Fenarte 2025: Exposição reproduz uma casa de farinha histórica em Olinda. Saiba como visitar

Mostra multimídia 'Casa de Farinha – Mandioca, o Pão da Terra' ocupa o Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, dentro do Circuito Fenearte

A farinha de mandioca ocupa lugar singular na história e na culinária brasileiras. Gilberto Freyre, em sua poética sociológica, afirmava que o pirão, preparado com caldo de carne ou peixe engrossado com farinha de mandioca, seria "o mais brasileiro dos pratos".

Por sua relevância identitária, a farinha se torna protagonista na exposição "Casa de Farinha – Mandioca, o Pão da Terra", que ocupa o Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda.

A mostra será inaugurada nesta quinta-feira (17) e permanece em cartaz até o dia 24 de agosto, integrando as ações do Circuito Fenearte — iniciativa que ampliou o alcance da feira para além dos limites do Centro de Convenções. A entrada é gratuita.

A curadoria é assinada pelo antropólogo e jornalista Bruno Albertim e pela gastróloga Dianne Sousa, que atua como assessora de Gastronomia da Secretaria de Cultura de Pernambuco.

Imersão no universo da casa de farinha

Instalada no pavilhão central do Eufrásio Barbosa, a exposição apresenta uma reprodução cenográfica de uma casa de farinha tradicional, concebida pelos arquitetos Isac Filho, Amanda Piquet, Lucio Omena e Peu Carneiro.

Além dos utensílios históricos utilizados na produção da farinha, o público poderá apreciar vídeos e fotografias que ilustram o universo do saber-fazer associado a esse alimento.

Mostra multimídia "Casa de Farinha - Mandioca, o Pão da Terra". trata dos aspectos socioculturais da farinha de mandioca - Luciana Dantas/Fenearte Mostra multimídia "Casa de Farinha - Mandioca, o Pão da Terra". trata dos aspectos socioculturais da farinha de mandioca - Luciana Dantas/Fenearte

Um dos pontos altos da mostra é o acervo de engenhos e instrumentos seculares dedicados ao processo artesanal da farinha, preservado pelo Centro de Pesquisas Históricas e Cultura Popular – Museu Carlos Cleber, localizado em São Caetano, no Agreste pernambucano.

"O mais popular derivado da mandioca é aquela farinha que a quase totalidade das populações originárias lançava à boca ainda antes da colonização – estamos falando, portanto, de um ingrediente com mais de 500 anos de consagração. Diante de pedaços de peixe cru ou moqueado, jogava-se, literalmente, para dentro da cavidade bucal, pequenos bocados de farinha", diz Albertim.

"A farinha de mandioca, em Pernambuco, passa por processos de investigação para possível patrimonialização", destaca Dianne.

Vídeo-documentário amplia a experiência

A identidade visual da mostra leva a assinatura de André Santana. Também integra a programação o vídeo-documentário Farinhada Afroindígena, idealizado por Verônica Fernandes e dirigido por Fausto Paiva, que explora a produção e as tradições de Mestre Seu Lôro, do Ecosítio Catimbau, no Sertão pernambucano.

A exposição permanece aberta ao público até o dia 24 de agosto, com produção de Erika Gonçalves e produção executiva de Cíntia Couto.

Circuito Fenearte

Criado em 2023, o Circuito Fenearte surgiu para ampliar o impacto da feira, ultrapassando o espaço do pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco. A proposta busca valorizar territórios criativos e descentralizar o acesso à arte popular, proporcionando experiências mais próximas do fazer artesanal.

Nesta edição, o Circuito já passou pelo Recife, além das cidades de Tracunhaém e Água Preta, sempre com visitas gratuitas e guiadas a exposições de arte e galerias.

A programação completa está disponível no site fenearte.pe.gov.br/circuitofenearte.

SERVIÇO

25ª Fenearte — Feira Nacional de Negócios do Artesanato

Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)

Quando: 09 a 20 de julho de 2025

Horários:

Segunda a sexta-feira — 14h às 22h

Sábado e domingo — 10h às 22h

Ingressos:

Segunda a quinta-feira — R$ 12 (entrada inteira) e R$ 6 (meia-entrada)

Sexta-feira a domingo — R$ 16 (entrada inteira) e R$ 8 (meia-entrada)

À venda pelos sites www.fenearte.pe.gov.br, www.adepe.pe.gov.br e www.evenyx.com/25a-fenearte