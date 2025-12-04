fechar
Segurança | Notícia

PM vazava dados da inteligência para grupo especializado em tráfico de drogas e armas em Pernambuco

Operação deflagrada pelo Ministério Público, nesta quinta-feira (4), cumpre 11 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão no Estado e no Piauí

Por Raphael Guerra Publicado em 04/12/2025 às 11:47 | Atualizado em 04/12/2025 às 12:24
Operação em Pernambuco e Piauí contra organização especializada no tráfico de drogas e armas de fogo
Operação em Pernambuco e Piauí contra organização especializada no tráfico de drogas e armas de fogo - Acervo/AMCS

Uma operação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) foi deflagrada, nesta quinta-feira (4), para desarticular um grupo criminoso especializado no tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo. Um dos presos é um policial militar responsável por vazar informações da inteligência para os criminosos. 

As investigações estão sendo conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Na operação Eneida, como está sendo chamada, estão sendo cumpridos 23 mandados judiciais, sendo 11 de prisão temporária (dois contra policiais) e 12 de busca e apreensão, nos municípios de Caruaru e Bezerros, ambos no Agreste de Pernambuco, e em Teresina, no Piauí. 

Segundo o MPPE, o grupo violento atuava de forma interestadual como distribuidor "atacadista" de drogas, coordenando o armazenamento e o abastecimento de pontos de venda na região onde atuava, além de operar um fluxo de compra, venda e manutenção de armamentos e munições.

A coluna Segurança apurou que há indícios de que o grupo tenha ligação com a facção Primeiro Comando da Capital (PCC). 

Em relação ao policial militar, o MPPE destacou que ele agia como informante do grupo, "vazando dados sigilosos de operações policiais para alertar os líderes do tráfico sobre ações de inteligência em andamento". O nome dele não foi divulgado. 

Os crimes investigados são de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, comércio ilegal de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro e violação de sigilo funcional.

Novos detalhes devem ser divulgados ao longo desta quinta-feira, segundo o MPPE. 

