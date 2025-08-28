Horóscopo 29/08: Sextou! Aproveite para estreitar laços com amigos e no trabalho, expresse suas ideias positivamente
Áries
A sexta-feira promete! Siga sua intuição para acertar no trabalho e aproveite o astral positivo para explorar interesses.
A vida amorosa desabrocha com sensualidade, mas atenção à noite para evitar brigas. Na paquera, a atração física é sua melhor arma.
- Cor: LILÁS
- Palpite: 35, 41, 05
Touro
Fortaleça laços profissionais para melhorar no trabalho. Aposte na comunicação efetiva e parcerias para sucesso.
No amor, um bom papo para compreensão mútua é essencial. Fique alerta porque uma paquera pode virar namoro!
- Cor: BRANCO
- Palpite: 35, 59, 08
Gêmeos
Sextou, mas mantenha o foco no trabalho para lucrar e adiantar tarefas! Embora possa haver desafios, seu esforço será recompensado.
Não se esqueça de cuidar da saúde e adotar bons hábitos. No amor, atenção aos mal-entendidos e rotinas à noite. Mantenha a positividade!
- Cor: VERDE-ESMERALDA
- Palpite: 15, 22, 33
Câncer
Sexta-feira é dia de sorte! No trabalho, use sua criatividade e habilidades sociais. Curta a noite, mas cuidado com os gastos.
E no amor? Muito encanto e momentos doces te esperam.
- Cor: VIOLETA
- Palpite: 12, 54, 03
Leão
Sua sexta será produtiva! Determine suas prioridades e finalize pendências. À noite, aproveite as companhias familiares e de amigos.
Fique atento a envolvimentos passados e ciúmes em relacionamentos.
- Cor: AZUL-CLARO
- Palpite: 36, 38, 02
Virgem
Sextou! Aproveite para estreitar laços com amigos e no trabalho, expresse suas ideias positivamente. Uma paixão à primeira vista pode surpreender durante o dia. Aproveite e seja feliz!
- Cor: PRETO
- Palpite: 31, 32, 14
Libra
Explorar de novas alternativas de renda e negociações sobre promoções ou aumentos estão favoráveis hoje!
Seja estratégico e aproveite as excelentes energias financeiras. Cuidado à noite com envolver dinheiro e amizades. Estabilidade emocional é crucial.
- Cor: AMARELO
- Palpite: 10, 34, 45
Escorpião
A manhã pede cautela e evite se envolver com problemas alheios para não afetar seu bem-estar! O trabalho demandará foco, mas boas notícias podem chegar mais tarde.
À noite, as paqueras irão fervilhar e alguém do trabalho pode chamar sua atenção.
- Cor: CINZA
- Palpite: 18, 56, 02
Sagitário
Hoje a Lua favorece ações caseiras e intuitivas, sobretudo pela manhã! Planeje mudanças no trabalho e ao anoitecer, opte pelo sossego e a proximidade do seu amor. Cuidado com a distância se está tentando conquistar o crush.
- Cor: AZUL
- Palpite: 21, 57, 03
Capricórnio
No trabalho, contate os amigos para conselhos valioso. À noite, cuide das amizades e da vida amorosa protegendo-se de interferências externas. Permita-se sair da zona de conforto.
- Cor: BRANCO
- Palpite: 36, 18, 47
Aquário
Sexta-feira pede ambição, foco e atenção aos detalhes para impressionar. Seja flexível no amor e evite exigências altas demais.
Tudo tem seu tempo, mas uma postura responsável pode acelerar os frutos do seu esforço.
- Cor: CINZA
- Palpite: 32, 49, 31
Peixes
As estrelas favorecem a troca de experiências e trabalho em equipe! Crie, se divirta e mostre seu bom humor, especialmente se sua área é ensino ou viagens. Deixe seu charme conquistar no amor.
- Cor: AMARELO
- Palpite: 33, 51, 32