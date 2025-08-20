fechar
Horóscopo 21/08: As estrelas estão alinhadas para você organizar sua casa e focar em tarefas práticas no trabalho

Dia de proatividade e disciplina! Encare tarefas pendentes com ânimo e mostre seu potencial. Cuide da saúde deixando maus hábitos

Por Aisha Vitória Publicado em 20/08/2025 às 15:26
Horóscopo de quinta-feira
Horóscopo de quinta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

A sorte está do seu lado hoje! Domine qualquer desafio, considere fazer uma aposta e reserve energia para diversão mais tarde.

Para os comprometidos, romantismo garantido, e para os solteiros, prepare-se para ótimas surpresas na paquera. Desfrute do dia!

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 12, 09, 18

Touro

As estrelas estão alinhadas para você organizar sua casa e focar em tarefas práticas no trabalho.

Saudades do passado e boas lembranças em família fazem parte do dia. No amor, reconsidere uma antiga chama, mas cuidado com o ciúme!

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 38, 09, 20

Gêmeos

Sua comunicação será seu maior ativo no trabalho hoje, impressionando todos e ajudando a acelerar tarefas, inclusive alguns projetos pessoais esquecidos.

Faça brilhar seu charme nas redes sociais e aproveite as oportunidades amorosas que surgirão. O diálogo será a chave para um romance ainda mais gostoso!

  • Cor: VERDE-CLARO
  • Palpite: 43, 25, 07

Câncer

Alta habilidade financeira e oportunidade de aumentar seus ganhos! Bom momento para investir na sua casa ou se aproximar do sonho da casa própria.

Cuidado com possessividade excessiva nos relacionamentos. Tenha paciência na conquista.

  • Cor: LARANJA
  • Palpite: 37, 57, 12

Leão

Inicie o dia com confiança em suas habilidades e boa comunicação! Esta quinta-feira promete sucesso em suas atividades. No amor, tome a iniciativa para atrair a atenção desejada.

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 42, 53, 08

Virgem

Sua sensibilidade estará mais afiada para lidar com tarefas diárias. A intuição poderá ser forte aliada em negócios financeiros.

Na vida amorosa, procure manter a calma e equilíbrio emocional. Um dia pleno de oportunidades!

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 09, 27, 34

Libra

Criatividade e colaboração são suas palavras-chave hoje! Use seu talento no trabalho e desenvolva relações com os colegas.

O céu favorece novas amizades, e o romance pode surgir através de seus amigos. No amor, espere leveza e descontração. Beneficie-se de sua própria energia positiva!

  • Cor: VERMELHO
  • Palpite: 45, 46, 43

Escorpião

O céu tem ótimas notícias para sua carreira! É hora de planos audaciosos e foco no reconhecimento merecido.

Aja de maneira discreta e deixe seu charme brilhar na vida amorosa. Os relacionamentos estão se fortalecendo, converse sobre o futuro com seu parceiro.

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 11, 02, 25

Sagitário

Sua quinta promete bom humor e otimismo! Invista no conhecimento profissional, seja através de um novo curso ou dicas com colegas.

Fugir da rotina e explorar novos contatos podem trazer leveza e até mesmo afeto. Abra-se para conexões distantes e divirta-se com quem você ama.

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 18, 27, 56

Capricórnio

Hoje é dia de foco total no trabalho e de encerrar pendências! Use seu sexto sentido para priorizar tarefas e preparar-se para um novo ciclo.

Na vida amorosa, prepare-se para apimentar momentos com seu par e curtir uma paquera misteriosa!

  • Cor: GOIABA
  • Palpite: 30, 21, 28

Aquário

Hoje os astros favorecem a interação com pessoas, aproveite para melhorar o ambiente de trabalho e alavancar projetos em parceria.

O coração pode ser preenchido por alguém de longe, então esteja aberto ao amor!

  • Cor: AZUL
  • Palpite: 07, 16, 11

Peixes

Dia de proatividade e disciplina! Encare tarefas pendentes com ânimo e mostre seu potencial. Cuide da saúde deixando maus hábitos.

Apesar do amor estar em baixa, lembre-se que até a rotina tem seu encanto.

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 23, 05, 49

