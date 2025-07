Irmãs de Pau apresenta turnê "Gambiarra Chic 2" no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com sonoridades das periferias urbanas, dupla versa sobre liberdade, prazer e autonomia de corpos dissidentes; show ocorre no Club Metrópole

Reconhecida como um dos projetos mais provocativos da música brasileira contemporânea, a dupla Irmãs de Pau volta ao Recife nesta sexta-feira (4) com o show da turnê "Gambiarra Chic 2", título do novo álbum lançado em maio. A apresentação será no Club Metrópole, no Centro da cidade, a partir das 21h.

Transitando entre o funk, o drill e outras sonoridades das periferias urbanas, o álbum propõe reflexões sobre conquistas e desafios das artistas, com foco na liberdade de expressão, no prazer e na autonomia de corpos dissidentes.

"Com essas composições, narrativas e imagens, estamos colocando nosso corpo, nosso desejo e nosso prazer enquanto produtoras da nossa nova realidade", afirma Vita Pereira, uma das integrantes.

Formada por ISMA e Vita Pereira, a dupla nasceu em São Paulo a partir da militância nas ocupações secundaristas, onde criaram o coletivo LGBTQIAPN+ Atrake. Desde então, vêm transformando ativismo em arte, com um trabalho que une música, performance, voguing, moda e crítica social, sempre sob o olhar das vivências trans e periféricas.

Discurso político



A estética do novo disco também reforça o discurso político do grupo. A capa simula uma sala de inspeção de aeroporto, onde as artistas aparecem sendo revistadas de forma invasiva. "Queríamos falar sobre as relações de poder que ocupam o aeroporto", diz Vita.

Para além das provocações, Gambiarra Chic 2 também trata das vitórias cotidianas, como aponta Vita: "Mostramos como a dupla mudou nossa vida, como é chique viver com qualidade de vida e autonomia do nosso corpo: morar em um lugar confortável, ajudar nossa família, se alimentar bem e até fazer procedimentos estéticos. E, ao mesmo tempo, temos que abrir mão de muita coisa para seguir em frente”.

De acordo com Victor Hugo Bione, diretor artístico do Club Metrópole, o show marca a abertura da programação especial de férias de julho da casa. “Teremos muitas surpresas ao longo do mês”, adianta.

SERVIÇO

Show Irmãs de Pau – Turnê Gambiarra Chic 2

Quando: sexta-feira (4), a partir das 21h

Onde: Club Metrópole (Rua das Ninfas, 125, Boa Vista)

Quanto: R$ 35 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda em sympla.com.br/clubmetropole