Fliporto cria feira de artes e trará exposição de Cândido Portinari ao Recife
Primeira edição da iniciativa ocorrerá em novembro, na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, reunindo mais de 20 galerias e 30 ateliês
Clique aqui e escute a matéria
A Fliporto – Festa Literária Internacional de Pernambuco irá inaugurar, este ano, um desdobramento voltado às artes visuais, chamado Fliporto Arte. A primeira edição da iniciativa ocorrerá de 13 a 16 de novembro, na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife.
Entre os destaques está a exposição "Portinari, O Ilustrador", com obras de Cândido Portinari (1903-1962), realizada em parceria com o Projeto Portinari, coordenado pelo filho do artista, João Cândido, que estará presente na feira.
A mostra apresenta uma faceta menos conhecida do grande artista brasileiro: seu trabalho como ilustrador de livros e publicações, revelando a potência gráfica e narrativa de sua obra.
Fliporto Arte terá mais de 20 galerias
No total, a feira reunirá mais de 20 galerias e aproximadamente 30 ateliês de artistas independentes de diversas regiões do país, além de restaurante, café e uma programação cultural variada.
A Fliporto Arte contemplará pintura, escultura, gravura, fotografia, instalação e práticas contemporâneas expandidas, oferecendo também exposições especiais, palestras, oficinas, ações educativas e ativações culturais.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
As inscrições para galerias e ateliês serão abertas em breve, com edital e regulamento disponíveis nos canais oficiais.
Gastronomia
O restaurante oficial da feira será o Oficina do Sabor, do chef César Santos, referência da gastronomia pernambucana e reconhecido por uma cozinha que valoriza ingredientes e sabores regionais.
Idealização
As informações foram repassadas ao JC por Denise Rodrigues Missaka, produtora cultural com mais de duas décadas de atuação no setor, responsável por idealizar e coordenar a primeira Fliporto Arte.
Denise produziu a primeira SP-Arte (2005), que hoje integra o calendário das feiras de arte no Brasil, e foi responsável por exposições de grandes nomes, como A Alma Gráfica: Brennand Desenhos (2009) e Brennand: Uma Introdução (2008).
Sua trajetória inclui atuação junto a equipes curatoriais e organizacionais em eventos de grande porte, articulação entre artistas, galerias e instituições, além do desenvolvimento de projetos de preservação e difusão cultural.
SERVIÇO
FLIPORTO ARTE – Feira de Arte de Pernambuco
Onde: Galeria Janete Costa – Parque Dona Lindu, Recife (PE)
Quanto: R$ 30 e R$ 15 (meia), à venda no Sympla (em breve)