooftop do Shopping Tacaruna em três domingos de setembro: dias 7, 14 e 21, sempre das 16h às 21h.

O evento, com entrada gratuita, reunirá lojas, música, bate-papos e um grande concurso de dança.

A cada domingo, a feira receberá convidados especiais do universo de criadores de conteúdo sobre a Coreia do Sul. No dia 7, a atração será Fábio Akira; no dia 14, o casal Gih Font e Bruno Won; e, para encerrar, no dia 21, Luska e Raul, do grupo alagoano New Crias, que viralizou ao misturar coreografias de K-pop com elementos da cultura brasileira.

Concurso de dança com prêmios em dinheiro

Um dos pontos altos do evento será o concurso de k-pop dance cover, que distribuirá prêmios em dinheiro para os vencedores. A competição será dividida em três categorias, com uma final a cada domingo:

  • 07/09: Final da categoria Solo
  • 14/09: Final da categoria Duo/Trio
  • 21/09: Final da categoria Grupo

O prêmio para o grupo vencedor é de R$ 1 mil. As apresentações serão avaliadas por um júri com nomes conhecidos da cena de dança recifense.

Além da competição, o evento contará com o tradicional random play dance, karaokê com músicas coreanas (noraebang) e estandes de lojas especializadas em produtos do universo K-pop e K-drama.

Serviço

