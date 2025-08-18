Raquel Lyra abre 18ª Semana do Patrimônio no Cinema São Luiz, no Recife
Em cerimônia realizada nesta segunda-feira (18), no Cinema São Luiz, no Centro do Recife, o Governo do Estado promoveu a abertura da 18ª Semana Estadual do Patrimônio Cultural de Pernambuco.
Na ocasião, foram entregues os certificados do 10º Prêmio Ayrton de Almeida Carvalho de Preservação do Patrimônio Cultural de Pernambuco e os novos Patrimônios Vivos de Pernambuco foram diplomados.
"Hoje homenageamos o frevo, o boi tira-teima, o maracatu, samba de roda e de coco e tantas manifestações importantes da nossa cultura. Tudo isso representado por nomes de pessoas que conseguiram passar de geração em geração a tradição da cultura popular pernambucana e a força da nossa gente, e que estão aqui hoje, em vida, tendo o seu reconhecimento. E isso fazemos através da valorização e do reconhecimento da nossa cultura popular, no pagamento dos cachês em dia, na democratização do acesso aos festivais e às apresentações culturais e na valorização do nosso patrimônio histórico e cultural”, destacou a governadora Raquel Lyra.
Os novos Patrimônios Vivos de Pernambuco foram escolhidos após uma eleição promovida pelo Conselho Estadual de Patrimônio. Com a diplomação de mais dez mestres, mestras e grupos, o Estado passa a ter 115 Patrimônios Vivos registrados, de diferentes regiões. Na solenidade, também foi realizado o lançamento da edição mais recente da revista Aurora 463, dedicada à difusão da cultura pernambucana. A programação da Semana do Patrimônio inclui oficinas, seminários, imersões e atividades educativas em várias regiões do Estado.
A secretária estadual de Cultura, Cacau de Paula, destacou que a Semana do Patrimônio é um momento de reconhecimento coletivo. “Essas trajetórias fazem a nossa cultura, esse grande DNA do povo pernambucano. Através da cultura, falamos de pertencimento, da nossa história e de tantos temas do nosso estado”, afirmou.
O evento contou com além da presença da governadora Raquel Lyra (PSD); da vice, Priscila Krause (PSD); da secretária de cultura, Cacau de Paula; da presidente da Fundarpe, Renata Borba; além da deputada estadual, Rosa Amorim (PT).
10º Prêmio Ayrton de Almeida Carvalho de Preservação do Patrimônio Cultural de Pernambuco
Formação
- "Pajeú Encantado - Primeira Versão", de Jefferson William Moraes de Sousa;
- "Preservando a tradição: Educação Patrimonial e a arte figurativa em miniatura", de Maria do Socorro Rodrigues da Silva.
Promoção e Difusão
- "Frevo Michiles", de Vilarejo Filmes (Cristianne Latache Pimentel);
- "Trilhas do Alcobaça: Conhecer, Preservar, Compartilhar", de Maria Francilda Andrade Santos.
Acervos Documentários e Memória Cultural
- "Leoas: o legado feminino no Maracatu Leão Coroado", de Karen Adrielly Aguiar de Souza;
- "Associação Estação da Cultura (Djaelton Quirino dos Santos)", da Estação da Cultura.
Patrimônios vivos de Pernambuco que foram diplomados:
- Boi Tira Teima (Caruaru)
- Dona Dá (Carnavalesca, Olinda)
- Dona Maria Viúva (Maracatu de Baque Solto, Glória do Goitá)
- Mestra Mariquinha do Samba de Coco (Tupanatinga)
- Maestro Edson Rodrigues (Frevo, Recife)
- Maracatu Nação Raízes de Pai Adão (Recife)
- Mestra Joana Cavalcante (Maracatu de Baque Virado, Recife)
- Mestre Lourenço (Artesanato de Palha, Goiana)
- Terezinha do Acordeon (Forró, Salgueiro/Recife)
- Xirumba Amorim (Fotografia, Olinda)