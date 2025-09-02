Obras de 19 artistas pernambucanos participam de mostra de arte popular brasileira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Farol Santander São Paulo abriu ao público a mostra Brasil: Arte Popular, uma das exposições mais abrangentes já realizadas sobre o tema

A curadoria é assinada por Leonel Kaz e Jair de Souza e reúne trabalhos de artistas de 21 estados brasileiros, totalizando mais de 400 obras distribuídas em cerca de 600 m² de área expositiva. A visitação vai até dia 23 de novembro.

Quem são os artistas pernambucanos?

Entre os destaques está a forte presença pernambucana: 19 artistas do estado apresentam 27 obras, incluindo nomes consagrados como Mestre Vitalino, Manuel Eudócio, Manoel Galdino de Freitas, José Bezerra, Ana Leopoldina Santos e Zé Caboclo.

O Mestre Cunha, conhecido por suas criações lúdicas e surrealistas, ganhou uma sala exclusiva em homenagem ao seu legado.

Produções da mostra

A exposição ocupa os andares 19 e 20 do Farol, onde o público encontra desde produções tradicionais até expressões contemporâneas da arte popular.

O percurso, sem divisões físicas, convida à imersão em esculturas de barro e madeira, cerâmicas, máscaras, pinturas e instrumentos musicais artesanais.

O espaço também incorpora recursos de interatividade, como uma mesa percussiva digital, permitindo ao visitante experimentar ritmos e sonoridades inspiradas na cultura popular.

Declarações e homenagens

Segundo os curadores, a mostra busca refletir a inventividade e a força simbólica que caracterizam a arte popular brasileira.

“Essa é uma exposição espetáculo, possivelmente, a maior sobre arte popular brasileira já realizada. Nossa arte popular é nossa história. Mostrar a força destes territórios e destas origens não apenas por palavras, mas por objetos criados pela mão inventora de coisas, é o propósito da exposição”, afirma Leonel Kaz.

A mostra também reserva homenagens especiais a três mestres fundamentais: Nino (CE), reconhecido pela poesia esculpida em madeira; Zé do Chalé (SE), descendente dos indígenas Xocó e criador de peças arquitetônicas em miniatura; e Mestre Cunha (PE), que mistura fantasia e realidade em esculturas de veículos e seres híbridos, em um universo lúdico interativo.

Objetivo da exposição

A expografia foi pensada como uma instalação em si, onde iluminação teatral e projeções audiovisuais ampliam a experiência sensorial.

O objetivo, segundo os curadores, é permitir que cada visitante reconheça no acervo fragmentos de sua própria identidade cultural.

“Queremos que o público sinta que este Brasil exposto é o mesmo Brasil que nos habita por dentro, que anima nosso olhar e sentidos”, reflete Jair de Souza.

A exposição é apresentada pelo Ministério da Cultura, via Lei Rouanet, com patrocínio do Santander Brasil e Zurich Santander, além de produção executiva da Aprazível Edições e Arte.

Serviço

Endereço: Rua João Brícola, 24 – Centro (estação São Bento – linha 1, azul do metrô) Quando: de 22/08/2025 a 23/11/2025

Funcionamento: terça-feira a domingo

Horários: 09h às 20h

Ingressos: R$ 45,00 (R$ 22,50, meia-entrada)

Compra online: Site do Farol Santander São Paulo - e também na bilheteria local

Cliente Santander: 10% de desconto comprando com o cartão Santander (em até 8 ingressos).

Cliente Santander Select: 10% de desconto comprando com o cartão Santander Select (em até 8 ingressos), e prioridade na fila de entrada para o Farol. Site Farol Santander: farolsantander.com.br

Classificação: livre



