fechar
Cultura | Notícia

Fliporto cria feira de artes e trará exposição de Cândido Portinari ao Recife

Primeira edição da iniciativa ocorrerá em novembro, na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, reunindo mais de 20 galerias e 30 ateliês

Por Emannuel Bento Publicado em 15/08/2025 às 15:13
Projeto mostra como será a primeira Fliporto Arte, realizada na Galeria Janete Costa
Projeto mostra como será a primeira Fliporto Arte, realizada na Galeria Janete Costa - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

A Fliporto – Festa Literária Internacional de Pernambuco irá inaugurar, este ano, um desdobramento voltado às artes visuais, chamado Fliporto Arte. A primeira edição da iniciativa ocorrerá de 13 a 16 de novembro, na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife.

Entre os destaques está a exposição "Portinari, O Ilustrador", com obras de Cândido Portinari (1903-1962), realizada em parceria com o Projeto Portinari, coordenado pelo filho do artista, João Cândido, que estará presente na feira.

Leia Também

A mostra apresenta uma faceta menos conhecida do grande artista brasileiro: seu trabalho como ilustrador de livros e publicações, revelando a potência gráfica e narrativa de sua obra.

Fliporto Arte terá mais de 20 galerias

No total, a feira reunirá mais de 20 galerias e aproximadamente 30 ateliês de artistas independentes de diversas regiões do país, além de restaurante, café e uma programação cultural variada.

DIVULGAÇÃO
Projeto mostra como será a primeira Fliporto Arte, realizada na Galeria Janete Costa - DIVULGAÇÃO

A Fliporto Arte contemplará pintura, escultura, gravura, fotografia, instalação e práticas contemporâneas expandidas, oferecendo também exposições especiais, palestras, oficinas, ações educativas e ativações culturais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

As inscrições para galerias e ateliês serão abertas em breve, com edital e regulamento disponíveis nos canais oficiais.

Gastronomia

O restaurante oficial da feira será o Oficina do Sabor, do chef César Santos, referência da gastronomia pernambucana e reconhecido por uma cozinha que valoriza ingredientes e sabores regionais.

Idealização

DIVULGAÇÃO
Denise Rodrigues Missaka é idealizadora e coordenadora da primeira Fliporto Arte - DIVULGAÇÃO

As informações foram repassadas ao JC por Denise Rodrigues Missaka, produtora cultural com mais de duas décadas de atuação no setor, responsável por idealizar e coordenar a primeira Fliporto Arte.

Denise produziu a primeira SP-Arte (2005), que hoje integra o calendário das feiras de arte no Brasil, e foi responsável por exposições de grandes nomes, como A Alma Gráfica: Brennand Desenhos (2009) e Brennand: Uma Introdução (2008).

Sua trajetória inclui atuação junto a equipes curatoriais e organizacionais em eventos de grande porte, articulação entre artistas, galerias e instituições, além do desenvolvimento de projetos de preservação e difusão cultural.

SERVIÇO
FLIPORTO ARTE – Feira de Arte de Pernambuco
Onde: Galeria Janete Costa – Parque Dona Lindu, Recife (PE)
Quanto: R$ 30 e R$ 15 (meia), à venda no Sympla (em breve)

Leia também

Hannah Cabral desembarca de Los Angeles no Recife para palestra no Conservatório Pernambucano de Música
PALESTRA

Hannah Cabral desembarca de Los Angeles no Recife para palestra no Conservatório Pernambucano de Música
Projeto recebe inscrições para formação gratuita de orquestra em comunidades do Recife
MÚSICA

Projeto recebe inscrições para formação gratuita de orquestra em comunidades do Recife

Compartilhe

Tags