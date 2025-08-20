Horóscopo 21/08: As estrelas estão alinhadas para você organizar sua casa e focar em tarefas práticas no trabalho
Dia de proatividade e disciplina! Encare tarefas pendentes com ânimo e mostre seu potencial. Cuide da saúde deixando maus hábitos
Clique aqui e escute a matéria
Áries
A sorte está do seu lado hoje! Domine qualquer desafio, considere fazer uma aposta e reserve energia para diversão mais tarde.
Para os comprometidos, romantismo garantido, e para os solteiros, prepare-se para ótimas surpresas na paquera. Desfrute do dia!
- Cor: AMARELO
- Palpite: 12, 09, 18
Touro
As estrelas estão alinhadas para você organizar sua casa e focar em tarefas práticas no trabalho.
Saudades do passado e boas lembranças em família fazem parte do dia. No amor, reconsidere uma antiga chama, mas cuidado com o ciúme!
- Cor: AZUL-CLARO
- Palpite: 38, 09, 20
Gêmeos
Sua comunicação será seu maior ativo no trabalho hoje, impressionando todos e ajudando a acelerar tarefas, inclusive alguns projetos pessoais esquecidos.
Faça brilhar seu charme nas redes sociais e aproveite as oportunidades amorosas que surgirão. O diálogo será a chave para um romance ainda mais gostoso!
- Cor: VERDE-CLARO
- Palpite: 43, 25, 07
Câncer
Alta habilidade financeira e oportunidade de aumentar seus ganhos! Bom momento para investir na sua casa ou se aproximar do sonho da casa própria.
Cuidado com possessividade excessiva nos relacionamentos. Tenha paciência na conquista.
- Cor: LARANJA
- Palpite: 37, 57, 12
Leão
Inicie o dia com confiança em suas habilidades e boa comunicação! Esta quinta-feira promete sucesso em suas atividades. No amor, tome a iniciativa para atrair a atenção desejada.
- Cor: CINZA
- Palpite: 42, 53, 08
Virgem
Sua sensibilidade estará mais afiada para lidar com tarefas diárias. A intuição poderá ser forte aliada em negócios financeiros.
Na vida amorosa, procure manter a calma e equilíbrio emocional. Um dia pleno de oportunidades!
- Cor: MAGENTA
- Palpite: 09, 27, 34
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Libra
Criatividade e colaboração são suas palavras-chave hoje! Use seu talento no trabalho e desenvolva relações com os colegas.
O céu favorece novas amizades, e o romance pode surgir através de seus amigos. No amor, espere leveza e descontração. Beneficie-se de sua própria energia positiva!
- Cor: VERMELHO
- Palpite: 45, 46, 43
Escorpião
O céu tem ótimas notícias para sua carreira! É hora de planos audaciosos e foco no reconhecimento merecido.
Aja de maneira discreta e deixe seu charme brilhar na vida amorosa. Os relacionamentos estão se fortalecendo, converse sobre o futuro com seu parceiro.
- Cor: BRANCO
- Palpite: 11, 02, 25
Sagitário
Sua quinta promete bom humor e otimismo! Invista no conhecimento profissional, seja através de um novo curso ou dicas com colegas.
Fugir da rotina e explorar novos contatos podem trazer leveza e até mesmo afeto. Abra-se para conexões distantes e divirta-se com quem você ama.
- Cor: ROSA
- Palpite: 18, 27, 56
Capricórnio
Hoje é dia de foco total no trabalho e de encerrar pendências! Use seu sexto sentido para priorizar tarefas e preparar-se para um novo ciclo.
Na vida amorosa, prepare-se para apimentar momentos com seu par e curtir uma paquera misteriosa!
- Cor: GOIABA
- Palpite: 30, 21, 28
Aquário
Hoje os astros favorecem a interação com pessoas, aproveite para melhorar o ambiente de trabalho e alavancar projetos em parceria.
O coração pode ser preenchido por alguém de longe, então esteja aberto ao amor!
- Cor: AZUL
- Palpite: 07, 16, 11
Peixes
Dia de proatividade e disciplina! Encare tarefas pendentes com ânimo e mostre seu potencial. Cuide da saúde deixando maus hábitos.
Apesar do amor estar em baixa, lembre-se que até a rotina tem seu encanto.
- Cor: PRETO
- Palpite: 23, 05, 49
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />