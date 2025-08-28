fechar
Horóscopo 29/08: Sextou! Aproveite para estreitar laços com amigos e no trabalho, expresse suas ideias positivamente

Sua sexta será produtiva! Determine suas prioridades e finalize pendências. À noite, aproveite as companhias familiares e de amigos

Por Aisha Vitória Publicado em 28/08/2025 às 13:51
Horóscopo de sexta-feira
Horóscopo de sexta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

A sexta-feira promete! Siga sua intuição para acertar no trabalho e aproveite o astral positivo para explorar interesses.

A vida amorosa desabrocha com sensualidade, mas atenção à noite para evitar brigas. Na paquera, a atração física é sua melhor arma.

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 35, 41, 05

Touro

Fortaleça laços profissionais para melhorar no trabalho. Aposte na comunicação efetiva e parcerias para sucesso.

No amor, um bom papo para compreensão mútua é essencial. Fique alerta porque uma paquera pode virar namoro!

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 35, 59, 08

Gêmeos

Sextou, mas mantenha o foco no trabalho para lucrar e adiantar tarefas! Embora possa haver desafios, seu esforço será recompensado.

Não se esqueça de cuidar da saúde e adotar bons hábitos. No amor, atenção aos mal-entendidos e rotinas à noite. Mantenha a positividade!

  • Cor: VERDE-ESMERALDA
  • Palpite: 15, 22, 33

Câncer

Sexta-feira é dia de sorte! No trabalho, use sua criatividade e habilidades sociais. Curta a noite, mas cuidado com os gastos.

E no amor? Muito encanto e momentos doces te esperam.

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 12, 54, 03

Leão

Sua sexta será produtiva! Determine suas prioridades e finalize pendências. À noite, aproveite as companhias familiares e de amigos.

Fique atento a envolvimentos passados e ciúmes em relacionamentos.

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 36, 38, 02

Virgem

Sextou! Aproveite para estreitar laços com amigos e no trabalho, expresse suas ideias positivamente. Uma paixão à primeira vista pode surpreender durante o dia. Aproveite e seja feliz!

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 31, 32, 14

Libra

Explorar de novas alternativas de renda e negociações sobre promoções ou aumentos estão favoráveis hoje!

Seja estratégico e aproveite as excelentes energias financeiras. Cuidado à noite com envolver dinheiro e amizades. Estabilidade emocional é crucial.

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 10, 34, 45

Escorpião

A manhã pede cautela e evite se envolver com problemas alheios para não afetar seu bem-estar! O trabalho demandará foco, mas boas notícias podem chegar mais tarde.

À noite, as paqueras irão fervilhar e alguém do trabalho pode chamar sua atenção.

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 18, 56, 02

Sagitário

Hoje a Lua favorece ações caseiras e intuitivas, sobretudo pela manhã! Planeje mudanças no trabalho e ao anoitecer, opte pelo sossego e a proximidade do seu amor. Cuidado com a distância se está tentando conquistar o crush.

  • Cor: AZUL
  • Palpite: 21, 57, 03

Capricórnio

No trabalho, contate os amigos para conselhos valioso. À noite, cuide das amizades e da vida amorosa protegendo-se de interferências externas. Permita-se sair da zona de conforto.

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 36, 18, 47

Aquário

Sexta-feira pede ambição, foco e atenção aos detalhes para impressionar. Seja flexível no amor e evite exigências altas demais.

Tudo tem seu tempo, mas uma postura responsável pode acelerar os frutos do seu esforço.

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 32, 49, 31

Peixes

As estrelas favorecem a troca de experiências e trabalho em equipe! Crie, se divirta e mostre seu bom humor, especialmente se sua área é ensino ou viagens. Deixe seu charme conquistar no amor.

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 33, 51, 32

