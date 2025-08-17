fechar
Cultura | Notícia

Luis Fernando Verissimo é internado em estado grave em Porto Alegre

Escritor de 88 anos está na UTI com princípio de pneumonia; suas obras marcam a literatura brasileira com humor, ironia e crítica social

Por Maria Clara Trajano Publicado em 17/08/2025 às 15:10
MEIO SÉCULO Escrever uma crônica por dia era uma rotina brutal, confessa Luis Fernando Verissimo
MEIO SÉCULO Escrever uma crônica por dia era uma rotina brutal, confessa Luis Fernando Verissimo - AMANDA PEROBELLI/ESTADÃO CONTEÚDO

*Com informações de Estadão Conteúdo

O escritor Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, foi internado neste domingo (17) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Segundo informações divulgadas pela Folha de S.Paulo, o autor apresentou princípio de pneumonia e seu estado é considerado grave.

Histórico de saúde

Nos últimos anos, Verissimo enfrentou outros problemas de saúde. Em janeiro de 2021, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) enquanto escrevia uma crônica para o jornal O Globo.

O episódio ocorreu poucos meses depois de ter passado por uma cirurgia na mandíbula. O AVC comprometeu parte da cognição, especialmente a ordenação de pensamentos, mas preservou a compreensão.

Na época, chamou atenção o fato de o escritor apresentar maior facilidade em se comunicar em inglês, língua que dominava desde a infância nos Estados Unidos.

Carreira literária

Filho do também escritor Érico Verissimo, Luis Fernando construiu uma trajetória marcante na literatura brasileira. Ganhou notoriedade como cronista, contista e poeta, sempre transitando entre o humor e a crítica social.

Seu personagem mais famoso, O Analista de Bagé, tornou-se ícone cultural nos anos 1980. Entre suas principais obras estão Sexo na Cabeça, O Jardim do Diabo, Gula – O Clube dos Anjos, Histórias Brasileiras de Verão, Banquete com os Deuses, Comédias para se Ler na Escola e Os Espiões. Mais recentemente, publicou Diálogos Impossíveis e Os Últimos Quartetos de Beethoven e Outros Contos.

Verissimo também marcou presença no jornalismo. Desde 1988, foi colaborador do Estadão, onde publicou colunas até 2021, quando sofreu o AVC.

