Paço do Frevo abre inscrições para residência educativa com bolsas de R$ 2,5 mil

Mestre João do Pife se apresenta em show gratuito no museu durante Mês do Patrimônio

O Paço do Frevo, equipamento cultural da Prefeitura do Recife gerido pelo IDG (Instituto de Desenvolvimento e Gestão), abriu inscrições para a residência “Impulso”, voltada a educadores.

A iniciativa selecionará dois participantes, que receberão bolsas de R$ 2.500 para desenvolver projetos educativos inspirados no universo do Frevo, utilizando o museu como laboratório criativo. As inscrições vão até 1º de setembro e devem ser feitas pelo site do Paço do Frevo.

Detalhes da residência

A residência terá como tema “Paisagens, fluxos e sociabilidades no Frevo” e será conduzida pelo núcleo de Educação Museal, com acompanhamento de consultoria educativa.

Durante cinco semanas, os selecionados terão acesso à programação do museu, encontros com mestres e mestras da cultura popular, além de suporte pedagógico para o desenvolvimento dos projetos.

Podem se inscrever professores, educadores museais, sociais e populares, bem como estudantes de licenciatura com 18 anos ou mais e atuação comprovada na área educacional.

Show Mestre João do Pife

No âmbito do Mês do Patrimônio, o Paço do Frevo promove o “Hora do Frevo”, com show gratuito do Patrimônio Vivo de Pernambuco, Mestre João do Pife, nesta sexta-feira (22), ao meio-dia, no térreo do museu.

Com mais de sete décadas de dedicação à música e à tradição do pífano, João Alfredo Marques dos Santos lidera a Banda de Pífano Dois Irmãos de Caruaru e apresentará repertório autoral, músicas tradicionais e histórias sobre sua trajetória artística no Brasil e no exterior.

Paço do Frevo

O Paço do Frevo é reconhecido pelo Iphan como centro de referência em ações de pesquisa, formação e difusão do Frevo, considerado patrimônio imaterial do Brasil e da humanidade pela Unesco.

O museu atua na salvaguarda e valorização das tradições, promovendo projetos que resgatam memórias, personalidades e linguagens artísticas ligadas à cultura pernambucana.

O equipamento cultural é mantido pela Prefeitura do Recife, com iniciativa da Fundação Roberto Marinho e gestão do IDG, contando com patrocínio de empresas por meio da Lei Rouanet, como Nubank, Eletrobras, Mercado Livre, Instituto Cultural Vale e SulAmérica, com apoio de Itaú, Grupo Globo e White Martins.

Serviço