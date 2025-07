Maestro Lessa é sepultado no Recife sob homenagens de familiares, amigos e representantes da cultura popular

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um dos maiores símbolos do carnaval de Olinda foi enterrado nesta quarta-feira (23), no Cemitério de Santo Amaro

Foi sepultado nesta quarta-feira (23), no Cemitério de Santo Amaro, no Recife, o corpo do Maestro José Bezerra da Silva, conhecido como Maestro Lessa, que morreu na terça-feira (22), aos 86 anos, em decorrência de um infarto. A despedida contou com a presença de familiares, amigos e representantes da cultura popular.

Considerado um dos maiores nomes do carnaval olindense, Lessa foi maestro da Pitombeira dos Quatro Cantos durante quase duas décadas, além de ter liderado outras agremiações tradicionais como o Vassourinhas e a troça Tá Maluco, com quem desfilou por mais de 30 anos.

Natural de Nazaré da Mata, iniciou sua carreira aos 16 anos, tocando trombone de pisto na Sociedade Musical Euterpina Juvenil Nazarena.

Comoção

A morte de Lessa gerou comoção em todo o meio cultural. A Fundação de Cultura Cidade do Recife emitiu nota afirmando que “o Recife, suas ruas e multidões para sempre celebrarão e desfilarão o legado de Lessa, que seguirá regendo a força e a esperança que nossos acordes e tradições mais genuínas confirmam e apresentam para o futuro”.

A prefeita de Olinda, Mirella Almeida, também lamentou a perda: “Seu talento, sua generosidade e sua dedicação à música e às tradições pernambucanas deixam um legado eterno, que seguirá vivo no som dos frevos e no coração de todos que tiveram a alegria de ouvi-lo".

Nas redes sociais, diversas troças expressaram pesar. A Pitombeira dos Quatro Cantos escreveu: "Sua presença foi parte importante da Pitombeira, e sua história jamais será esquecida". A Guerreiros do Passo, o Mulher na Rua e a Tá Maluco, entre outras, também se pronunciaram. Esta última destacou: “O dia ficará menos azul, mas sua presença nos acompanhará a cada acorde, de 92 até a eternidade”.

