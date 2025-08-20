Horóscopo 21/08: As estrelas estão alinhadas para você organizar sua casa e focar em tarefas práticas no trabalho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Dia de proatividade e disciplina! Encare tarefas pendentes com ânimo e mostre seu potencial. Cuide da saúde deixando maus hábitos

Clique aqui e escute a matéria

Áries

A sorte está do seu lado hoje! Domine qualquer desafio, considere fazer uma aposta e reserve energia para diversão mais tarde.

Para os comprometidos, romantismo garantido, e para os solteiros, prepare-se para ótimas surpresas na paquera. Desfrute do dia!

Cor: AMARELO

AMARELO Palpite: 12, 09, 18

Touro

As estrelas estão alinhadas para você organizar sua casa e focar em tarefas práticas no trabalho.

Saudades do passado e boas lembranças em família fazem parte do dia. No amor, reconsidere uma antiga chama, mas cuidado com o ciúme!

Cor: AZUL-CLARO

AZUL-CLARO Palpite: 38, 09, 20

Gêmeos

Sua comunicação será seu maior ativo no trabalho hoje, impressionando todos e ajudando a acelerar tarefas, inclusive alguns projetos pessoais esquecidos.

Faça brilhar seu charme nas redes sociais e aproveite as oportunidades amorosas que surgirão. O diálogo será a chave para um romance ainda mais gostoso!

Cor: VERDE-CLARO

VERDE-CLARO Palpite: 43, 25, 07

Câncer

Alta habilidade financeira e oportunidade de aumentar seus ganhos! Bom momento para investir na sua casa ou se aproximar do sonho da casa própria.

Cuidado com possessividade excessiva nos relacionamentos. Tenha paciência na conquista.

Cor: LARANJA

LARANJA Palpite: 37, 57, 12

Leão

Inicie o dia com confiança em suas habilidades e boa comunicação! Esta quinta-feira promete sucesso em suas atividades. No amor, tome a iniciativa para atrair a atenção desejada.

Cor: CINZA

CINZA Palpite: 42, 53, 08

Virgem

Sua sensibilidade estará mais afiada para lidar com tarefas diárias. A intuição poderá ser forte aliada em negócios financeiros.

Na vida amorosa, procure manter a calma e equilíbrio emocional. Um dia pleno de oportunidades!

Cor: MAGENTA

MAGENTA Palpite: 09, 27, 34

Libra

Criatividade e colaboração são suas palavras-chave hoje! Use seu talento no trabalho e desenvolva relações com os colegas.

O céu favorece novas amizades, e o romance pode surgir através de seus amigos. No amor, espere leveza e descontração. Beneficie-se de sua própria energia positiva!

Cor: VERMELHO

VERMELHO Palpite: 45, 46, 43

Escorpião

O céu tem ótimas notícias para sua carreira! É hora de planos audaciosos e foco no reconhecimento merecido.

Aja de maneira discreta e deixe seu charme brilhar na vida amorosa. Os relacionamentos estão se fortalecendo, converse sobre o futuro com seu parceiro.

Cor: BRANCO

BRANCO Palpite: 11, 02, 25

Sagitário

Sua quinta promete bom humor e otimismo! Invista no conhecimento profissional, seja através de um novo curso ou dicas com colegas.

Fugir da rotina e explorar novos contatos podem trazer leveza e até mesmo afeto. Abra-se para conexões distantes e divirta-se com quem você ama.

Cor: ROSA

ROSA Palpite: 18, 27, 56

Capricórnio

Hoje é dia de foco total no trabalho e de encerrar pendências! Use seu sexto sentido para priorizar tarefas e preparar-se para um novo ciclo.

Na vida amorosa, prepare-se para apimentar momentos com seu par e curtir uma paquera misteriosa!

Cor: GOIABA

GOIABA Palpite: 30, 21, 28

Aquário

Hoje os astros favorecem a interação com pessoas, aproveite para melhorar o ambiente de trabalho e alavancar projetos em parceria.

O coração pode ser preenchido por alguém de longe, então esteja aberto ao amor!

Cor: AZUL

AZUL Palpite: 07, 16, 11

Peixes

Dia de proatividade e disciplina! Encare tarefas pendentes com ânimo e mostre seu potencial. Cuide da saúde deixando maus hábitos.

Apesar do amor estar em baixa, lembre-se que até a rotina tem seu encanto.

Cor: PRETO

PRETO Palpite: 23, 05, 49





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />