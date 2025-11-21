fechar
Segurança | Notícia

Professor é preso em Olinda suspeito de estupro contra aluna de 11 anos

Mãe da criança registrou a denúncia na Delegacia de Polícia da Mulher; Prefeitura informa que servidor já foi afastado durante apurações das acusações

Por JC Publicado em 21/11/2025 às 10:39 | Atualizado em 21/11/2025 às 10:54
Escola Zumbi dos Palmares, em Jardim Brasil II, em Olinda
Escola Zumbi dos Palmares, em Jardim Brasil II, em Olinda - PREFEITURA DE OLINDA

Um professor da rede municipal de Olinda foi preso nesta sexta-feira (21) suspeito de estuprar uma estudante de 11 anos da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, localizada no bairro de Jardim Brasil. O caso é investigado como assédio sexual e estupro de vulnerável.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, a mãe da criança registrou a denúncia na Delegacia de Polícia da Mulher de Olinda, em Casa Caiada, na quarta-feira (19).

O suspeito foi conduzido à unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais e, posteriormente, ficou à disposição da Justiça.

A aluna foi levada ao Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, no Centro do Recife, onde passou por exames.

Professor será afastado, diz Prefeitura

 

A Prefeitura de Olinda, através da Secretaria de Educação, informou que o professor "está preventivamente afastado das atividades para apuração das graves acusações que recaem sobre ele".

Nesta sexta-feira (21), será publicada uma portaria nomeando comissão de Sindicância no âmbito da Secretaria de Educação para apurar as acusações ao referido professor.

Também informado que a Secretaria de Educação fará "a devida e reservada escuta e o respectivo acolhimento à família e principalmente à aluna do 5º Ano do Ensino Fundamental, do turno da manhã, através do nosso núcleo de apoio Psico Pedagógico - NAPP".

A gestão municipal destacou ainda que o professor ingressou recentemente em nossa rede através de concurso público, com sua admissão em fevereiro de 2025.

* Matéria em atualização

