Voltado para fãs de cultura pop sul-coreana, Feira Daebek retorna nos dias 7, 14 e 21 para sua segunda edição
Segunda edição da Feira Daebak acontece com entrada gratuita e a presença de New Crias, Fábio Akira e o casal Gih Font e Bruno Won
Os fãs da cultura pop sul-coreana já têm um encontro marcado no Recife. A Feira Daebak está de volta para sua segunda edição e ocupará o rooftop do Shopping Tacaruna em três domingos de setembro: dias 7, 14 e 21, sempre das 16h às 21h.
O evento, com entrada gratuita, reunirá lojas, música, bate-papos e um grande concurso de dança.
A cada domingo, a feira receberá convidados especiais do universo de criadores de conteúdo sobre a Coreia do Sul. No dia 7, a atração será Fábio Akira; no dia 14, o casal Gih Font e Bruno Won; e, para encerrar, no dia 21, Luska e Raul, do grupo alagoano New Crias, que viralizou ao misturar coreografias de K-pop com elementos da cultura brasileira.
Concurso de dança com prêmios em dinheiro
Um dos pontos altos do evento será o concurso de k-pop dance cover, que distribuirá prêmios em dinheiro para os vencedores. A competição será dividida em três categorias, com uma final a cada domingo:
- 07/09: Final da categoria Solo
- 14/09: Final da categoria Duo/Trio
- 21/09: Final da categoria Grupo
O prêmio para o grupo vencedor é de R$ 1 mil. As apresentações serão avaliadas por um júri com nomes conhecidos da cena de dança recifense.
Além da competição, o evento contará com o tradicional random play dance, karaokê com músicas coreanas (noraebang) e estandes de lojas especializadas em produtos do universo K-pop e K-drama.
Serviço
- Feira Daebak 2ª edição
- Data: 7 de setembro (domingo)
- Local: Rooftop do Shopping Tacaruna (Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Santo Amaro)
- Horário: Das 16h às 21h
- Entrada gratuita, mediante apresentação de ingresso
- Ingressos no link: https://eventos.besistemas.com.br/tacaruna/event/xp4mwt3rn6y3fsme/feira-daebak?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAacam1x3I5OQXeE3eOM1VCS3q3wpktPwu6DTUAw3VQcVyx7BVrxgv0mR4I3oCA_aem_4s0EZ3lvcwmK-KsB-7iZTg
