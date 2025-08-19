Paço do Frevo abre inscrições para residência educativa com bolsas de R$ 2,5 mil
Mestre João do Pife se apresenta em show gratuito no museu durante Mês do Patrimônio
O Paço do Frevo, equipamento cultural da Prefeitura do Recife gerido pelo IDG (Instituto de Desenvolvimento e Gestão), abriu inscrições para a residência “Impulso”, voltada a educadores.
A iniciativa selecionará dois participantes, que receberão bolsas de R$ 2.500 para desenvolver projetos educativos inspirados no universo do Frevo, utilizando o museu como laboratório criativo. As inscrições vão até 1º de setembro e devem ser feitas pelo site do Paço do Frevo.
Detalhes da residência
A residência terá como tema “Paisagens, fluxos e sociabilidades no Frevo” e será conduzida pelo núcleo de Educação Museal, com acompanhamento de consultoria educativa.
Durante cinco semanas, os selecionados terão acesso à programação do museu, encontros com mestres e mestras da cultura popular, além de suporte pedagógico para o desenvolvimento dos projetos.
Podem se inscrever professores, educadores museais, sociais e populares, bem como estudantes de licenciatura com 18 anos ou mais e atuação comprovada na área educacional.
Show Mestre João do Pife
No âmbito do Mês do Patrimônio, o Paço do Frevo promove o “Hora do Frevo”, com show gratuito do Patrimônio Vivo de Pernambuco, Mestre João do Pife, nesta sexta-feira (22), ao meio-dia, no térreo do museu.
Com mais de sete décadas de dedicação à música e à tradição do pífano, João Alfredo Marques dos Santos lidera a Banda de Pífano Dois Irmãos de Caruaru e apresentará repertório autoral, músicas tradicionais e histórias sobre sua trajetória artística no Brasil e no exterior.
Paço do Frevo
O Paço do Frevo é reconhecido pelo Iphan como centro de referência em ações de pesquisa, formação e difusão do Frevo, considerado patrimônio imaterial do Brasil e da humanidade pela Unesco.
O museu atua na salvaguarda e valorização das tradições, promovendo projetos que resgatam memórias, personalidades e linguagens artísticas ligadas à cultura pernambucana.
O equipamento cultural é mantido pela Prefeitura do Recife, com iniciativa da Fundação Roberto Marinho e gestão do IDG, contando com patrocínio de empresas por meio da Lei Rouanet, como Nubank, Eletrobras, Mercado Livre, Instituto Cultural Vale e SulAmérica, com apoio de Itaú, Grupo Globo e White Martins.
Serviço
- Residência Impulso: inscrições até 1º de setembro de 2025 – pacodofrevo.org.br/impulso
- “Hora do Frevo” – Mestre João do Pife e Banda de Pífano Dois Irmãos de Caruaru: 22 de agosto, às 12h, térreo do Paço do Frevo, acesso gratuito
- Endereço: Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife
- Horário de funcionamento: terça a sexta, 10h às 17h; sábado e domingo, 11h às 18h
- Ingressos: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia); entrada gratuita às terças-feiras
- Site e redes sociais: pacodofrevo.org.br | @pacodofrevo